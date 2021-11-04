Вещи в доме, которые несут тёмную энергию и провоцируют скандалы

Темная энергия без труда может пробраться в твой дом. И не так важно, кто-то из людей ее принес, или же ты сам ненароком накликал столь незваного гостя в свое жилище.

Зачастую эта энергия появляется в доме с какими-то вещами. Они все влияют и на благополучие дома, и на настроение хозяев. Давай же определим этих «виновников торжества» и скорее отправим туда, где им самое место.







ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ

Плохому настроению вход заказан

Пугающая темная энергия

Одним из первых претендентов на вылет считается старый веник. Этот элемент домашней утвари сейчас не у всех можно разыскать, но всё же остался он у многих. Присмотрись к своему венику повнимательнее. Как он выглядит? Он новый и отлично справляется со своими основными функциями? Если ответ положительный, тогда можно успокоиться. Но если нет, тогда скорее беги покупать новый веник, а старенький — на заслуженный покой.Сюда же можно отправить засохшие букеты цветов. Как бы красивы они не были, но цветы завяли и их энергия уже не наполнена любовью и светом. Не жалей такие растения, ведь они вполне могут стать причиной для ссор или плохого настроения. Выбрасывай такой гербарий.Избавиться в срочном порядке нужно и от старых календарей. Это же касается всей макулатуры, старых газет и журналов. Но у календаря всегда был свой, особенный и сакральный смысл.Он отсчитывал начало и конец года. И если его роль уже сыграна, тогда зачем захламлять дом теми вещами, у которых закончился срок годности.Чтобы в твоем доме воцарился порядок и благополучие, нужно избавиться от всех вещей, которые тебе не нравятся. Сюда можно отнести подарки от людей, что тебе неприятны, а также вещи людей, которые покинули этот мир или бросили тебя. Например, зачем хранить вещи нерадивого бывшего? Согласись, они лишь будут терзать старые воспоминания. Выбрасывай их без сожаления.Сомнительные амулеты и символы тоже лучше убрать. Скажем, подруга побывала на отдыхе заграницей и привезла странный предмет. И вроде как он направлен на построение благополучия дома и зазывание положительной энергии. Но тебе этот предмет может попросту не нравиться. Не стоит стесняться. Твой дом — твоя крепость. Дальше ты знаешь, что нужно делать.Выпроводить за порог дома рекомендуется и старые кошельки. Бывает, что их жалко выбросить, так что хлам собирается в очередном ящике или тумбочке. Но в таком кошельке уже нет энергии денег. Он отработал свой ресурс, так что смело прощайся со старичком и отправляйся за новым.Только не торопись по пути к новому кошельку заглянуть в ломбард. Разумеется, там можно присмотреть недорогие украшения. Но остановись и подумай. Люди несут украшения в ломбард не от хорошей жизни. Представить сложно, настолько печальна ситуация в их семье, если они вынуждены попрощаться с личными ценностями в ломбарде. Лучше обойти стороной такие лавки и ничего там не покупать.Немедленно лучше избавиться от чучел животных, если такие вообще есть в доме. Энергия животного, которое покинуло этот мир, явно не способствует хорошему самочувствию и благополучию хозяев дома. Более того, убрать нужно любые пустые банки или бутылки. Раз уж они не имеют для тебя ни малейшей ценности, то почему занимают место в твоем доме?