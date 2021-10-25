«Одна дочь на двоих»: Душевная история маленькой принцессы и ее двух пап

Меньше недели назад в Facebook появился пост Дилана Ленокса, который моментально стал вирусным — им поделилось уже более 140 тысяч пользователей. На фотографии можно увидеть двух мужчин, целующих маленькую девочку в бальном платье принцессы. И несмотря на то, что фотографии подписаны как «Наша дочь Уиллоу», речь здесь идет не о гей-паре.
Дилан, Уиллоу и Дэвид.
«Наша дочь Уиллоу. Вы никогда не догадаетесь, как сильно любовь изменила нас всех. Парень слева — это я (папочка, папочка Дилан или бонусный папа), в центре, конечно, наша принцесса Уиллоу, а парень справа — это Дэвид (папочка, папочка Дэвид или биологический папа). Нет, мы не однополая пара, но у нас действительно одна дочь на двоих. Дэвид — бывший супруг Сары, а я ее нынешний жених».
Маленькая Уиллоу.
Вот так начинается пост Дилана Ленокса из Техаса, и его пост вместе с красивыми душевными фотографиями завоевал внимание и сердца совершенно незнакомых людей, которые и сейчас, почти неделю спустя после публикации, оставляют комментарии, лайки и продолжают делиться этой историей.
По дороге в садик.
Очень часто можно увидеть, как бывшие супруги расстаются в ссорах и скандалах друг с другом, и из-за этой вражды прежде всего страдают их общие дети, которые в силу своего возраста не могут для себя объяснить происходящее и понять, как нужно реагировать. Такие расставания заканчиваются бесконечными судебными тяжбами, спорами, кто кому что должен и чьих именно правил следует придерживаться при общении с ребенком. И история Дилана и Дэвида наглядно показывает, что подобные ситуации могут выглядеть совершенно иначе.
Мама Сара в центре.
«Мы сформировали совершенно новую семью, в которой наши дети будут знать настоящую силу любви. Я не только получил дочь, я получил лучшего друга и брата. Спасибо тебе, Сара, что позволила всему этому случиться!»
Принцесса Уиллоу.
Саре и Дэвиду удалось расстаться, оставшись друзьями. Дэвид нередко остается ночевать в доме, где теперь живет его бывшая жена со своим женихом, и никто не видит в этом ничего плохого — если в паре есть доверие, то места подозрениям и ревности быть уже не может. Оба папы одинаково заботятся о маленькой Уиллоу, и потому для девочки развод родителей не стал травмой — наоборот, в ее жизни теперь еще больше любви.
Любящая семья.
«Когда мы будем заботиться о наших детях больше (с обеих сторон), когда мы перестанем относиться так к своим бывшим супругам так, как нам это навязывает общество, только тогда рухнут стены и наша жизнь будет свободна от ненависти и угрызений совести, только тогда наши собственные дети смогут побороть эти дурацкие „нормы“, которые телевидение и интернет бросает нам в глаза», — пишет Дилан.
Девочка с двумя папами.
Что же до этой фотосессии — она была обычным экспромтом — это был последний день Уиллоу в садике, и на этот праздник собралась вся семья — и мама, и оба папы, и семьи с обеих сторон. Мама, будучи сама фотографом, потом обработала эти фотографии, так что они стали похожи и правда на кадры из сказки, где хеппи-энд все-таки существует.
Уиллоу со своим биологическим папой Дэвидом.
Счастливая семья.
По материалам boredpanda.com
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