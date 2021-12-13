7 редчайших советских автомобилей, которые многие и не видели

Крайне редкие автомобили из СССР.
Автомобильная промышленность Советского Союза создавала огромное количество самых разных автомобилей. Некоторые из них были довольно редки в силу разных причин и обстоятельств. Именно о таких моделях сейчас и пойдет речь. Подавляющее большинство из них едва ли помнят даже те, кто родился и рос в СССР.
1. ИЖ-ТЭ
Выглядит очень странно эта ИЖ-ТЭ.
Опытный образец советского легкого автомобиля, созданный еще в 1970 году. В производство машина так и не пошла, по причинам, узнать которые сегодня уже крайне затруднительно.
2. ЗАЗ-1102 «Перспектива»
Интересная была модель ЗАЗ-1102.
Данная модель была создана в рамках проекта по созданию перспективной малолитражной машины в 1973 году. У машины, к слову, был передний привод.
3. ГАЗ-12А
Подававший большие надежды ГАЗ-12А.
Опытный автомобиль, который создавался на базе правительственной машины. Сконструировано авто было в далеком 1949 году. Собрали на заводе только две такие машины и то для экспериментов.
4. ЗИЛ «Чебурашка»
Даже интересно, за что его так назвали.
Шуточное название легких грузовиков. Именно так эту машины окрестили сами рабочие. Уже одного взгляда на нее достаточно для того, чтобы понять, почему именно в честь этого «фольклорного» персонажа назвали сей ЗИЛ.
5. АЗЛК 3-5-5
Выглядит АЗЛК 3-5-5 действительно очень стильно.
Еще одна модель, которая так и не попала на конвейер, хотя и подавала большие надежды. Поговаривают, что в АЗЛК 3-5-5 от 1972 года создания было очень много интересных решений. Слишком много. И именно по этой причине от машины в серии отказались.
6. ГАЗ 61-415
У нас мог быть свой пикап ГАЗ 61-415.
В Советском Союзе мог быть свой пикап. Разработали и собрали первый образец еще в 1940 году. Проект дальше не пошел по нескольким причинам. В том числе потому, что в 1941 году началась злосчастная война, поломавшая многие добрые планы отечественных промышленников.
7. АЗ-24-16 Прототип №15
Не поступивший в производство прототип номер 15.
Один из отложенных прототипов «Волги», которому на заводе отказались давать зеленый свет. Машина отличалась главным образом дизайном передней части и сдвоенными фарами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии