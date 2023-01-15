Наука или мистика: почему из озера Фундудзи не получится взять с собой воду

Наша планета изобилует немалым количеством таинственных и мистических мест. И озера среди них - не исключение. Правда, зачастую мы ассоциируем последние со ставшим уже легендарным озером Лох-Несс с его чудовищем. Однако и в Африке есть такое загадочное озеро - Фундудзи. А мистический ореол вокруг него напускают не только из-за священного статуса у местного племени, но и реальных явлений, которые трудно объяснить. А все дело в том, что из этого озера...невозможно унести хотя бы каплю воды.
Тайны этого озера придают его красоте мистический ореол. /Фото: sahistory.org.za
С древних времен Фундудзи считалось священным озером среди местного населения. Долгое время считалось, что именно по этой причине близживущие племена никогда не селились рядом с ним, не рыбачили там и даже не пополняли запасы воды с его помощью - а ведь в ЮАР с пресной жидкостью всегда были проблемы. Кроме того, согласно поверьям местных жителей, что воду этого озера попросту нереально унести с собой. А ежегодно племена приносили жертвы мифическому чудищу Фундудзи, чтобы задобрить его.
Местный житель у священного озера. /Фото: sacredsites.com
Широкой общественности озеро стало известно только с начала XX века, когда в данном регионе нашли залежи хромовых руд - тогда-то им активно заинтересовались европейские экспедиции. Во время одной из которых озеро и было нанесено на карту.
Вот только члены экспедиции столкнулись в очень странной тенденцией: по какой-то причине местные жители весьма неохотно показывали путь к озеру. Первоначальной причиной такого поведения посчитали только сакральный статус этого места. Однако в реальности все оказалось не так просто.
Мистика, окружавшая озеро, не остановила исследователей. /Фото: moscow-airports.com
Заслышав местные легенды о чудовище озера Фундудзи, еще в сороковых годах прошлого столетия ученые провели ряд геологических исследований, которые были направлены на изучение возможности добычи в этой местности хромовой руды. И, что неудивительно, ни одного чудовища или какого-либо другого мистического явления там не было выявлено. Заинтересовало исследователей и другая аномалия озера, о которой говорили местные.
Так, они утверждали, что из него невозможно унести с собой воду, а тот, кто к ней прикоснется, в скором времени покинет этот мир. Проверить эту легенду в 1955 году решили профессор Генри Бёрнсайд и его ассистент Тэкер: они наполнили озерной водой различные по материалу ёмкости: фарфоровые, стеклянные и пластиковые. А после они намеревались отойти на несколько километров и уже там заняться исследованиями взятых проб.
Ученые пытались разгадать загадки африканского озера. /Фото: gidtravel.com
Однако на следующее утро, когда ученые были готовы начать анализ, они внезапно обнаружили, что все сосуды, где были пробы, попросту опустели. Тогда они вернулись и еще один раз произвели забор воды. Причем профессор Бёрнсайд еще и проверил вкусовые качества жидкости на себе: опустил палец в озеро и лизнул его. Так он обнаружил, что вкус это воды горьковато-прелый. В течение дня они следили за сосудами и ничего не происходило, но на утро они все вновь оказались пусты.
Бёрнсайд хотель снова вернуться к берегам озера и проанализировать пробы прямо на месте, но он почувствовал себя плохо, в связи с чем исследователи отправились в ближайший город за медицинской помощью. К сожалению, профессору это уже не помогло: с каждым днем ему было все хуже, а через восемь дней он скончался. Позже выяснилось, что причиной смерти Бёрнсайда стало воспаление тонкого кишечника.
Попытка взять пробы воды закончилась печально. /Фото: x-vymir.com
После этого трагического эпизода каких-либо серьезных научных исследований озера Фундудзи не проводилось. Причинами стали нестабильная ситуация в ЮАР и общая удаленность местности от цивилизации. Однако это не значит, что на сегодняшний день нет научного обоснования тех мистических событий, наблюдались в этом месте. На самом деле, никакой магии или проклятий в природе данных аномалий нет. Причиной являются расположенные в непосредственной близости залежи руды хрома, которые, собственно, и привели европейцев к Фундудзи.
Причина аномалий озера в тяжелых металлах. /Фото: liveinternet.ru
Любой химик скажет, что соли хрома опасны для организма человека. Причем концентрация этого металла в озере такова, что даже нескольких его капель хватило, чтобы бедный профессор отравился токсинами. Высокой концентрацией хрома объясняется также и феномен исчезающей воды, которую невозможно унести с собой.
Все дело в том, что при температуре ниже плюс 19 градусов по Цельсию, частицы хрома в воде начинают кристаллизоваться. Соответственно, жидкость никуда из сосудов и не девается - она просто переходит из жидкого в твердое состояние, сосредоточившись и на дне и стенках ёмкости.
Как живут в таких условиях крокодилы - не совсем понятно. /Фото: 7factov.ru
Правда, лишь часть загадок Фундудзи была учеными полностью раскрыта - некоторые из них все еще придают озеру ореол таинственности. Так, например, до сих пор не выяснено, каким образом в воде с высокой концентрацией хрома преспокойно обитает огромное количество крокодилов, которые также являются священными животными для местных жителей.
Да и рацион этих рептилий неясен, ведь рыба в таких условиях не водится, а другие животные также не используют это озеро в качестве водопоя. Возможно, однажды ответы и на эти вопросы будут найдены, но а пока загадочный Фундудзи продолжает удерживать звание одного из самых мистических мест Африки.
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