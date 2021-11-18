Редкие фотографии советских знаменитостей в неформальной обстановке.

1. Советские знаменитости

Резо Габриадзе беседует с Владимиром Этушем, 13 июня 1986 года.

2. Выступление советской рок-группы

Выступление группы «Телевизор» в Ангарске в 1987 году.

3. Наталья Андрейченко

Известная советская актриса театра и кино.

4. Эстрадный певиц и участники французской спейс-рок группы

Лев Лещенко беседует с французскими музыкантами Яном Лозетом и Дидье Маруани в 1983 году .

5. Карел Готт и Владимир Высоцкий

Карел Готт и Владимир Высоцкий в городе Дубулты. Латвия, 1972 года.

6. Алла Пугачева и Джо Дассен

Известный французский певец и советская эстрадная певица в 1979 году.

7. Иосиф Кобзон

Чемпион Днепропетровской области по боксу среди юношей.

8. Адамо Сальваторе и Эдита Пьеха

Фотография Александра Шогина, сделанная в 1981 году.

9. На съемках кинофильма «Душа»

Участники рок-группы «Машина времени» и София Ротару на съемках кинофильма «Душа» в 1981 году.

10. На съемках фильма «Бриллиантовая рука»

Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель, 1968 год.

11. На втором Московском международном кинофестивале

Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова, 1961 год.

12. Академик в непринуждённой обстановке

Советский физик-теоретик Андрей Сахаров с женой и внуками в 1987 год.

13. Татьяна Самойлова

Великая советская актриса, 1964 год.

14. Алексей Макаров в детстве с мамой Любовью Полищук

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым.

15. Булат Окуджава

Один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, 1987 год.