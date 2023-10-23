9 музеев, в которых активно используют современные технологии

Многие музеи мира в настоящее время стараются внедрять современные технологии в своё пространство. Невероятное совмещение классических экспозиций с современным высокотехнологичным аттракционом, делают посещение музеев увлекательным и захватывающим. Раньше критики высказывались против такого смешения, однако практика показывает: зритель получает настоящее удовольствие от внедрения медиатехнологий в культурное пространство.
Шведский Музей Средиземноморья в Стокгольме
В Шведском Музее Средиземноморья в Стокгольме. / Фото: www.ichef.bbci.co.uk
В Музее Средиземноморья можно воочию увидеть ожившую мумию, а также познакомиться с содержимым саркофагов. Интерактивный стол даёт возможность посетителям музея подробно изучить каждый слой саркофага и даже в деталях познакомиться с анатомией мумии.
Национальный морской музей Дании
В Национальном морском музее Дании. / Фото: www.fresher.ru
В Хельсингере, где находится музей, подробная панорамная проекция создаёт иллюзию полного погружения под воду в открытом океане. Такой эффект достигается с помощью 11 проекторов, а посетителям остаётся лишь наслаждаться невероятными видами подводного царства.
Музей дизайна Купер-Хьюит, Америка
В Музее дизайна Купер-Хьюит. / Фото: www.themagazineantiques.com
В этом музее роль волшебной палочки выполняет обычная с виду черная ручка. Попав в специально созданный зал погружения, посетители музея могут попробовать себя в роли настоящего дизайнера или испытать всю гамму эмоций от перемещения во времени. Нужно лишь выбрать на витрине образец отделки стен определённой эпохи, как на стене тут же появится полный интерьер того времени. В этом же зале установлен специальный стол, рисунок цветка на котором запускает целую лекцию об истории и развитии дизайна помещений с применением цветочных мотивов.
Национальная портретная галерея Вашингтона, Америка
В Национальной портретной галерее Вашингтона. / Фото: www.flickr.com
В портретной галерея раз и навсегда решён вопрос с запретом прикосновения к ценным экспонатам. Благодаря 3D-технологиям сотрудникам музея удалось воссоздать несколько экспонатов. Теперь посетители абсолютно беспрепятственно могут трогать руками посмертную маску Авраама Линкольна, пересчитать позвонки в скелете мамонта или погладить фюзеляж самолёта братьев Райт.
Музей истории польских евреев, Польша
В Музее истории польских евреев. / Фото: www.culture.pl
Грамотно использованные компьютерные технологии помогают посетителям в полной мере почувствовать атмосферу жизни еврейского народа. Уникальный видеоряд, дополненный музыкально-звуковым сопровождением, помогает посетителям оказаться в синагоге или еврейской школе прошлого столетия, пройтись по историческим улочкам и попытаться разобрать, о чём говорят люди, а также услышать национальную музыку.
Музей естественных наук MUSE, Италия
В Музее естественных наук MUSE. / Фото: www.svegliamuseo.com
В городе Тренто в Италии гостям музея естественных наук предлагают пролететь над Альпами и спуститься по скоростной трассе с горы. Эффект реальности создает специальный мультимедийный тоннель. Здесь же посетителям с помощью специальной программы покажут виды Земли из космоса с подробным и реальным движением атмосферных масс, видами и изменениями океанов и морей, движением островов и целых континентов.
Музей города Стелленбос, ЮАР
В Музее города Стелленбос, ЮАР. / Фото: www.yandex.net
Настоящее перемещение во времени предлагают и в музее Стелленбоса. Стоит лишь повернуть большую круглую ручку, и в комнате тут же с помощью проектора будет показано изображение того времени, которое выбрал посетитель. Все картины озвучены на нескольких языках, а аудиоматериал помогает гостям узнать много нового и интересного о былом. Или помечтать вместе с лектором о том, каким будет будущее. При повороте рукояти по часовой стрелке осуществляется перенос в будущее, против – в прошлое.
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Россия
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». / Фото: www.lookmytrips.com
В Музее-заповеднике посетители могут познакомиться на анимированном макете с историей Сталинградской битвы. Сначала зрителям на анимированном макете в подробностях предлагается рассмотреть довоенный Сталинград, затем увидеть, как меняется военный город. Сцены боёв, движение армий, бомбёжка и сама Сталинградская битва, все это кажется ужасающе реальным и живым.
Интерактивный музей «Лунариум», Россия
В Интерактивном музее «Лунариум». / Фото: www.wmuseum.ru
В интерактивном музее «Лунариум», находящемся в Московском планетарии, можно увидеть, как действуют физические законы, с чего начинаются и как заканчиваются разные природные явления. А ещё здесь есть реальный шанс почувствовать себя настоящим учёным, который в состоянии создавать искусственные облака, выпускать торнадо и сгенерировать электроэнергию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии