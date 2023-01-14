10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Десять главных принципов тайской жизни, зная которые вы сможете разобраться в хитросплетении тайской души и избежать штрафов и конфликтов в Стране улыбок.
1. Во время отпуска они уходят в монахи
Если вы вдруг узнали в бредущем по улице монахе своего соседа-полицейского — ничего страшного. Человек просто проводит отпуск с пользой для души. Уйти в монахи для тайца — дело столь же обыденное, сколь и временное. Две недели — минимальная норма для каждого мужчины, своеобразный переход к зрелости вместо армии. Тайские женщины предпочитают монашеству ретриты-медитации. Там все же не нужно брить голову.
2. Они замирают, когда играет гимн
Государственный гимн Таиланда — это волшебный пульт управления толпой. Где бы и когда бы он ни зазвучал, тайцы прекращают все дела и вытягиваются по стойке смирно. Гимн может застать туриста в самых неожиданных местах: перед показом фильма в кинотеатре, на автобусной станции и даже посреди улицы в разгар вечерней торговли. Последнее выглядит так, как если бы при просмотре фильма кто-то вдруг нажал на паузу.
3. Они улыбаются в обязательном порядке
Для нас — фальшивая улыбка. Для них — высший пилотаж в деле овладения эмоциями. Тайцы считают, что не имеют права омрачать своими реакциями жизнь другого человека, и требуют от собеседников того же. Не справились? Пеняйте на себя. Договориться с ними вам уже не удастся — «психопаты» автоматически выпадают из круга тайского общения. Равно как и любители русского мата, который, кстати сказать, местные таксисты давно уже выучили наизусть.
4. Они не сигналят на дорогах
На тайских дорогах царит нетипичная для Азии тишина. Сигналить без весомой причины здесь считается дурным тоном. Общаются тайцы, перемигиваясь дальним светом. А вот благодарить световым сигналом, как это делают в России, у них не принято.
5. Им разрешено тонировать стекла
Тайцы принципиально ездят в машинах с очень темными стеклами. Для них важно, чтобы со стороны было трудно различить, что внутри. В соседней Малайзии, наоборот, тонированные стекла запрещены законом. Поэтому русским туристам, решившим посетить Малайзию на арендованном в Таиланде автомобиле, лучше этого не делать.
6. Они всегда оставляют чаевые
Грошовые чаевые в России — дело постыдное и даже опасное. За него и схлопотать от официанта недолго. Тайцы, наоборот, верят, что с миру по нитке, и поощряют мелочью даже самые незначительные услуги, будь то чашка кофе или помощь при парковке.
7. Они не занимаются проституцией
Мало кто знает, что, несмотря на свои гигантские масштабы и чудовищную популярность, сексуальная индустрия Таиланда совершенно нелегальна. Официально в Таиланде проституции нет, как не было ее и в СССР. «Но кто же тогда часами разгуливает под пальмами вдоль набережной?» — спросите вы жителей Паттайи. «Ах, да это вечерние созерцательницы кокосов», — отшутятся они.
8. Они максимально толерантны
Кто это движется мне навстречу — мужчина или женщина? Что делает мальчик в женском купальнике в секции по плаванию? И почему мой женатый коллега примчался на деловую встречу на мопеде с сердечками? Удивляйтесь, только не показывайте пальцем. В Таиланде можно быть кем и как угодно, никто не осудит. Потому что чужая карма — не твоя забота. И вообще, все «сабай» (см. пункт 10).
9. За ними наблюдают
Все жители и гости Таиланда находятся под пристальным наблюдением. И речь вовсе не о видеокамерах. Отовсюду на тебя глядит святая троица — Будда, король и королева. И ко всем нужно проявить должное уважение: как минимум не вытягивать в их сторону ноги.
10. У них все хорошо
У жителей Таиланда, что бы ни произошло, на все одна присказка: «Сабай-сабай» («все хорошо»). «А если все же плохо?» — спросите вы тайца. «А если плохо, сделай так, чтоб было хорошо. Не получается? Тогда расслабься. Сабай-сабай», — улыбнется он.
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