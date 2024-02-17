Как организовать хранение в прихожей так, чтобы она выглядела современно и эстетично

Прихожая — одно из первых мест, которое люди посещают, входя в дом. Как таковая, она также является важной частью дизайна интерьера и зачастую играет далеко не последнюю роль. Поэтому, чтобы коридор максимально эстетично вписался в общую картину, позаботьтесь о том, чтобы он был простым и удобным, но при этом с оттенком утончённой элегантности, поскольку правильно организованное хранение, создаст уютную атмосферу в помещении.
1. Полка для хранения обуви в прихожей
Варианты полок для хранения мебели.
Хранение обуви в прихожей является важным компонентом функционального и эстетически привлекательного интерьера, поскольку люди обычно оставляют обувь именно в коридоре. В 2024 году функциональный и минималистский дизайн по-прежнему остаётся в центре внимания, и в связи с этим наблюдается тенденция к использованию минималистичных обувных полок, выполненных как из натуральных, так и из современных искусственных материалов на любой вкус и кошелёк.
2. Идеи для хранения верхней одежды в прихожей
Ниша с крючками для хранения верхней одежды. \ Фото: st.hzcdn.com.
Хранение верхней одежды в прихожей — ещё один важный компонент в создании функционального и визуально приятного дизайна интерьера. В грядущем 2024 году на пике популярности будет использование небольших, узких шкафчиков и ниш с минимальным декором и не занимающих много места. Исключением не станут и современные вешалки с крючками, на которых можно разместить не только верхнюю одежду, а и зонты, шапки с шарфами и даже сумки.
3. Шкаф-купе в прихожей
Выбирайте практичные и многофункциональные шкафы-купе для прихожей. \ Фото: tablered.mx.arauco.com.
Шкаф-купе в прихожей — очень удобное и функциональное дополнение к дизайну интерьера, особенно для тех, у кого может быть ограниченное пространство в спальне или кому необходимо хранить одежду, сумки или другие предметы вне поля зрения. Рассмотрите варианты с узким и высоким шкафом, в который могут поместиться длинные или вертикальные предметы, такие как платья, пальто и сумки. Чтобы дополнить дизайн в соответствии с новейшей эстетикой минимализма, используйте нейтральные тона и натуральные материалы. Благодаря этому вы сможете создать простой, элегантный и неподвластный времени шкаф-купе, который прослужит вам не один год.
4. Кладовка в прихожей
Варианты кладовок в прихожей.
Кладовые в прихожей — отличный способ для хранения различных вещей, которые не так часто используются в быту. Ищите варианты с раздвижными, складывающимися или откидывающимися дверями и используйте нейтральные тона и прочные материалы, чтобы они соответствовали общей эстетике дизайна вашей прихожей.
5. Идеи для хранения вещей в узкой прихожей
Варианты идей для хранения вещей в узкой прихожей.
Создать функциональное и эстетически привлекательное хранилище в узкой прихожей — большая проблема. Нехватка места требует разумного использования каждого сантиметра. Для таких помещений отлично подойдут узкие полки или настенные шкафы-купе, которые созданы специально для узких прихожих, поскольку главной их фишкой является использование вертикального пространства для улучшения организации. Выбирайте прочные износостойкие материалы и нейтральную цветовую палитру, чтобы хранение было практичным и эстетически приятным. Инвестируйте в высококачественные аксессуары для хранения с минимальными затратами, чтобы создать единый и современный дизайн.
6. Встроенные шкафы в прихожей
Встроенный шкаф-купе. \ Фото: urbanwardrobes.co.uk.
Встроенные шкафы — отличный способ использовать пространство максимально разумно, поскольку этот вариант подойдёт как для просторного, так и для маленького помещения. Вместо того чтобы использовать маленькие полки или шкафчики, которые могут загромождать прихожую, инвестируйте во встроенный шкаф. Ищите компактные, но полнофункциональные модульные шкафы-купе, которые максимально увеличивают доступную ширину и обеспечивают достаточное количество места для хранения, чтобы поддерживать эстетически опрятный вид помещения. Выбирайте нейтральную цветовую гамму, натуральные или современные материалы, которые верой правдой будут служить несколько лет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии