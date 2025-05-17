Почему в Америке так много автомобильных свалок с почти новенькими машинами

Свалки в США повсюду. /Фото: drive.ru.

На самом деле это проблема. /Фото: ya.ru.

Порой в США купить проще. /Фото: onliner.by.

Мастерские разные, но их при этом не хватает. /Фото: ready-map.com.

За сложный ремонт часто не берутся. /Фото: dandb.com.