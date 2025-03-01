Что советский гражданин мог позволить себе на 3 рубля: Легендарная «трешка»

Торжество молочной и мясной продукции

На три рубля люди в СССР покупали десять бутылок со свежим кефиром.

Вкусняшки: что выбрать, тортик или 4 кг мандаринов? Или лучше купить санки для ребенка?

Во времена СССР кондитерские изделия делали из натуральных продуктов, потому многие до сих пор вспоминают их волшебный вкус. /Фото: luchshedoma.com

И опять сложный выбор – одна кастрюля или два бидона

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Пластинка «Аббы» или том Льва Толстого?

На «трешку» можно было купить виниловую пластинку с записями популярных западных групп, если, конечно, повезет. /Фото: i.pinimg.com