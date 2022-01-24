Современникам и не снилось, или Что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назад

Еда на борту самолета в 1950-е гг.
Еда на борту – едва не самое приятное во время перелета. Пассажиры с интересом выбирают обед из предложенного меню или ожидают, чем их порадует шеф-повар. Солидные авиакомпании стараются не подкачать с качеством еды и сервировкой. Однако даже лучшие современные примеры еды в самолете меркнут по сравнению с тем, как кормили пассажиров скандинавских авиалиний полвека назад.
Завтрак для молодой мамы.
С 1950-х годов авиаперелеты стали привычным, но не бюджетным способом передвижения. Летали тогда люди состоятельные, ни о каких лоукостах и речи не было. Соответственно, и забота о пассажирах на борту была на высшем уровне. В частности, это проявлялось в том большом ассортименте блюд, которые предлагались на выбор путешественникам.
Шеф-повар готовит омаров.
Недавно была обнародована коллекция архивных фотографий Scandinavian Airlines. На них можно увидеть, чем же потчевали пассажиров стюарды. Икра, омары, лосось и большое мясное ассорти – все это было в меню. На некоторых рейсах к мясу подавали пиво. Обслуживание оставалось на высоком уровне. Например, для молодых мам были предусмотрены лежачие места, и завтрак подавали прямо в кровать. Дети также могли получить детское питание в баночках.
Посуда для сервировки стола.
Детское питание для ребенка.
Посуду для сервировки использовали настоящую, а не одноразовую, пассажиры чувствовали себя, как в ресторане. Бывало так, что разносил еду пассажирам шеф-повар. Интересно, что мясо официант нарезал большим ножом, сегодня это, конечно же, запрещено. Для пассажиров первого класса была предусмотрена зона отдыха. Там они могли общаться во время путешествия и побаловать себя фруктовым ассорти.
Шеф-повар подает открытый бургер.
Пиво и мясное ассорти.
К 1980-м гг. сервировка еды в самолете стала похожа на тот формат, который используется и сегодня. Пассажиры ели на выдвижных столиках, но у них все равно можно было увидеть стеклянные стаканы, а стюардессы все еще предлагали коктейли желающим.
Пассажирам подают мясные закуски.
Мясо, рыба, дорогой алкоголь.
Роскошная еда на борту самолета.
Шеф-повар готовит еду.
Зона для отдыха в первом классе.
Еда на борту самолета. 1980-е гг.
Стюардесса разносит коктейли.
По материалам сайта vintag.es
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