Как полицейские вычисляют пьяных водителей на дороге

Вокруг работы сотрудников органов правопорядка по понятным причинам сформировалось огромное количество мифов и заблуждений. О некоторых «способностях» инспекторов ГИБДД и вовсе слагают легенды, которые в действительности имеют крайне мало общего с фактической реальностью. Совершенно особенным вопросом в этом отношении является «суперспособность» дорожной полиции вычислять не трезвых водителей. Как же они это делают?
Полиция не дремлет. /Фото: maxpark.com.
Для ряда автомобилистов станет открытием, но в действительно полицейские не останавливают какие-то особенные машины за исключением тех случаев, когда на инструктаже перед сменой не был озвучен список машин, недавно попавших в розыск за угон. Во всех остальных случаях полицейские или тормозят машины случайно, или выбирают их, опираясь на личный служебный опыт. Однако по модели, цвету, длину усов водителя и прочей «ерунде» машины для проверки документов не выбираются. На самом деле перед инспектором все равны.
Смотрят на поведение водителей. /Фото: masheka.by.
Суть в том, что какого-либо универсального рецепта вычисления нетрезвых водителей за рулем в полиции не существует. Конечно, есть небольшие «хитрости», которые позволяют полицейским лучше выявлять любых нарушителей. Для этого они любят в первую очередь выбирать такие места, где можно будет получше разглядеть автомобилиста и его поведение в салоне, а также поведение его попутчиков, если они есть. Идеальный выбор для поста ГИБДД – место, где машины вынуждены ехать с небольшой скоростью, останавливаться или притормаживать.
Время и место играют свою роль в данном вопросе. /Фото: expert-byt.ru.
Чаще всего инспектора обращаю внимание на всевозможные мелочи: неадекватное и необычное поведение автомобилиста, спешку водителя, суетливость, нервозность, заторможенность. Все это может указывать на то, что автомобилист находится «под градусом». Само собой, полицейские останавливают машины, водители которых не держат темп, нарушают скоростной режим, игнорируют дорожную разметку. Чрезмерно уставший вид у водителя также служит один из наиболее красноречивых признаков.
Выявить пьяного не так уж сложно. /Фото: the-robot.ru.
Некоторую помощь в выявлении пьяных водителей оказывает выбор времени и места. Особую бдительность полицейские проявляются в конце рабочей недели, а также во время выходных и праздников. Кроме того, патрули чаще останавливают граждан в понедельник, так как в дачный сезон в это время многие только возвращаются с фазенды. Наконец, число пьяных водителей сильно растет в темное время суток. В любом случае, для того чтобы избежать ненужных проблем, достаточно просто не садиться за руль пьяным или не употреблять, когда знаешь о том, что придется вести машину.
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