Как правильно чистить унитаз. Эффективные народные средства, чтобы чистить унитаз

Чистка и дезинфекция унитаза очень важна не только для приятного внешнего вида ванной комнаты, но и для безопасности пользования сантехникой. Бывает, что унитаз не так легко отчистить. Мочевой камень, налет и темные пятна в области сливного бачка достаточно тяжело отмыть.

К счастью, опытные хозяйки имеют в запасе несколько проверенных способов и средств для чистки унитаза. В нашей сегодняшней статье вы найдете информацию о том, как правильно чистить унитаз химическими препараты и народными средствами.

Как правильно чистить унитаз

Ванная комната – это визитная карточка каждой хозяйки. Согласитесь, очень неприятно, зайдя в ванную, видеть грязный унитаз, который разносит по комнате неприятный аромат. Несмотря на то, что чистка унитаза – дело не самое приятное, занимает оно всего несколько минут, в зависимости от сложности загрязнения.

Чистить унитаз нужно после каждого опорожнения желудка, а вот генеральную уборку данного сантехнического средства нужно производить по мере загрязнения. Если видимых загрязнений нет, то все равно нужна дезинфекция унитаза, дабы в нем не развивались вредные бактерии. В обработке нуждаются все части унитаза, а не только его внутренняя часть. Давайте разберемся подробнее, как правильно чистить каждую деталь унитаза.

Чистим унитаз внутри

Внутренняя часть унитаза – это то место, где бактерии размножаются в геометрической прогрессии. Даже если сантехника с виду чистая, ее нужно систематически дезинфицировать. Для этой цели можно использовать сухое, жидкое или гелеобразное моющее средство, а также воспользоваться народным методом очистки.

Итак, чистим унитаз изнутри поэтапно:

Удалите воду с сифона. Для этого вантузом или обычным ершиком ритмично выталкивайте воду внутрь по трубе. Достаточно нескольких минут, чтобы полностью осушить сифон. Наденьте резиновые перчатки. Добавьте выбранное средство внутрь унитаза, стараясь производить обработку как можно ближе к ободку. Оставьте средство на несколько часов. Ершиком либо специальной щеткой для чистки унитаза тщательно протрите всю внутреннюю поверхность сантехнического агрегата. Особое внимание стоит уделить области под ободком и сифону. Именно эти зоны в большей степени подвержены загрязнениям. Смойте унитаз. Снова пройдитесь по внутренней части ершиком или специальной щеткой, дабы удалить остатки моющего средства. Смойте унитаз, чтобы осталась чистая вода без пены.

Чистим сливной бачок унитаза изнутри

Мало кто знает, что сливной бачок внутри также нуждается в очистке. Производить такую чистку можно раз в 1-2 месяца. Такой периодичности достаточно, чтобы удалить налет и прочие остатки застоявшейся воды.

Как чистить сливной бачок внутри:

Перекройте воду. Спустите воду из бачка. Открутите вентиль на верхней крышке бачка. Снимите крышку со сливного бачка. Наденьте перчатки для уборки по дому. На влажную тряпку нанесите сухое, жидкое или гелеобразное средство для чистки унитазов. Обработайте внутренние стенки бачка. Совершая чистку, будьте очень осторожны, чтобы не повредить конструкцию для смыва. Откройте вентиль для запуска водоснабжения. Дождитесь пока бачок наполнится водой. Перекройте воду. Спустите воду с бачка. Пройдитесь чистой влажной тряпкой по внутренней поверхности бачка. Откройте подачу воды. Закройте бачок крышкой и заверните вентиль. Смойте воду, чтобы удалить остатки моющего средства с внутренних стенок бачка.

Чистим унитаз снаружи

Очистить унитаз снаружи не так уж сложно, но нужно знать некоторые тонкости правильной чистки. Внешняя поверхность унитаза достаточно легко поддается обработке, благодаря материалу, из которого изготавливают данную сантехнику.

Как очистить унитаз снаружи:

Снаружи унитаза, под ободком, найдите вентили для того, чтобы снять крышку. Снимите крышку с унитаза. Наденьте перчатки для домашней уборки. Смочите тряпку водой. Пройдитесь влажной тряпкой по всей внешней поверхности унитаза. Смочите тряпку спиртом. Обработайте поверхность унитаза тряпкой, смоченной спиртом. Вытрите насухо внешнюю поверхность унитаза.

Моем крышку унитаза

Крышка унитаза – это часть сантехнического устройства, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Все дело в том, что именно она непосредственно контактирует с телом, а брызги после слива могут провоцировать развитие бактерий на поверхности данного агрегата.

Как помыть крышку унитаза:

Под ободком с внешней стороны агрегата открутите шурупы. Снимите крышку с унитаза. Намочите крышку водой. Наденьте перчатки. На влажную губку нанесите моющее средство. Пройдитесь губкой по всем поверхностям крышки, не забудьте о месте крепления. Обильной струей воды смойте моющее средство с поверхности крышки. Вытрите крышку насухо хорошо впитывающей тряпкой. Прикрутите крышку на место.

После такой мойки ваш унитаз будет сиять чистой и свежестью, а его использование станет безопасным.

Стоит отметить, что использованные губки нужно стирать после первого применения. Лучший вариант – прополоскать их со стиральным средством в максимально горячей воде.

Эффективные чистящие средства для унитазов

Важна не просто очистка унитаза, а его обработка специальным чистящим средством, которое дезинфицирует сантехнику. На сегодняшний день таких средств существует огромное количество. Они отличаются по составу и, конечно же, ценовой политике.

Согласно отзывам о чистящих средствах для унитазов, можно выделить несколько наиболее эффективных. Принято считать. что лучше всего очищают унитаз хлорсодержащие средства. Однако, сегодня лучше справляются с такой задачей именно чистящие средства без хлора для унитазов. В основном такие средства изготавливаются на основе соляной или щавелевой кислоты. Также популярная основа – смесь разных кислот.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются чистящие гели для унитазов. Они обладают мощной формулой и эффективно очищают загрязнения и дезинфицируют агрегат, обволакивая все стенки.

Чистим унитаз соляной кислотой

На основе соляной кислоты изготавливается широкий ряд средств для чистки унитазов от разных производителей. Если вы задаетесь вопросом, чем чистить унитаз от мочевого камня, то берите на заметку наш следующий список.

Туалетный гель «CILLIT BANGLIMEANDRUST». Данное средство получило максимальное количество положительных откликов. Благодаря изготовлению на основе достаточно агрессивной неорганической кислоты, «CILLIT BANGLIMEANDRUST» отлично справляется с известковым налетом и ржавчиной. Из минусов можно отметить дороговизну и отсутствие защиты от детей. Гель «Туалетный утенок 5 в 1». Очень эффективный гель по сравнительно невысокой стоимости. В составе туалетного утенка концентрация соляной кислоты несколько ниже, чем у Силита, однако он в состоянии справиться даже с «трудными» загрязнениями. Кроме того, благодаря особому носику, его достаточно просто и удобно наносить под ободок унитаза. Из минусов можно отметить меньшую густоту и запах, который многим не нравится. Туалетный гель «DOMESTOS 100% ГРИН/ПИНК». Это гель самый распространенный и популярный благодаря относительно невысокой стоимости и эффективности. Гель концентрированный, а потому достаточно экономный. Стоит отметить, что Доместос неплохо справляется с мочевым камнем и налетом и способен удалить их без особого трения. Минусом данного средства является очень едкий запах и частые аллергические реакции у пользователей.

Чистим унитаз другими кислотами

Несомненно, самой популярной кислотой для чистки унитаза является соляная. Несмотря на это, производители чистящих средств для унитаза не редко используют другие кислоты и даже их смеси. Чистим унитаз от налета и камня следующими средствами.

Гель «СОМЕТ 7 дней чистоты». Производится данное средство на основе серной кислоты, а потому требует особых мер безопасности. Комет отлично борется с любыми видами загрязнений, особенно хорошо он удаляет известковые отложения. Как отмечают пользователи, после использования данного средства унитаз надолго остается чистым и сияющим. Минус – очень едкий запах и относительно опасные пары. Туалетный гель «Аист Санокс Ультра». Это дешевое средство не хуже других справляется с различными загрязнениями. Оно изготавливается на основе сульфаминовой и щавелевой кислоты. Стоит также отметить, что Аист имеет приятный запах, по сравнению с конкурентами. Из минусов – недостаточно густой, не имеет удобного для нанесения носика и защиты от детей. «Sanita антиржавчина». Этот гель на основе смеси кислот придется в пору хозяйкам, которые хотят удалить ржавчину и желтый налет. Средство отлично проявило себя даже в самых запущенных случаях, несмотря на дешевизну. Из минусов можно назвать отсутствие изогнутого носика и длительность механической обработки для хорошего действия геля. Гель «FABERLIC очиститель унитазов». Такой гель изготовлен на основе ортофосфорной и гликолевой кислот. Такой состав считается достаточно безопасным, но отличным борцом с известью и ржавчиной. Примечательно то, что гель практически не имеет запаха и пахнет свежестью после применения. Минусы – очень густой, не справляется с застарелыми загрязнениями, дороговизна. Гель для сантехники «Сарма». Сарма производится на основе щавелевой кислоты и стоит недорого. Данное средство действует бережно и эффективно, надолго оставляя чистый белоснежный унитаз. Не имеет неприятного запаха, оставляя за собой аромат свежести. Им минусов – плохо справляется с известковым налетом и стойкими пятнами.

Чистим унитаз хлором

Хлорсодержащие средства для чистки унитаза тоже имеют место быть в нашем списке. Они отлично дезинфицируют поверхность унитаза и отбеливают сантехнику как нельзя лучше. Кроме того, средства с хлором достаточно дешевые.

