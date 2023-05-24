Самая известная женщина-киллер 90-х: кем была «Русская Никита»

Очень скромная, достаточнл молчаливая Лариса Рощина, работавшая в суде, в 2001 году внезапно совершила двойное убийство. Витоге она призналась — преступление было заказным. Однако в этом деле в действительности все было не так просто. По Москве давно ходили слухи о неуловимой женщине-киллере.

Московская Никита

Такие слухи поползли по Столице еще в первой половине 90-х годов. Так, в 1994 году было совершено покушение на бизнесмена Владимира Мисюрина, который проживал в Бельгии и только время от времени наведывался в Россию.

Мисюрина расстреляли мужчина и женщина. Впоследствии органам пришлось заниматься еще несколькими заказными убийствами, в которых, по свидетельским показаниям, принимала участие женщина. Следователи предполагали, что женскую роль играл переодетый мужчина. Однако находившийся под следствием боевик ореховской ОПГ Александр Пустовалов тоже упоминал о даме-киллере и даже называл ее прозвище — Никита.



Тем временем кровавый след становился только шире. 21 сентября 2001 года на Стартовой улице Москвы было совершено жестокое убийство, жертвами которого стали предприниматели, руководители фирмы «Малахит», Юрий Васильев и Александр Кузовлев, уроженцы подмосковного Железнодорожного.

Оба были застрелены из пистолета ТТ — излюбленного оружия наемных убийц тех лет. Один из бизнесменов был убит прямо в автомобиле, а другой — в подъезде жилого дома, где арендовал жилье. Кроме того киллер ранил случайного свидетеля расправы, который остался жив и в последствии рассказал, что на Стартовой орудовала молодая женщина. Это подтвердила и сожительница свидетеля, которая также видела преступницу.

Личность убийцы милиционеры установили быстро.

Дело в том, что Юрий Васильев и Александр Кузовлев занимались предпринимательской деятельностью вместе с некой Ларисой Рощиной, тоже жительницей Железнодорожного. Рощина училась на юриста и работала секретарем в Перовском суде. Правда, на момент убийства молодая женщина находилась в декретном отпуске.

Всего несколько месяцев назад она родила ребенка, находясь в браке с Анатолием Рощиным. Последний не был трудоустроен и злоупотреблял спиртными напитками, поэтому все тяготы по содержанию семьи легли на плечи Ларисы. Мало того, незадолго до преступления Рощина заняла 3 тысячи долларов у своего знакомого для того, чтобы стать равноправным партнером в фирме.





Именно этот долг, и стал мотивом, подтолкнувшим Ларису Рощину к тому, чтобы взять в руки оружие. Бизнес не клеился, а кредитор требовал вернуть деньги, которых у Рощиной не было. Знакомый, одолживший 20-летней женщине упомянутую сумму, предложил сделку: Лариса должна была ликвидировать Васильева и Кузовлева, а взамен получала «амнистию» по долгу. Рощина согласилась. Кредитор снабдил ее пистолетом. Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Сама преступница меняла показания не единожды, заявляя, что ее заставили совершить убийство неизвестные, которые удерживали ее на какой-то даче.





Много вопросов, еще меньше ответов

В этом деле множество вопросов вообще так и осталось без ответа. Например, непонятно, почему кредитор заказал убрать именно Васильева и Кузовлева. Кроме того, в прессе писали, что происхождение пистолета ТТ также осталось невыясненным.



К тому же, по логике, Рощиной, получившей в руки огнестрельное оружие, проще было убить своего кредитора. Если же она совершила двойное убийство по собственной инициативе с целью ограбления, то почему не взяла крупную сумму денен, находившуюся при жертвах?

В любом случае — никто не стал вдаваться в подробности. Летом 2002 года Московский городской суд признал Ларису Рощину виновной в исполнении двойного заказного убийства и приговорил к 12 годам лишения свободы. Казалось бы — «тут и сказочке конец».



Стоит отметить, что участие Ларисы Рощиной в других заказных убийствах не подтвердилось. Следствием это было тщательно проверено. Тем не менее средства массовой информации, основываясь на белых пятнах в истории Рощиной, упорно пытались выставить ее эдакой «Никитой местного розлива». Впрочем, не все журналисты придерживались подобного мнения.