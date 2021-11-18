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Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке


Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке.

Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке.

Их привыкли видеть на экранах телевизоров и на афишах. А в неформальной обстановке знаменитостей видят не многие - близкие люди, коллеги по цеху да поклонники, которым довелось оказаться в том самом месте и в нужный час. Тем интереснее фотографии известных людей, которые фотографам удалось сделать в неформальной обстановке.

1. Советские знаменитости


Резо Габриадзе беседует с Владимиром Этушем, 13 июня 1986 года.

Резо Габриадзе беседует с Владимиром Этушем, 13 июня 1986 года.

 

2. Выступление советской рок-группы


Выступление группы «Телевизор» в Ангарске в 1987 году.

Выступление группы «Телевизор» в Ангарске в 1987 году.

 

3. Наталья Андрейченко


Известная советская актриса театра и кино.

Известная советская актриса театра и кино.

 

4. Эстрадный певиц и участники французской спейс-рок группы


Лев Лещенко беседует с французскими музыкантами Яном Лозетом и Дидье Маруани в 1983 году.

Лев Лещенко беседует с французскими музыкантами Яном Лозетом и Дидье Маруани в 1983 году.

 

5. Карел Готт и Владимир Высоцкий


Карел Готт и Владимир Высоцкий в городе Дубулты. Латвия, 1972 года.

Карел Готт и Владимир Высоцкий в городе Дубулты. Латвия, 1972 года.

 

6. Алла Пугачева и Джо Дассен


Известный французский певец и советская эстрадная певица в 1979 году.

Известный французский певец и советская эстрадная певица в 1979 году.

 

7. Иосиф Кобзон


Чемпион Днепропетровской области по боксу среди юношей.

Чемпион Днепропетровской области по боксу среди юношей.

 

8. Адамо Сальваторе и Эдита Пьеха


Фотография Александра Шогина, сделанная в 1981 году.

Фотография Александра Шогина, сделанная в 1981 году.

 

9. На съемках кинофильма «Душа»


Участники рок-группы «Машина времени» и София Ротару на съемках кинофильма «Душа» в 1981 году.

Участники рок-группы «Машина времени» и София Ротару на съемках кинофильма «Душа» в 1981 году.

 

10. На съемках фильма «Бриллиантовая рука»


Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель, 1968 год.

Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель, 1968 год.

 

11. На втором Московском международном кинофестивале


Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова, 1961 год.

Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова, 1961 год.

 

12. Академик в непринуждённой обстановке


Советский физик-теоретик Андрей Сахаров с женой и внуками в 1987 год.

Советский физик-теоретик Андрей Сахаров с женой и внуками в 1987 год.

 

13. Татьяна Самойлова


Великая советская актриса, 1964 год.

Великая советская актриса, 1964 год.

 

14. Алексей Макаров в детстве с мамой Любовью Полищук


Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым.

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым.

 

15. Булат Окуджава


Один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, 1987 год.

Один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, 1987 год.

 

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Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке

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Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановкеПодписаться на мой Instagram
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