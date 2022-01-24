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Современникам и не снилось, или Что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назад


Еда на борту самолета в 1950-е гг.

Еда на борту самолета в 1950-е гг.

Еда на борту – едва не самое приятное во время перелета. Пассажиры с интересом выбирают обед из предложенного меню или ожидают, чем их порадует шеф-повар. Солидные авиакомпании стараются не подкачать с качеством еды и сервировкой. Однако даже лучшие современные примеры еды в самолете меркнут по сравнению с тем, как кормили пассажиров скандинавских авиалиний полвека назад.


Завтрак для молодой мамы.

Завтрак для молодой мамы.

 

С 1950-х годов авиаперелеты стали привычным, но не бюджетным способом передвижения. Летали тогда люди состоятельные, ни о каких лоукостах и речи не было. Соответственно, и забота о пассажирах на борту была на высшем уровне. В частности, это проявлялось в том большом ассортименте блюд, которые предлагались на выбор путешественникам.
Шеф-повар готовит омаров.

Шеф-повар готовит омаров.

 

Недавно была обнародована коллекция архивных фотографий Scandinavian Airlines. На них можно увидеть, чем же потчевали пассажиров стюарды. Икра, омары, лосось и большое мясное ассорти – все это было в меню. На некоторых рейсах к мясу подавали пиво. Обслуживание оставалось на высоком уровне. Например, для молодых мам были предусмотрены лежачие места, и завтрак подавали прямо в кровать. Дети также могли получить детское питание в баночках.

Посуда для сервировки стола.

Посуда для сервировки стола.

 
Детское питание для ребенка.

Детское питание для ребенка.

 

Посуду для сервировки использовали настоящую, а не одноразовую, пассажиры чувствовали себя, как в ресторане. Бывало так, что разносил еду пассажирам шеф-повар. Интересно, что мясо официант нарезал большим ножом, сегодня это, конечно же, запрещено. Для пассажиров первого класса была предусмотрена зона отдыха. Там они могли общаться во время путешествия и побаловать себя фруктовым ассорти.
Шеф-повар подает открытый бургер.

Шеф-повар подает открытый бургер.

 
Пиво и мясное ассорти.

Пиво и мясное ассорти.

 

К 1980-м гг. сервировка еды в самолете стала похожа на тот формат, который используется и сегодня. Пассажиры ели на выдвижных столиках, но у них все равно можно было увидеть стеклянные стаканы, а стюардессы все еще предлагали коктейли желающим.
Пассажирам подают мясные закуски.

Пассажирам подают мясные закуски.

 
Мясо, рыба, дорогой алкоголь.

Мясо, рыба, дорогой алкоголь.

 
Роскошная еда на борту самолета.

Роскошная еда на борту самолета.

 
Шеф-повар готовит еду.

Шеф-повар готовит еду.

 
Зона для отдыха в первом классе.

Зона для отдыха в первом классе.

 
Еда на борту самолета. 1980-е гг.

Еда на борту самолета. 1980-е гг.

 
Стюардесса разносит коктейли.

Стюардесса разносит коктейли.

 

По материалам сайта vintag.es

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Современникам и не снилось, или Что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назад

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Современникам и не снилось, или Что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назадПодписаться на мой Instagram
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