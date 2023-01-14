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10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Десять главных принципов тайской жизни, зная которые вы сможете разобраться в хитросплетении тайской души и избежать штрафов и конфликтов в Стране улыбок.

1. Во время отпуска они уходят в монахи


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Если вы вдруг узнали в бредущем по улице монахе своего соседа-полицейского — ничего страшного. Человек просто проводит отпуск с пользой для души. Уйти в монахи для тайца — дело столь же обыденное, сколь и временное. Две недели — минимальная норма для каждого мужчины, своеобразный переход к зрелости вместо армии. Тайские женщины предпочитают монашеству ретриты-медитации. Там все же не нужно брить голову.

2. Они замирают, когда играет гимн




AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT

AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT




Государственный гимн Таиланда — это волшебный пульт управления толпой. Где бы и когда бы он ни зазвучал, тайцы прекращают все дела и вытягиваются по стойке смирно. Гимн может застать туриста в самых неожиданных местах: перед показом фильма в кинотеатре, на автобусной станции и даже посреди улицы в разгар вечерней торговли. Последнее выглядит так, как если бы при просмотре фильма кто-то вдруг нажал на паузу.

3. Они улыбаются в обязательном порядке


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Для нас — фальшивая улыбка. Для них — высший пилотаж в деле овладения эмоциями. Тайцы считают, что не имеют права омрачать своими реакциями жизнь другого человека, и требуют от собеседников того же. Не справились? Пеняйте на себя. Договориться с ними вам уже не удастся — «психопаты» автоматически выпадают из круга тайского общения. Равно как и любители русского мата, который, кстати сказать, местные таксисты давно уже выучили наизусть.

4. Они не сигналят на дорогах


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

На тайских дорогах царит нетипичная для Азии тишина. Сигналить без весомой причины здесь считается дурным тоном. Общаются тайцы, перемигиваясь дальним светом. А вот благодарить световым сигналом, как это делают в России, у них не принято.

5. Им разрешено тонировать стекла


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Тайцы принципиально ездят в машинах с очень темными стеклами. Для них важно, чтобы со стороны было трудно различить, что внутри. В соседней Малайзии, наоборот, тонированные стекла запрещены законом. Поэтому русским туристам, решившим посетить Малайзию на арендованном в Таиланде автомобиле, лучше этого не делать.

6. Они всегда оставляют чаевые


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Грошовые чаевые в России — дело постыдное и даже опасное. За него и схлопотать от официанта недолго. Тайцы, наоборот, верят, что с миру по нитке, и поощряют мелочью даже самые незначительные услуги, будь то чашка кофе или помощь при парковке.

7. Они не занимаются проституцией


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Мало кто знает, что, несмотря на свои гигантские масштабы и чудовищную популярность, сексуальная индустрия Таиланда совершенно нелегальна. Официально в Таиланде проституции нет, как не было ее и в СССР. «Но кто же тогда часами разгуливает под пальмами вдоль набережной?» — спросите вы жителей Паттайи. «Ах, да это вечерние созерцательницы кокосов», — отшутятся они.

8. Они максимально толерантны




AP Photo/Altaf Qadri

AP Photo/Altaf Qadri




Кто это движется мне навстречу — мужчина или женщина? Что делает мальчик в женском купальнике в секции по плаванию? И почему мой женатый коллега примчался на деловую встречу на мопеде с сердечками? Удивляйтесь, только не показывайте пальцем. В Таиланде можно быть кем и как угодно, никто не осудит. Потому что чужая карма — не твоя забота. И вообще, все «сабай» (см. пункт 10).

9. За ними наблюдают


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

Все жители и гости Таиланда находятся под пристальным наблюдением. И речь вовсе не о видеокамерах. Отовсюду на тебя глядит святая троица — Будда, король и королева. И ко всем нужно проявить должное уважение: как минимум не вытягивать в их сторону ноги.

10. У них все хорошо


10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

У жителей Таиланда, что бы ни произошло, на все одна присказка: «Сабай-сабай» («все хорошо»). «А если все же плохо?» — спросите вы тайца. «А если плохо, сделай так, чтоб было хорошо. Не получается? Тогда расслабься. Сабай-сабай», — улыбнется он.

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10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в Таиланд

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10 принципов тайской жизни, которые нужно знать, собираясь в ТаиландПодписаться на мой Instagram
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