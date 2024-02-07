Как необычный стиль Вивьен Вествуд покорил чопорных англичан

Вивьен Вествуд /Фото:m.gazeta.ru
Вивьен Вествуд - известный британский дизайнер, чьи модели отличаются не только элегантностью и стилем, но и смелым западным подходом от кутюр. Её стиль неповторим и узнаваем, сразу вызывает ассоциации с чувством драматизма и экспрессии. Она была известна своим авангардным подходом к моде, неподражаемой эстетикой и безкомпромиссностью в выражении своей индивидуальности.
Родившаяся в Англии в 1941 году, Вивьен Вествуд быстро завоевала мировую популярность своим уникальным стилем и дерзкими коллекциями. Она сама называла свою одежду новой историей и активно использует элементы классического британского стиля, средневекового и рок-гламура в своих работах.
Вивьен Вествуд в молодости /Фото:hero-magazine.com
Одним из основных признаков стиля Вествуд являлась её открытое выражение политических и социальных взглядов через моду. Она славилась своими антиконформистскими коллекциями, которые часто отражали актуальные политические проблемы Англии. Она использовала эту платформу, чтобы выразить свою точку зрения на проблемы, такие как экология, права животных, феминизм и гендерное равенство. Её работа была своего рода протестом против устоявшихся стереотипов и норм, что сделало её стиль поистине уникальным.
Через одежду о проблемах экологии /Фото:news.myseldon.com
Вивьен Вествуд также известна своим смелым и необычным пониманием силуэта и конструкции. Она часто играла с объемом, пропорцией и формой, что придавало её одежде особую драматичность и экспрессивность. Она создавала дерзкие и неожиданные сочетания цветов и материалов, добавляя к ним нестандартные элементы, такие как металлические заклепки, нашивки или эксцентричные аксессуары. Вествуд не боялась экспериментировать и искать новые способы самовыражения в моде.
Необычные конструкции /Фото:emilia-spanish.ru
Ещё один важный аспект стиля Вествуд - это её оригинальный подход к традиционным элементам одежды. Она часто комбинировала элементы разных эпох и стилей, создавая неожиданные и уникальные образы. С успехом сочетала классические британские ткани, такие как твид и шотландскую клетку, с элементами панк-культуры и рок-романтики. Её одежда всегда имела ярко выраженную индивидуальность и олицетворяла свободу и дух модерна, в противовес чопорности англичан.
Комбинация эпох /Фото:letsgophotos.ru
Театральность
Вивьен Вествуд всегда представляла свои модели как настоящие произведения искусства. Она не боялась экспериментировать с формами, линиями и декоративными элементами, что придавало ее коллекциям уникальность и оригинальность. Каждая модель Вивьен Вествуд - это настоящее шоу, которое вызывало чувство театральности и эмоций.
Сегодня в мире моды наблюдается интересное явление - панк уже не вызывает особого внимания и не считается чем-то экстравагантным или провокационным. Раньше панк был ассоциирован с унисекс вещами, яркими принтами и слоганами, но теперь это уже стало обыденностью. Вместо этого появляется новая модная тенденция - подранное придворное платье, оно символизирует сквозь время, имеет изношенный вид и добавляет эффект старой элегантности. Также на пике популярности находятся сложносочиненные турнюры - это костюмы, которые явно отражают роскошь и изысканность, иногда собираемые из разных материалов и деталей. Вместе с этим, длинные накидки, похожие на те, что носили короли, стали очень популярными в модном мире. Они добавляют аристократичности и насыщенности образу, а также придают некий загадочный шарм. Однако, самым экстравагантным и непредсказуемым стилем стало пиратское барокко. Этот стиль отличается своеобразием и выраженным отказом от привычных ограничений и стереотипов.
Вызов в одежде /Фото:emilia-spanish.ru
Этот стиль отличается своеобразием и категорическим отказом от ограничений, устоявшихся правил и стереотипов. Если Вивьен хотела представить на подиуме декорации вместо одежды – она это делала. Если она хотела показать мужские платья – она их демонстрировала. А если она создавала костюмы, непригодные для повседневной носки – сразу же выпускала их в свет.
