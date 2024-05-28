С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Судьба младшего сына Наполеона то описана, а вот его про, про правнука Микрона только изучается! А он то готовится с ...Как сложилась суд...
  • Алексей
    Сода впитается в мокрую потную стельку,и хрен ее оттуда потом уберешь.Не забываем что сода имеет щелочной характер.Ук...14 отличных совет...
  • ММ
    Ага, Перу- "бюджетный отдых"!! Друг приглашал в Панаму. Билеты на семью больше миллиона в один конец. До Перу, интере...Интересные места ...

15 документальных фотографий о том, какой на самом деле была жизнь в СССР 1980-х


Подборка фотографий, сделанных во времена советской эпохи.

Подборка фотографий, сделанных во времена советской эпохи.

Все фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны Владимиром Соколаевым в начале 1980-х годов. На них – жизни простых советских людей. Кому-то эти чёрно-белые снимки могут показаться депрессивными. Но так ли были всё безнадёжно и уныло в ту эпоху, судить тем, кому довелось в ней пожить.

1. Вторичное использование стеклотары


Приемщики стеклотары. СССР, Новокузнецк, 1982 год.

Приемщики стеклотары. СССР, Новокузнецк, 1982 год.

 

2. В районной поликлинике


Доктор в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1980 год.

Доктор в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1980 год.

 

3. Родительский день


Родительский день в пионерском лагере. СССР, Зенково, Прокопьевский район, 1985 год.

Родительский день в пионерском лагере. СССР, Зенково, Прокопьевский район, 1985 год.

 

4. Деревенская свадьба


Свадьба в селе Елыкаево. СССР, Кузбасс, 1979 год.

Свадьба в селе Елыкаево. СССР, Кузбасс, 1979 год.

 

5. Заливка катка


Заливка льда на стадионе Металлург. СССР, Новокузнецк, 1984 год.

Заливка льда на стадионе Металлург. СССР, Новокузнецк, 1984 год.

 

6. Торжественная регистрация


Регистрация новорожденного. СССР, Новокузнецк, ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 год.

Регистрация новорожденного. СССР, Новокузнецк, ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 год.

 

7. Коридор одного из роддомов


Пациентка в коридоре в 1-ом клиническом роддоме. СССР, Новокузнецк, Сибирь, 1981 год.

Пациентка в коридоре в 1-ом клиническом роддоме. СССР, Новокузнецк, Сибирь, 1981 год.

 

8. Книжный магазин


Торговля букинистической литературой. Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 год.

Торговля букинистической литературой. Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 год.

 

9. Венок для собаки


Венок для бездомной собаки. СССР, Новокузнецк, 1983 год.

Венок для бездомной собаки. СССР, Новокузнецк, 1983 год.

 

10. Детская игра для девочек


Игры в «резиночку». СССР, Тольятти, 1985 год.

Игры в «резиночку». СССР, Тольятти, 1985 год.

 

11. Процедуры


Водные процедуры. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

Водные процедуры. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

 

12. Перекур


Отдых на кислородном баллоне. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

Отдых на кислородном баллоне. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

 

13. Постоянный недостаток отдельных товаров и услуг


В очереди за хлебом. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

В очереди за хлебом. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

 

14. Перед отправлением


Последнее мгновение перед отправлением. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

Последнее мгновение перед отправлением. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

 

15. Скорбная дата



Прямая трансляция с похорон Генерального секретаря КПСС Юрия Андропова в актовом зале ЗСГУ. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Тольятти
г. Горно-Алтайск

Картина дня

наверх