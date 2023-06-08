Учёные раскрыли секрет артефактов 4000-летней давности, которые могут переписать историю человечеств

В 2001 году рынок древностей просто наводнили редкие археологические артефакты, казалось бы, из ниоткуда. В продаже оказались уникальные ювелирные изделия, оружие, тонко обработанная керамика - с необычайным мастерством и великолепными инкрустациями из сердолика и лазурита. Эти диковинные произведения представляли собой невероятно сложную символику и были прекрасно выполнены. Данные об этих загадочных древностях были скудными и, в лучшем случае, расплывчатыми. Разгадка оказалась для учёных столь неожиданной, что способна внести изменения в историю человечества.
Таинственные артефакты
Данные, предоставленные интернет-сайтами и аукционными домами не могли внести ясность в вопрос откуда же взялись все эти артефакты. Их происхождение часто упоминалось как «из Средней Азии». Сначала специалисты предполагали, что эти изделия были работой опытных фальсификаторов. Подобная версия не выдержала проверки. По мере того, как в последующие месяцы на рынке появлялось всё больше древностей, учёные начали предполагать, что они вполне могут быть подлинными. Эксперты заподозрили, что все эти предметы происходят из недокументированного места, местонахождение которого им пока неизвестно.
В 2001 году рынок древностей наводнили археологические редкости неизвестного происхождения.
В 2002 году иранской полиции удалось раскрыть эту тайну. Скоординированное расследование привело к аресту нескольких торговцев людьми и конфискации множества артефактов. Эти объекты готовились к отправке из Тегерана, Бендер-Аббаса и Кермана покупателям по всему миру. Следователи обнаружили, что происхождение большинства этих предметов можно проследить до места в долине реки Халил. Это находится примерно в сорока километрах к югу от Джирофта, удалённого и мирного города на юго-востоке Ирана, недалеко от Персидского залива.
Джирофт.
Неожиданная разгадка
Но откуда же взялись все эти загадочные артефакты? В то время учёные знали, что в этом районе нет мест раскопок. Объяснение оказалось невероятно простым и очень неожиданным. Дело оказалось в том, что в 2001 году возле Джирофта случилось обширное наводнение. Оно обнажило руины древнего некрополя, принадлежащего культуре бронзового века, процветавшей рядом с Месопотамией. Наводнение привело к тому, что река Халил вышла из берегов и размыла все прилегающие земли. В результате обнажились остатки древнего кладбища. Местные жители и мародёры быстро осознали важность находки и начали собирать и продавать найденные артефакты.
Древнее оружие, конфискованное у мародёров полицией.
Полная значимость открытия стала яснее после того, как археологи провели официальные исследования местности. Они обнаружили, что эта загадочная недокументированная доселе культура принадлежит бронзовому веку. Ей почти пять тысяч лет! Мародёры разграбили тысячи могил в некрополе. Они похитили тысячи артефактов и варварски повредили это место. Археологи же были полны решимости изучить то, что осталось. Специалисты съехались сюда со всех концов планеты, чтобы присоединиться к иранской команде. Они были настроены максимально защитить как можно большую часть открытого участка и раскопать близлежащие районы, чтобы больше узнать об этой древней культуре и её людях.
Раскопки Джирофта.
Новая древняя культура
В феврале 2003 года под руководством иранского археолога Юсефа Маджидзаде начались раскопки. Они продолжались несколько лет. Команда Маджидзаде определила главный некрополь, который они назвали Махтутабад. Специалисты полагают, что большинство первоначальных находок и артефактов произошло именно с этого места. К сожалению, очень много было разграблено. В трёх километрах к западу от некрополя археологи наметили для дальнейшего изучения два больших искусственных кургана, возвышавшихся над равниной.
Эти два кургана были названы Южный Конар Сандал и Северный Конар Сандал. В них оказались остатки двух крупных архитектурных комплексов. Северный курган включал в себя культовое сооружение, а южный - остатки укреплённой цитадели. У подножия курганов, погребённых под многометровым слоем наносов, были остатки небольших построек. Археологи говорят, что эти два кургана когда-то были частью довольно обширного единого городского поселения.