Активизм
Вивьен Вествуд всегда выступала за активизм и борьбу социальные и политические права. Её коллекции часто выражали убеждения и позицию по актуальным вопросам. И также оставляли место для размышлений на эту тему. Дизайнер применяла нарочитую символику, провокацию и нестандартные решения в своих моделях, чтобы привлечь внимание общественности и поднять важные темы.
Экоактивист Вивьен вествуд /Фото:intermoda.ru
Вивьен, помимо своей роли модного дизайнера, видела себя также как активистку, настоящего защитника окружающей среды и борца за права человека. Она целеустремленно осуществляла различные инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации и привлечение внимания к важным проблемам нашего времени.
Англомания
Еще одна уникальность стиля Вивьен Вествуд - это ярко выраженная англомания. Дизайнер гордилась своим британским происхождением и не переставала удивлять и вдохновлять мир своими коллекциями, в которых прослеживался всемирно известный британский стиль. Она не боялась играть с традиционными британскими элементами, такими как клетка, национальный флаг, шерсть, тренчи, денди-силуэты, викторианские костюмы, камзолы, пиратские треуголки и банданы и эксцентричные детали, внедрение элементов британской культуры, ее традиций и колониального наследия. Англомания, по сути, пронизывает сознание каждого британца, но сделать пародию на Маргарет Тэтчер или представить узнаваемые культурные символы в панк-стилистике – это радикальный подход, который благодаря Westwood пришел в Британию.
Английская клетка /Фото:welcomevolunteer.ru
Кутюр
Вивьен Вествуд - одна из немногих британских дизайнеров, которая работала в стиле кутюр. Ее модели высшего качества и неподражаемый стиль сделали их достойными прочных и знаменитых кутюрных брендов. Она уделял большое внимание каждой детали и стремилась создать идеальную посадку на любую фигуру. Кутюрный стиль Вивьен Вествуд - это олицетворение роскоши и элегантности. Westwood использовала только стоящие материалы, роскошные ткани и подробно продумывает каждую деталь.
Модель от кутюр /Фото:mavink.com
Рок-н-ролл
Неотъемлемой частью стиля Вивьен Вествуд являлся и рок-н-ролл. Ее коллекции всегда отражали эту энергию и атмосферу. Дизайнер часто использовала элементы панка, гранжа и рок-музыки в своих моделях. Она умело сочетала резкие контрасты, необычные принты и аксессуары, чтобы создать неповторимый образ и передать атмосферу свободы и мятежности.
Магазин Вивьен Вествуд на Кингс Роуд в Лондоне - середины семидесятых годов предлагает самые эксцентричные вещи. И по сей день на аукционах торгуют предметами старых коллекций - изделиями из латекса и винила, которые пользуются большим спросом у подлинных поклонников. В ассортименте этого магазина можно найти изделия из секс-шопов, переделанные наряды с барахолок, а также раритетные пластинки английской авангардной музыки. В конечном итоге, магазин превратился в убежище для контркультуры и стал важным центром нового музыкального движения - местом, где зарождался панк.
Рок в стиле Вествуд /Фото:elika.spb.ru
Олицетворение стиля Вествуд - этот деконструкция, потертости, выступающие нитки, подметки и другие подобные модификации, которые напоминают о творчестве Мартина Маржелы. Вивьен Вествуд смело ворвалась в мир моды как настоящий панк: у нее не было никакого профессионального образования - ни в сфере дизайна, ни в других областях. Она просто сшивала куски ткани с выступающими нитками, одевала моделей наполовину обнаженными и красила их, словно они участвуют в цирковом представлении. С таким арсеналом она всегда удивляла и очаровывала публику.
Один из культовых образов Вивьен Вествуд /Фото:tkaner.com
В целом, стиль Вивьен Вествуд можно охарактеризовать как эксцентричный, дерзкий и непредсказуемый. Ее модели выражали не только индивидуальность, но и смелость быть самим собой и показывать свои убеждения. Вивьен Вествуд - это настоящий иконописец моды, которая своим творчеством внесла яркость и энергию в мирную скуку модных стандартов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии