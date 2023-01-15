Наука или мистика: почему из озера Фундудзи не получится взять с собой воду

Тайны этого озера придают его красоте мистический ореол. /Фото: sahistory.org.za

Местный житель у священного озера. /Фото: sacredsites.com

Мистика, окружавшая озеро, не остановила исследователей. /Фото: moscow-airports.com

Ученые пытались разгадать загадки африканского озера. /Фото: gidtravel.com

Попытка взять пробы воды закончилась печально. /Фото: x-vymir.com

Причина аномалий озера в тяжелых металлах. /Фото: liveinternet.ru

Как живут в таких условиях крокодилы - не совсем понятно. /Фото: 7factov.ru