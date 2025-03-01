Что советский гражданин мог позволить себе на 3 рубля: Легендарная «трешка»

Во времена СССР цены на товары могли не меняться десятилетиями. Планировать семейный бюджет было гораздо проще, чем сегодня. Например, в восьмидесятые годы студенты получали стипендию в размере сорок рублей. И на эти деньги многие умудрялись не только питаться, но и покупать разные дефицитные вещички., а некоторым помогали родители. Читайте в материале, что простой советский гражданин мог купить на три рубля.
Торжество молочной и мясной продукции
На три рубля люди в СССР покупали десять бутылок со свежим кефиром.
Кефир был очень популярен среди населения СССР. Бутылка с широким горлом и зеленой крышечкой из фольги стоила всего тридцать копеек, то есть на три рубля можно было купить целых десять бутылочек Родители предлагали этот напиток детям с кусочком хлеба в качестве легкого ужина, а для многих людей кефирчик был настоящей находкой после бурного праздника с алкоголем. Молочная продукция раскупалась очень быстро, и около стоек с кефиром и молоком всегда были небольшие очереди.
Сыры твердых сортов обычно покупали для того, чтобы делать бутерброды на завтрак. Правда, купить сыр, тот же знаменитый «Российский» было не так уж и просто. Зато на три рубля можно было приобрести целый килограмм этого вкусного продукта.
На «трешку» также покупали килограмм сливочного бутербродного масла. Тут надо пояснить: обычное сливочное масло и бутербродное отличались друг от друга. Обычное масло имело приятный сливочный вкус, было мягким. А вот масло бутербродное легко можно было спутать с маргарином. Хотя цена у них рознилась не так уж и сильно: бутербродное стоило три рубля за килограмм, а обычное сливочное — три рубля 60 копеек.
Потратив три рубля, хозяйки приносили домой килограмм любительской колбасы, или два кило ливерной колбаски, или килограмм свинины или полтора килограмма говядины. Свинину покупали чаще всего, ее жарили, тушили, варили на ней суп (обычно ради первого блюда и покупали такое мясо). Современным молодым людям покажется странным, но говядина тогда стоила дешевле свинины. Это объяснялось тем, что коров разводили в основном ради молока. Мясные породы появились позднее.
Вкусняшки: что выбрать, тортик или 4 кг мандаринов? Или лучше купить санки для ребенка?
Во времена СССР кондитерские изделия делали из натуральных продуктов, потому многие до сих пор вспоминают их волшебный вкус. /Фото: luchshedoma.com
Среди любимых тортиков советских людей, которые можно было приобрести за три рубля, лидерство удерживали «Наполеон» и «Киевский». Продавались лакомства в картонной коробке, а ингредиенты не содержали никаких вредных добавок, усилителей вкуса, консервантов. Также «трешка» позволяла приобрести четыре килограмма экзотических в те времена (и привычных сегодня) фруктов — речь о мандаринах. Обычно их выкидывали на прилавки под Новый год. Для старшего населения вкусно пахнущие мандарины до сих пор остаются незыблемым символом Нового года. Их даже клали в подарки, которые выдавали школьникам на елках, но не слишком часто. Апельсины стоили дороже — три рубля за килограмм, потому их проще было достать.
Ароматные фрукты были приметой новогодних праздников, как и яркие детские санки, на которых с удовольствием катались и малыши, и школьники. Стоили они также три рубля и представляли собой алюминиевую раму с разноцветными дощечками. Зимой родители раскупали такой товар очень быстро.
И опять сложный выбор – одна кастрюля или два бидона
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К популярным трехрублевым товарам стоит отнести эмалированные кастрюли, особенно те, на которых был красивый рисунок. Прочность их просто поражала: до сих пор у многих на кухне можно увидеть советские кастрюли. Если везло, хозяюшки покупали кастрюли немецкого производства. Нередко брали просто «чтобы было», и потом либо продавали, либо хранили в шкафу на дальней полке на всякий случай. Дефицит, что поделать. А если такой предмет кухонного обихода, как кастрюля, уже был, то за «трешку» можно было купить два бидона. Обычно такие предметы, которые стоили полтора рубля, брали сразу в нескольких экземплярах. Ведь бидончики нужны были всегда, в них носили пиво и квас, воду и молоко.
Пластинка «Аббы» или том Льва Толстого?
На «трешку» можно было купить виниловую пластинку с записями популярных западных групп, если, конечно, повезет. /Фото: i.pinimg.com
Во времена СССР люди читали книги. Читали везде — в транспорте, дома, на скамейках в парке, даже на лекциях и на работе. А для этого книги надо было купить, если не хотелось постоянно бегать в библиотеку. Книги стоили по-разному, некоторые дорого, некоторые дешево. За три рубля советский человек мог купить один томик «Войны и мира» Льва Толстого. Не хотелось читать — можно было пойти в кино или в театр.
Стоимость билетов была разной, и это зависело от времени сеанса. Билет на вечерний сеанс продавали за пятьдесят копеек, а на утренний — за пятнадцать копеек. Конечно, выгоднее было идти в кино утром. Однако, к примеру, во времена правления Андропова по кинотеатрам ходили проверяющие и ловили тех, кто сидит в зале в то время, когда следует быть на работе. За три рубля можно было сходить в кино всем классом! Или купить билет на популярный спектакль в престижный театр (место в партере), который тоже стоил три рубля.
Молодежь обожала слушать музыку. А где лучший звук? Конечно же, это виниловые пластинки. Естественно, речь не о детских сказках (такие покупали по пятьдесят копеек), а о импортном виниле с записями популярных ансамблей. За пластинками Modern Talking, например, стояли в очередях многие люди, которым сейчас слегка за пятьдесят.
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