Выводы учёных были неожиданными.
Предварительные выводы Маджидзаде из имеющихся частичных данных произвели большое впечатление на научное сообщество. Некоторые учёные, в первую очередь американский археолог Оскар Уайт Мускарелла, сильно усомнились в его выводах, вызвав яростные академические дебаты. Критики были обеспокоены тем, что первоначальное разграбление артефактов на этом месте затруднило точную оценку их возраста и подлинности. Несмотря на все разногласия, работа на иранском объекте продолжалась. Первый этап раскопок на этом месте длился до 2007 года.
Первоначальная картина древней могущественной цивилизации Джирофта стала более ясной. Маджидзаде опубликовал результаты исследования. В них он писал о том, что этот городской центр был основан на месте Джирофта ещё в конце пятого тысячелетия до нашей эры. Его оптимистический вывод гласил, что этот регион был невероятно развит. Его центр находился в долине реки Халил, где преобладали крупные памятники с монументальной архитектурой, значительные площади ремесленного производства, жилые кварталы и обширные кладбища.
Артефакты, обнаруженные при раскопках поражали мастерством исполнения.
Археологи обнаружили отличительные предметы - некоторые практичные, некоторые декоративные, а другие священные. Предметы часто представляли собой резные полудрагоценные камни, такие как кальцит, хлорит, обсидиан и лазурит. Жители этого города, похоже, поддерживали тесный контакт с городами Месопотамии. Это регион, который был расположен между реками Тигр и Евфрат (территория современного Ирака). Кропотливые раскопки Южного Конара Сандала показали, что цитадель там когда-то была окружена монументальной кирпичной стеной и имела несколько комнат. Радиоуглеродный анализ показал их возраст между 2500 и 2200 годами до нашей эры.
Раскопки на территории Джирофта прекратились на целых семь лет и возобновились лишь в 2014 году. Иранские археологи вновь вернулись на это место. Учёные из Италии, Франции, Германии и других стран приняли участие в этих новых раскопках, которые открыли ещё более подробную информацию о жителях Джирофта бронзового века.
При раскопках, несмотря на разорение, было обнаружено множество удивительных артефактов.
Искусство и литература
Археологи были очень взволнованы, обнаружив столь большую сложность и невероятную красоту произведений искусства, найденных на территории Джирофта. Декоративная иконография, присутствующая на сотнях сосудов, богата искусно выполненной символикой и демонстрирует потрясающее сходство с иконографией месопотамской традиции. Изображения скорпионов, найденные в Джирофте, перекликаются с изображениями людей-скорпионов, изображённых в царском некрополе в Уре (середина третьего тысячелетия до нашей эры). Люди-быки Джирофта напоминают человека-быка Энкиду из аккадского эпоса о Гильгамеше. Параллели настолько очевидны, что предполагается, что эти две культуры могут иметь общее культурное наследие.
Изображения на предметах перекликаются с сюжетами аккадских мифов.
Наиболее поразительны повторяющиеся характерные изображения перевёрнутого быка с парящим над ним орлом и сражений между орлами и змеями. Эти два мотива появляются на многих сосудах, найденных в Джирофте. Они определённо вызывают в памяти один из самых известных месопотамских мифов - об Этане. Это мифический король-пастух Киша, который упоминается в списке шумерских царей как первый верховный правитель.
Этот миф - это один из самых сложных и захватывающих рассказов того раннего периода. В нём повествуется о том, как Этана ищет способ вознестись на небеса. Он хочет заполучить некое волшебное растение, которое позволит его жене родить наследника. В это самое время в бой вступают орёл и змея. Они когда-то были союзниками, но орёл съел потомство змеи. После этого они стали смертельными врагами. Змея мстит орлу, оставляя его умирать в яме. По совету бога солнца Шамаша, Этана спасает орла. В знак благодарности птица относит Этану на небеса, чтобы забрать столь необходимое тому растение.