Туалетный гель «Sanfor универсальный». Санфор хорошо подходит для дезинфекции, отбеливания и уничтожения черной плесени на сантехнических агрегатах. Кроме того, данный гель хорошо истребляет жиры и эффективно устраняет ржавчину. Минус – печальноизвестный запах «хлорки». Жидкость для чистки сантехники «Белизна». Белизна знакома нам еще с советских времен. Сегодня она также пользуется популярностью для чистки сантехники. Данное средство хорошо справляется с черной плесенью и ржавчиной. Кроме того, оно отлично дезинфицирует поверхность унитаза. Минусы – едкий запах, плохо борется со старыми загрязнениями и может повредить эмаль унитаза.

Народные средства для чистки унитаза

Народные средства очистки унитаза знакомы не всем, но, бывает, именно они выручают в самый неподходящий момент.

Чистим унитаз содой

Эффективное чистящее средство для унитазов – обычная пищевая сода. Да-да, не удивляйтесь, именно сода. Карбонат натрия издавна славится своими чистящими средствами. К тому же, сода безопасна и не имеет ощутимого запаха.

Как почистить унитаз содой:

Засыпьте стакан пищевой соды в чашу унитаза. Старайтесь, чтобы средство попало на все участки внутри агрегата. Облейте унитаз изнутри уксусом, чтобы получилась «шипящая» реакция. Оставьте средство на 30 минут. По истечении времени, обработайте унитаз ершиком или специальной щеткой для чистки унитаза. Смойте средство с помощью сливного бачка.

Чистим унитаз уксусом

Данное средство также изготавливается на основе соды и уксуса, различие в том, что уксус выступает основным ингредиентом. Как отмечают пользователи, такое средство очень эффективно бороться со всеми загрязнениями и помогает унитазу стать белоснежным.

Как почистить унитаз уксусом:

Стакан столового уксуса подогреть до температуры в 40 градусов. Добавить в уксус 2 ч. л соды. Залить раствором проблемные места. Оставить средство на 8 часов. Смыть уксус теплой водой. Спустить воду с бачка, удаляя остатки средства.

Чистим унитаз Кока-колой

Кака-кола – отлично чистит унитаз от мочевого камня. Вы не ошиблись, именно кока-кола. Этот способ достаточно эффективен, попробуете и вы удивитесь от ошеломительного результата.

Как почистить унитаз Кока-колой:

4-мя литрами Кока-колы залить унитаз, уделяя особое внимание проблемным участкам. Оставить средство на 4 часа. Потереть унитаз ершиком. Смыть средство.

Чистим унитаз лимонной кислотой

Лимонная кислота – простое и дешевое средство для очистки унитаза. Использовать ее достаточно просто – достаточно насыпать средство внутрь унитаза.

Как почистить унитаз лимонной кислотой:

Пакетик лимонной кислоты (2-3 ст. л) засыпьте в сливной бачок. Такое же количество средства насыпьте в унитаз. Оставьте средство на несколько часов. Потрите унитаз ершиком. Смойте дважды унитаз.

Средства для ухода за унитазом

Важно не только своевременно чистить унитаз, но и повсеместно ухаживать за ним. Побороть неприятный запах и дезинфицировать сантехнику помогут различные ухаживающие средства фабричного производства. Можно выделить такие.

Чистящие таблетки для унитаза

Таблетки для унитаза помещаются в сливной бачок сантехнического агрегата. Там они постепенно растворяются, окрашивая воду и дезинфицируя ее. Таблетки для унитаза освежают унитаз, обладают антибактериальным действием, предотвращают сложные загрязнения.

Состав чистящего средства для унитазов в основном не отличается у производителей. Таблетки для унитаза содержат:

неионогенные ПАВ;

анионные ПАВ;

краситель;

ароматизатор и др.

Производителей таких таблеток существует достаточное количество. Наиболее популярные:

Bref;

Blu;

Colorado;

Tytan Blu Water;

Agent Max Bio;

Kret;

Jasmin и др.

Чистящие стикеры для унитаза

Стикеры для унитаза очень удобны и гигиеничны. Они крепятся непосредственно внутрь чаши. Стикеры не имеют корпуса, а потому используются до того момента, пока средство полностью не смоется. Стикеры эффективно борются с микробами, ароматизирую воду и препятствуют сложным загрязнениям.

В состав стикеров входят:

анионные ПАВ;

сульфат натрия;

отдушка;

дихлоризоцианурат натрия и др.

Конечно, в зависимости от фирм-производителей, состав стикеров может слегка отличаться.

Наиболее популярные марки стикеров для унитаза:

Туалетный утенок;

Domestos;

G&G WS Sticks;

Bref и др.

Чистящие блоки для унитаза

Гигиенические блоки для унитаза – это специальные приспособления для ухода за сантехникой. Такие блоки имею каркас и сменные насадки. Блоки образуют дезинфицирующую пену, тем самым очищая унитаз и избавляя комнату от неприятного запаха.

Состав чистящего средства для унитазов включает:

неионогенные и анионные ПАВ;

отдушку;

сульфат натрия и др.

Фирмы-производители туалетных блоков:

Туалетный утенок;

Domestos;

G&G WS Sticks;

Colorado;

Tytan Blu Water;

Bref и др.

Как чистить унитаз. Видео

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