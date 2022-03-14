Изящные проволочные скульптуры британца Робина Уайта

Романтичные проволочные феи британского скульптора Робина Уайта (Robin Wight), который творит под псевдонимом FantasyWire, не просто служат прекрасным украшением сада, но и создают неповторимую сказочную атмосферу. Идея создания скульптур из проволоки впервые посетила Робина в 2010 году, когда он ремонтировал забор. Он скручивал старую проволоку, чтобы выбросить её на помойку, и неожиданно для себя обнаружил, что держит в руках идеальный материал для моделирования скульптур. Просто, как всё гениальное.











































































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