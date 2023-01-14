10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

С нами не соскучишься!

Десять главных принципов тайской жизни, зная которые вы сможете разобраться в хитросплетении тайской души и избежать штрафов и конфликтов в Стране улыбок.



1. Во время отпуска они уходят в монахи

2. Они замирают, когда играет гимн







AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT





3. Они улыбаются в обязательном порядке

4. Они не сигналят на дорогах

5. Им разрешено тонировать стекла

6. Они всегда оставляют чаевые

7. Они не занимаются проституцией

8. Они максимально толерантны







AP Photo/Altaf Qadri





9. За ними наблюдают

10. У них все хорошо