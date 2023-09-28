Экстремальные транспортные развязки мира, которые заставят вспотеть даже опытного водителя

Оригинальные и сложные транспортные развязки в разных уголках мира.

Стремительно растущие мегаполисы требуют постоянно развивающейся инфраструктуры. К примеру, дорожные развязки и шоссе становятся все более грандиозными и запутанными. И если кто-то думает, что проехать по кольцу и въехать в нужный поворот с первого раза - это уже подвиг, пускай даже не заглядывает в наш сегодняшний материал