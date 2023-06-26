Как полицейские вычисляют пьяных водителей на дороге

Полиция не дремлет. /Фото: maxpark.com.

Смотрят на поведение водителей. /Фото: masheka.by.







Время и место играют свою роль в данном вопросе. /Фото: expert-byt.ru.

Выявить пьяного не так уж сложно. /Фото: the-robot.ru.