Мотив всемирного потопа, центральный для шумеров и вавилонян, также иногда появляется в некоторых изображениях Джирофта. Итальянский археолог Массимо Видале в своей работе над одной из найденных ваз, отметил: «На вазе стоящий на коленях персонаж держит двух зебу, головы которых производят волны. Из волн поднимается гора. Другой персонаж с божественными символами Солнца и Луны поднимает что-то похожее на радугу, за которой мы можем видеть выступающие цепи гор. Создаётся чёткое впечатление того, что изображение рассказывает древний миф о великом потопе».
Табличка с эламитским шрифтом.
У одного из входов в цитадель Южного Конара Сандал учёные нашли фрагмент обожжённой глиняной таблички с надписью. Позже были найдены ещё три таблички с письменными текстами, написанными двумя разными системами письма. Кем бы ни были эти люди, у них была своя система письма. Одна из них похожа на так называемый линейный эламитский шрифт, используемый в городах королевства Элам на границе с Месопотамией. Другой шрифт имел геометрическую форму и раньше не встречался. Очевидный вывод из двух находок состоит в том, что цивилизация в Джирофте была грамотной.
Глиняные таблички имели тексты, написанные в двух системах письма.
Идеи идентификации
Маджидзаде, изучив огромную коллекцию конфискованных археологических находок, выдвинул интригующую гипотезу. Основываясь на своих наблюдениях за этим местом и исследовании древних месопотамских клинописных текстов, учёный считает, что цивилизация Джирофта - это Аратта. Земля, богатство которой прославлялось в многочисленных шумерских стихах. Древний текст описывает конфликт между Араттой и месопотамским городом Урук. В повествовании Аратта сказочно богатое и красивое место: «Зубцы из зелёного лазурита. Стены города возвышаются над равниной. Они выложены из ярко-красного кирпича. Глина которого сделана из оловянного камня, выкопанного в горах».
Маджидзаде настаивает на том, что географическое положение этого места, обилие полудрагоценных камней и высокая степень цивилизованности – это факторы, свидетельствующие о том, что это легендарная Аратта. Скептики критикуют теорию Маджидзаде за отсутствие убедительных доказательств. Нет никаких документальных свидетельств того, что это мифическое царство существовало где-либо за пределами шумерских поэм. Многие историки считают Аратту просто мифом бронзового века.
Учёные считают, что найденная культура - это мифическая Аратта.
Другие учёные предполагают, что цивилизация возле Джирофта может соответствовать древнему королевству Мархаши. У этой теории есть текстовое подтверждение. Во-первых, это летописи царей Аккада. В текстах Месопотамской империи подробно описываются славные аккадские подвиги во время борьбы против могущественного государства на иранском нагорье. В одном из этих текстов очень подробно рассказывается эпилог конфликта: «Римуш (царь Аккада) победил в битве Абалгамаша, царя Мархаши. Когда он завоевал Элам и Мархаши, он взял 30 золотых рудников, 3600 серебряных рудников и 300 рабов мужского и женского пола». Есть твёрдые доказательства того, что город Аккад существовал между 2350 и 2200 годами до нашей эры. Поскольку Мархаши был современником Аккада, его также можно датировать тем временем. Этот период полностью согласуется с данными раскопок Джирофта. В отличие от Мархаши, Аратту нельзя отождествлять с конкретным периодом. Но насколько же привлекательна эта версия!
Древнее аккадское царство.
Никому и не снилось, что из песков столь отдалённого и засушливого региона, который многие считают маловероятным местом для развития сложной цивилизации, может возникнуть утончённая культура. Раскопки ведутся уже почти два десятилетия. Уже совершены многочисленные открытия. Их тщательный анализ позволит со временем внести коррективы в историю. Ведь с 1869 года, когда были обнаружены остатки шумерской культуры, Месопотамия считается колыбелью цивилизации. Но замечательные открытия Джирофта требуют переоценки этой исторической интерпретации.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии