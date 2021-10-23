Как часто нужно стирать одежду

Стирка кажется предельно простой и понятной процедурой. Закинул вещи в машинку и ждешь, пока она постирает, всего делов-то. На самом деле, есть определенные нюансы, которые следует знать, чтобы стирка была максимально эффективной и вещи долго сохраняли свой опрятный вид.

В этой статье мы расскажем, как часто нужно стирать вещи и как делать это правильно.





КАК ЧАСТО НУЖНО СТИРАТЬ

Как хранить вещи перед стиркой

Как правильно сортировать белье

Температура воды

Очень часто мы определяем нужду в стирке по степени загрязнения вещей — внешнему виду, наличию пятен. Но если текстиль выглядит чистым, это еще не значит, что на нём нет микробов и грязи. Некоторые вещи нужно стирать регулярно, независимо от визуальной оценки.Носки, нижнее белье, купальники, майки и футболки следует стирать после каждого надевания.Бюстгальтеры и рубашки, которые соприкасаются с телом, рекомендуется стирать после 2–3 надеваний. Мы потеем, даже когда не замечаем этого, и одежда легко впитывает в себя влагу.Джинсы, пижамы, полотенца — это вещи, которые нуждаются в стирке примерно после 3–4 использований. Особенно хорошо бактерии размножаются на полотенцах, которые подолгу остаются влажными.Постельное белье тоже впитывает в себя влагу, которую выделяет наше тело, поэтому стирать комплект стоит раз в 2 недели, а лучше чаще.Также после каждого выхода в свет рекомендуется стирать вещи из шелка. Дело в том, что они более склонны к загрязнению.Конечно, никому не хочется, чтобы грязная одежда валялась у всех на виду. Лучшее место для хранения вещей перед стиркой — это специальная корзина с дырочками, которая обеспечит воздухообмен. В такой корзине белье не будет слеживаться и накапливать неприятные запахи.Многие хранят вещи прямо в барабане стиральной машины. Так делать не рекомендуется. Дело в том, что влага, которая остается в баране после предыдущей стирки, впитывается в вещи и приводит к появлению неприятных запахов. Более того, это становится причиной размножения бактерий и плесени.По цвету. В идеале вещи нужно разделить на белые, цветные, серые и черные. Если все вещи уже не раз стирались и есть уверенность, что они не полиняют, то две последние категории можно постирать вместе. Если же вещи черного цвета новые и стираются первый или второй раз, то лучше всё-таки отдельно.По типу ткани. Вещи из шелка или кашемира стоит стирать отдельно от хлопковых или синтетических вещей. Дело в том, что разные виды ткани требуют разной температуры воды при стирке. Также стоит отдельно стирать ткани, которые оставляют свой ворс на других вещах.По степени загрязнения. Если есть сильно загрязненные вещи, их также лучше отделить от вещей со слабыми загрязнениями.Перед стиркой лучше проверять ярлычки, которые есть на одежде, постельном белье и других текстильных вещах. Если такая информация отсутствует, то следует придерживаться общих рекомендаций.В горячей воде (60 °C и больше) можно стирать постельное белье из хлопка, а также полотенца. Высокая температура воды обеззараживает вещи, уничтожая бактерии.Теплая вода (около 40 °C) подходит для стирки трикотажа, синтетических тканей и джинсов.В холодной воде (30 °C) следует стирать вещи из деликатных материалов. Например, шелка, кашемира, шерсти. Это также касается новых цветных и черных вещей. Таким образом удастся сохранить их цвет и в целом внешний вид.Стирка деликатных вещейВещи из деликатных тканей лучше стирать вручную. Это относится в частности к шерсти, шелку и кашемиру. Сначала их следует замочить в холодной воде, затем добавить специальное средство для деликатных вещей. Спустя полчаса можно простирнуть руками и прополоскать. Если нет времени или желания стирать такие вещи вручную, можно воспользоваться специальными мешочками для стирки деликатных материалов.Также рекомендуем статью о том, как очистить стиральную машину внутри. Ведь именно грязь и плесень в машинке часто становятся причиной неприятного запаха на одежде.