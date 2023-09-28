Экстремальные транспортные развязки мира, которые заставят вспотеть даже опытного водителя

Оригинальные и сложные транспортные развязки в разных уголках мира.
Стремительно растущие мегаполисы требуют постоянно развивающейся инфраструктуры. К примеру, дорожные развязки и шоссе становятся все более грандиозными и запутанными. И если кто-то думает, что проехать по кольцу и въехать в нужный поворот с первого раза - это уже подвиг, пускай даже не заглядывает в наш сегодняшний материал
1. Виадук Пуси в Шанхае
Шестиуровневневое шоссе в Шанхае.
В историческом центре Шанхая находится одна из самых сложных дорог Азии и мира. Транспортная развязка Виадук Пуси без преувеличения является самой большой стековой конструкцией. Мосты проходят на шести уровнях и каждый час пропускают через себя более тысячи автомобилей, движущихся в направлении Наньбей и Яньянь.
2. Трасса через Gate Tower Building
Дорога, которая проходит через офисное здание в Осаке.
В Осаке есть уникальная трасса, которая проходит через 16-этажное офисное здание. Шоссе было построено в 1992 году, в рамках решения о начале строительства многоуровневых трасс, с целью разгрузить дороги в больших городах Японии. Строительство здания, которое сейчас носит название Gate Tower Building, началось тогда, когда трасса уже существовала и функционировала. Тогда, чтобы не терять доход от земли, было принято решение пропустить дорогу через дом. Шоссе проходить на уровне 4-7 этажей постройки. Лифт в здании не останавливается на этих этажах, а сама конструкция дома полностью защищена от шума и вибрации.
3. Кольцо вокруг Триумфальной арки
Кольцевая дорога вокруг Триумфальной арки.
Согласитесь, вид сверху этой дороги поражает воображение. Однако в реальности все не так красиво, ведь в этом участке пересекаются 12 улиц, некоторые из них имеют одностороннее движение. Ситуация осложняется тем, что на кольце полностью отсутствует разметка, дорога условно делится на 8-9 полос и не является главной. Чаще всего водители сами решают и договариваются, кто и когда проедет. ДТП в этом участке Парижа - не редкость, а многие страховые компании даже прописывают пункт о том, что не компенсируют случаи, произошедшие на кольце у Триумфальной арке.
4. Трасса Springfield Interchange в Спрингфилде
Спрингфилдское шоссе.
Накопительная транспортная развязка, которая связывает множество крупных городов, в том числе и столицу - Вашингтон. В народе ее называют спагетти или «миксерная чаша». Спрингфилдское шоссе является одной из самых оживленных дорог Америки. Ежедневно по ней проезжает около полумиллиона машин, а самый широкий отрезок дороги делится на 24 полосы. Стоит отметить, что Springfield Interchange в свое время стала самой дорогой трассой и обошлась Америке в 676 миллионов.
5. Пропускной пункт в Пекине
Пропускной пункт в Пекине.
Несмотря на то, что дорога к пропускному пункту Пекина не является перекрестком или транспортной развязкой, движение по ней невероятно трудное. Дело в том, что дорога, ведущая к пропускному пункту, делится на 50 полос, а после сокращается до 4. Ежегодно эта трасса бьет рекорды по количеству машин в пробке.
6. Развязка имени судьи Гарри Преджерсона
Архитектурное чудо в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе есть трасса, названная в честь бывшего федерального судьи Гарри Преджерсона. Это сооружение состоит из 34 хитросплетенных между собой дорог, расположенных на 5 уровнях. Данная автомобильная развязка является одним из самых сложных перекрестков Америки. Ежедневно по ней проезжает более полумиллиона автомобилей. Кстати, стоит отметить, что, согласно задумке инженеров, этот участок дороги автомобилисты должны пересекать без остановок и необходимости кого-то пропускать. За свою необыкновенную конструкцию и дизайн в 1996 году перекрестку был присвоен титул «Чудо инженерной мысли».
7. Аэропорт Гибралтара
Дорога, которая пересекается со взлетно-посадочной полосой.
Перекресток, где дорожное полотно пересекается со взлетно-посадочной полосой - большая редкость. Один из таких расположен в Гибралтаре.Самолеты взлетают и приземляются прямо в центре автомагистрали. На это время дорога закрывается шлагбаумами и движение полностью останавливается. Благо, что городок небольшой и аэропорт обслуживает не более трех десятков рейсов в неделю.
8. Gravelly Hill Interchange в Бирмингеме
Шестиуровневая дорога в Бирмингеме.
559 массивных бетонных колон, самая высокая из которых достигает 25 метров, поддерживают конструкцию, состоящую из 18 дорог, расположенных на 6 уровнях. Данный перекресток проходит над двумя железнодорожными ветками, двумя рекам и 3 каналами, и является одним из самых сложных транспортных развязок Великобритании.
9. Развязка Кеннеди
Сложная транспортная развязка Кеннеди в Луисвилле.
В 1964 году, с целью соединить три автострады было принято решение о строительстве сложной шестиуровневой трассы. Проект был назван в честь Джона Кеннеди. На сегодня, перекресток кажется большой ошибкой. Во-первых, количество машин значительно возросло и конструкция, рассчитанная на 100 тысяч авто в сутки, не справляется с потоком из 300 и более тысяч. А во-вторых, из-за сложной системы съездов и заездов, на этом участке дороги нередко случаются ДТП.
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