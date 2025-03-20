Зачем древнеегипетские фараоны носили накладные искусственные бороды

1. Бритье как культура, существовавшая в Египте в древние времена

Новости СМИ2 До появления династий в Египте мужчины носили бороды и густую шевелюру / Фото: lostworlds.mirtesen.ru

Со временем наличие волос на теле стало указывать на низкий социальный статус, поэтому большинство египтян избавлялись от них / Фото: ua.kinorium.com

Бритва в Древнем Египте прошла путь от от кремниевого лезвия на палочке до бронзового в форме трапеции / Фото: yourblog.in.ua

Египетские жрецы удаляли всю растительность со своего тела / Фото: ebaumsworld.com

Полное отсутствие волос указывало на высокий статус и принадлежность к знатному сословию / Фото: fotik.top

2. Зачем накладные бороды понадобились фараонам

Жители Египта, принадлежавшие к высшему сословию, часто носили парики / Фото: Pinterest

Длинная накладная борода была прерогативой фараона, ее накладывали в процессе мумификации / Фото: uk.theplanetsworld.com

Накладная борода фараона была подобна той, что носил бог Осирис / Фото: occultrevival.net

3. Почему именно у фараона была такая привилегия

Наличие бороды подтверждало божественное происхождение фараона / Фото: rusunion.com

Фараон считался сыном египетского бога солнца Ра / Фото: yandex.ru

Некоторые историки придерживаются мнения, что накладная борода - аксессуар, указывающий на то, что это царствующая особа / Фото: greelane.com