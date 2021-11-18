Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке.
Их привыкли видеть на экранах телевизоров и на афишах. А в неформальной обстановке знаменитостей видят не многие - близкие люди, коллеги по цеху да поклонники, которым довелось оказаться в том самом месте и в нужный час. Тем интереснее фотографии известных людей, которые фотографам удалось сделать в неформальной обстановке.
1. Советские знаменитости
Резо Габриадзе беседует с Владимиром Этушем, 13 июня 1986 года.
2. Выступление советской рок-группы
Выступление группы «Телевизор» в Ангарске в 1987 году.
3. Наталья Андрейченко
Известная советская актриса театра и кино.
4. Эстрадный певиц и участники французской спейс-рок группы
Лев Лещенко беседует с французскими музыкантами Яном Лозетом и Дидье Маруани в 1983 году.
5. Карел Готт и Владимир Высоцкий
Карел Готт и Владимир Высоцкий в городе Дубулты. Латвия, 1972 года.
6. Алла Пугачева и Джо Дассен
Известный французский певец и советская эстрадная певица в 1979 году.
7. Иосиф Кобзон
Чемпион Днепропетровской области по боксу среди юношей.
8. Адамо Сальваторе и Эдита Пьеха
Фотография Александра Шогина, сделанная в 1981 году.
9. На съемках кинофильма «Душа»
Участники рок-группы «Машина времени» и София Ротару на съемках кинофильма «Душа» в 1981 году.
10. На съемках фильма «Бриллиантовая рука»
Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель, 1968 год.
11. На втором Московском международном кинофестивале
Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова, 1961 год.
12. Академик в непринуждённой обстановке
Советский физик-теоретик Андрей Сахаров с женой и внуками в 1987 год.
13. Татьяна Самойлова
Великая советская актриса, 1964 год.
14. Алексей Макаров в детстве с мамой Любовью Полищук
Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым.
15. Булат Окуджава
Один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, 1987 год.
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