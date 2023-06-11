«Веревка дьявола»: как появление колючей проволоки изменило Дикий Запад

Современный человек, вспоминая о такой вещи, как колючая проволока, ассоциирует ее прежде всего с местами не столь отдаленными. А вот полтора века назад она получила огромную популярность как способ заграждения земельных владений американских фермеров. Однако появление колючей проволоки оказалось просто переломным в истории США, ведь стало одной из причин исчезновения легендарной эпохи ковбоев и Дикого Запада.
Колючая проволока оказала огромное влияние на историю Америки. /Фото: nag.ru
Предыстория появления и распространения колючей проволоки в США фактически началась в 1862 году, когда правительство президента Линкольна выдало закон о гомстедах, то есть земельных участках. Он подразумевает возможность каждому фермеру получить участок земли практически бесплатно.
Однако на пути реализации этого закона встала проблема неосвоенности прерий. Эти земли оказывались попросту непригодными для распахивания из-за полного отсутствия инфраструктуры. Эта территория на картах того периода называлась «Великой американской пустыней». Подходили эти земли только ковбоям, которые пасли скот, кроме того, там продолжали жить индейцы.
Великая американская пустыня на карте США. /Фото: zugunder.com
Фермеры, конечно, не сдавались, пытаясь возделывать земли прерий, однако практически сразу назрел конфликт интересов: коровы и лошади, которые с подачи ковбоев паслись буквально везде, попросту вытаптывали и выедали фермерские угодья. Остро встала необходимость ограждения полей.
Однако существующие на тот момент варианты заграждения оказались либо недоступными, либо неэффективными против напора табунов лошадей. Проблема оказалась настолько серьезной, что в отчете министерства сельского хозяйства США от 1871 года было высказано предположение о невозможности дальнейшего освоения прерий.
Долгое время на прериях свободно себя чувствовали только ковбои. /Фото: ozy.com
Ситуация изменилась в начале 1870-х годов, когда первые фермеры стали пытаться создавать ограждения из проволоки, но усиленные гвоздями. Эту идею подхватил Джозеф Ф. Глидден, который в 1874 году придумал технологию совмещения проволоки и колющих элементов. Производство его изобретения происходило следующим образом: на главную проволочную жилу он наматывал нарезанные кусочки проволоки в два витка, а затем укреплял конструкцию дополнительной жилой. Такая технология создания колючей проволоки используется по сей день.
Интересный факт: справедливости ради, стоит уточнить, что предтеча колючей проволоки Глиддена была придумана Луи Франсуа Янином в 1865 году. Она представляла собой двойную жилу с ромбическими шипами. Однако она не очень прижилась, из-за недостаточного качества и сложности производства - каждый шип приходилось пристраивать вручную.
Изобретение Глиддена практически не изменилось внешне со временем. /Фото: bbc.co.uk
Появление колючей проволоки стало по-настоящему переломным в развитии фермерства на просторах прерий. Заказы на такие ограждения увеличивались в геометрической прогрессии. Производство стремительно расширялось.
Немало этому поспособствовал бизнесмен Джон Гейтс по прозвищу «Спорим на миллион!». Его действия по продвижению нового продукта оказались весьма эффективными: по информации Novate.ru, только за первый год производства было продано около 50 километров колючей проволоки.
Джон Гейтс успешно продвигал новое заграждение. /Фото: bbc.com
Казалось, что все наладилось, ведь фермеры получили возможность развивать свои угодья без опасности их уничтожения. Однако новый уровень заграждений стал причиной выход и вышеупомянутого конфликта интересов на новый уровень. Только теперь пострадавшей стороной стали отнюдь не фермеры.
В первую очередь, недовольство высказывали коренные жители американского континента. Индейцев и так вытесняли с их земли и загоняли в резервации, так еще и эти колонисты загораживали эти территории колючей проволокой, которую представители сиу, апачи и других племен окрестили «веревкой дьявола».
Появление колючей проволоки стало причиной новых столкновений фермеров с индейцами. \Фото: ednews.net
Однако гораздо острее разгорелся конфликт землевладельцев со скотоводами. Ограждение земель негативно сказывалось на экономической составляющей деятельности последних. Оставлять это просто так животноводы не собирались: начались нападения на фермерские поля с повреждением проволочных ограждений и угрозами в сторону землевладельцев.
Фермеры не остались в долгу: они организовывали вооруженные отряды, которые дежурили по ночам. Это приводило к открытым столкновениям, в ряде случаев это приводило к гибели некоторых участников. В результате правительство, чтобы остановить этот беспредел, ввело уголовную ответственность за повреждение ограждений фермерских полей. Это помогло: постепенно нападения на угодья сошли на нет.
Из-за колючей проволоки конфликт скотоводов и фермеров обострился. /Фото: fortbendstar.com
В конечном итоге, освоение американских прерий получило огромное развитие - колонисты поняли, что они могут не бояться за урожай на полученных землях. Во многом распахиванию этой целины способствовали мигранты: за первое десятилетие после появления колючей проволоки на рынке количество переселенцев из Европы в США было больше, чем за предыдущие пятьдесят лет.
Однако была и обратная сторона этого процесса: освоение прерий под фермерские угодья пропорционально сокращало территорию пастбищ. Скотоводы уже не могли свободно заниматься животноводством как раньше. Легендарная эпоха Дикого Запада в Америке стала угасать и вскоре исчезла совсем.
Эпоха ковбоев подошла к своему концу. /Фото: pinterest.de
Однако история колючей проволоки не закончилась и не ограничилась только функцией ограждения фермерских угодий и загонов для скота. Принципиально новый виток в ее существовании наступил в 1892 году, когда руководители шахты в Айдахо заперли протестантов в лагерь, обнесенный колючей проволокой. Это был прецедент использования последней по отношению к человеку.
Эту тенденцию стали заимствовать в разных уголках планеты, используя колючую проволоку для ограждения тюрем и концентрационных лагерей. В первую очередь, это сделали испанцы, а затем - англичане для ограничения свободы военнопленных и преступников в рамках англо-бурской войны.
В конце 19 века колючая проволока получала принципиально новое применение. /Фото: zibler.ru
А дальше практика применения «веревки дьявола» получила распространения в военном деле: впервые ее применили на фронтах Русско-японской войны против пехотинцев и кавалеристов. Однако наибольшее распространение эта тенденция получила во время Первой мировой войны, окопный характер которой отлично способствовал натягиванию колючей проволоки на фронте.
На фронтах Первой мировой войны колючая проволока использовалась повсеместно. /Фото: livejournal.com
Со времен мировых войн колючая проволока прочно закрепилась в военном деле: ее используют как часть ограждений в военных фортификационных сооружениях. Кроме того, уже больше столетия проволока применяется в местах лишения свободы, а также на некоторых частных территориях.
Популярность колючей проволоки привела к ее трансформации и модернизации: появлялись так называемые «колючие ленты», «спотыкачи» и спирали Бруно. Но и дизайн Глиддена продолжает существовать на рынке. Однако одно известно наверняка: история колючей проволоки, хоть и длится сто пятьдесят лет, но она не заканчивается, и вряд ли закончится в ближайшее время. Даже несмотря на развитие технологий и охранных систем.
Прошло полтора века, а колючая проволока все еще актуальна. /Фото: trendymen.ru
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