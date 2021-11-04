Вещи в доме, которые несут тёмную энергию и провоцируют скандалы

Темная энергия без труда может пробраться в твой дом. И не так важно, кто-то из людей ее принес, или же ты сам ненароком накликал столь незваного гостя в свое жилище.
Зачастую эта энергия появляется в доме с какими-то вещами. Они все влияют и на благополучие дома, и на настроение хозяев. Давай же определим этих «виновников торжества» и скорее отправим туда, где им самое место.
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Одним из первых претендентов на вылет считается старый веник. Этот элемент домашней утвари сейчас не у всех можно разыскать, но всё же остался он у многих. Присмотрись к своему венику повнимательнее. Как он выглядит? Он новый и отлично справляется со своими основными функциями? Если ответ положительный, тогда можно успокоиться. Но если нет, тогда скорее беги покупать новый веник, а старенький — на заслуженный покой.
Сюда же можно отправить засохшие букеты цветов. Как бы красивы они не были, но цветы завяли и их энергия уже не наполнена любовью и светом. Не жалей такие растения, ведь они вполне могут стать причиной для ссор или плохого настроения. Выбрасывай такой гербарий.
Избавиться в срочном порядке нужно и от старых календарей. Это же касается всей макулатуры, старых газет и журналов. Но у календаря всегда был свой, особенный и сакральный смысл. Он отсчитывал начало и конец года. И если его роль уже сыграна, тогда зачем захламлять дом теми вещами, у которых закончился срок годности.
Плохому настроению вход заказан
Чтобы в твоем доме воцарился порядок и благополучие, нужно избавиться от всех вещей, которые тебе не нравятся. Сюда можно отнести подарки от людей, что тебе неприятны, а также вещи людей, которые покинули этот мир или бросили тебя. Например, зачем хранить вещи нерадивого бывшего? Согласись, они лишь будут терзать старые воспоминания. Выбрасывай их без сожаления.
Сомнительные амулеты и символы тоже лучше убрать. Скажем, подруга побывала на отдыхе заграницей и привезла странный предмет. И вроде как он направлен на построение благополучия дома и зазывание положительной энергии. Но тебе этот предмет может попросту не нравиться. Не стоит стесняться. Твой дом — твоя крепость. Дальше ты знаешь, что нужно делать.
Выпроводить за порог дома рекомендуется и старые кошельки. Бывает, что их жалко выбросить, так что хлам собирается в очередном ящике или тумбочке. Но в таком кошельке уже нет энергии денег. Он отработал свой ресурс, так что смело прощайся со старичком и отправляйся за новым.
Пугающая темная энергия
Только не торопись по пути к новому кошельку заглянуть в ломбард. Разумеется, там можно присмотреть недорогие украшения. Но остановись и подумай. Люди несут украшения в ломбард не от хорошей жизни. Представить сложно, настолько печальна ситуация в их семье, если они вынуждены попрощаться с личными ценностями в ломбарде. Лучше обойти стороной такие лавки и ничего там не покупать.
Немедленно лучше избавиться от чучел животных, если такие вообще есть в доме. Энергия животного, которое покинуло этот мир, явно не способствует хорошему самочувствию и благополучию хозяев дома. Более того, убрать нужно любые пустые банки или бутылки. Раз уж они не имеют для тебя ни малейшей ценности, то почему занимают место в твоем доме?
Читать далее →
Свежие комментарии