7 редчайших советских автомобилей, которые многие и не видели

Крайне редкие автомобили из СССР.

1. ИЖ-ТЭ

Выглядит очень странно эта ИЖ-ТЭ.

2. ЗАЗ-1102 «Перспектива»

Интересная была модель ЗАЗ-1102.

3. ГАЗ-12А

Подававший большие надежды ГАЗ-12А.

4. ЗИЛ «Чебурашка»

Даже интересно, за что его так назвали.

5. АЗЛК 3-5-5

Выглядит АЗЛК 3-5-5 действительно очень стильно.

6. ГАЗ 61-415

У нас мог быть свой пикап ГАЗ 61-415.

7. АЗ-24-16 Прототип №15

Не поступивший в производство прототип номер 15.