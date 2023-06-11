«Веревка дьявола»: как появление колючей проволоки изменило Дикий Запад

Колючая проволока оказала огромное влияние на историю Америки. /Фото: nag.ru

Великая американская пустыня на карте США. /Фото: zugunder.com

Долгое время на прериях свободно себя чувствовали только ковбои. /Фото: ozy.com

Изобретение Глиддена практически не изменилось внешне со временем. /Фото: bbc.co.uk

Джон Гейтс успешно продвигал новое заграждение. /Фото: bbc.com

Появление колючей проволоки стало причиной новых столкновений фермеров с индейцами. \Фото: ednews.net

Из-за колючей проволоки конфликт скотоводов и фермеров обострился. /Фото: fortbendstar.com

Эпоха ковбоев подошла к своему концу. /Фото: pinterest.de

В конце 19 века колючая проволока получала принципиально новое применение. /Фото: zibler.ru

На фронтах Первой мировой войны колючая проволока использовалась повсеместно. /Фото: livejournal.com

Прошло полтора века, а колючая проволока все еще актуальна. /Фото: trendymen.ru