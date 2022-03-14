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Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Романтичные проволочные феи британского скульптора Робина Уайта (Robin Wight), который творит под псевдонимом FantasyWire, не просто служат прекрасным украшением сада, но и создают неповторимую сказочную атмосферу. Идея создания скульптур из проволоки впервые посетила Робина в 2010 году, когда он ремонтировал забор. Он скручивал старую проволоку, чтобы выбросить её на помойку, и неожиданно для себя обнаружил, что держит в руках идеальный материал для моделирования скульптур. Просто, как всё гениальное.

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

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