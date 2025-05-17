Почему в Америке так много автомобильных свалок с почти новенькими машинами

На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки – это де-факто самая автомобилизированная страна на планете. Особенно, если сравнивать США с другими по-настоящему крупными странами вроде России, Китая, Франции или Германии. Само собой, как и в любой другой стране, в североамериканском государстве есть собственные автомобильные свалки.
Свалки в США повсюду. /Фото: drive.ru.
Если не принимать во внимание разного рода карликовые и крайне специфические страны вроде Лихтенштейна, Андорры или Сан-Марино, то Соединенные Штаты Америки традиционно входят в топ-3 самых автомобилизированных стран мира. Среди относительно крупных стран сегодня США по этому показателю обходит лишь Новая Зеландия. В том числе по этой причине в североамериканском государстве можно отыскать большое количество гигантских автомобильных свалок. При этом может сложиться отнюдь не безосновательное впечатление о том, что многие из выброшенных авто на самом деле отнюдь не в плохом состоянии. Это в свою очередь становится причиной рождения стереотипа об откровенно «зажравшихся» жителях Штатов, готовых абсолютно бессовестно выбрасывать едва ли не новенькие автомобили. На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
На самом деле это проблема. /Фото: ya.ru.
Гигантские автомобильные свалки вырастают в США по нескольким причинам. С одной стороны, американцы действительно неплохо «кушают»: к среднему классу в США себя относит до 52% населения.прослойка населения с очень разным уровнем доходов. Однако, даже нижняя планка среднего класса США по местным меркам может считаться вполне обеспеченной. Как правило, у этих граждан нет каких-либо проблем с оформлением и обслуживанием кредитов, а потому они могут позволить себе покупку автомобиля с их помощью. Всячески потворствует этому положению дел и политика американских банков, а также автомобильных дилеров, которые готовы предложить гражданам богатый ассортимент кредитных и лизинговых программ. В таких условиях покупка авто не превращается в сверхсложную задачу для семейного бюджета.
Порой в США купить проще. /Фото: onliner.by.
Другой вопрос в том, что ремонтировать машину в США зачастую сложнее, чем купить. Наверняка каждый бывалый автомобилист из бывшего СССР сталкивался с таким неприятным явлением как обман на СТО. Нужно ли говорить, что за океаном подобные практики пышно цветут не хуже, чем среди родных березок? Более того, в некотором смысле американцы умудрились превратить нерадивое обслуживание в бизнес-схему. Тот случай, когда про плохое обслуживание можно сказать: «не баг, а фича». Дело в том, что весь рынок авторемонта в Штатах можно поделить на три больших сегмента: обслуживание в сервисах, крупные сети СТО, маленькие мастерские. И те, или иные проблемы наблюдаются в США на каждом из этих уровней.
Мастерские разные, но их при этом не хватает. /Фото: ready-map.com.
Сервисы – здесь все зависит от вашего автомобиля, а точнее от его стоимости. В рамках гарантии сервис проведет все необходимые работы, да еще и в лучшем виде… Если автомобиль ваш не относится к бюджетному сегменту (коих большинство!). Последние, увы и ах, чаще всего удостаиваются со стороны сервисов внимания близкого в чисто формальному. Крупные сети СТО – это самые неприятные ребята на рынке авторемонта США. За сложный ремонт они чаще всего не берутся, так как с их точки зрения это не рентабельно. Качество обслуживания так же сильно вирируется. Как правило, крупные сети СТО хорошо справляются с заменой расходников, но не более того. Наконец, маленькие частные мастерские берутся за практически любой ремонт (если позволяет набор оборудования) и зачастую тамошние работяги выдают наивысшее качество работ. Вот только таких мастерских на всех не хватает – очереди в мелкие мастерские порой растягиваются на многие месяцы.
За сложный ремонт часто не берутся. /Фото: dandb.com.
По итогу, среднестатистический американец-автомобилист в случае хоть сколь-нибудь серьёзной поломки оказывается в чрезвычайно непростой и неприятной ситуации. Выбирать приходится между долгим ремонтом, некачественным ремонтом или покупкой нового автомобиля. Так как без собственного средства передвижения в наше время никак, многие решают, что закрыть вопрос покупкой в кредит новой (или не очень) машины будет гораздо проще. Соответственно, все что остаётся сделать со старым авто – сдать её на металлолом, после чего она отправиться на одну из тех самых свалок в ожидании утилизации.
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