12 фактов о Майкле Джексоне, которые он предпочел бы сохранить в тайне

Майкл Джексон, без сомнения, был одной из величайших звезд в истории. Прошло уже 7 лет со смерти певца, но он продолжает жить через свою музыку и навсегда останется в истории. Хотя Джексона и по сей день продолжают восхвалять как талантливого исполнителя, о многих моментах его жизни предпочитают умалчивать. Начиная с неординарной дружбы с шимпанзе и заканчивая браком с дочерью Элвиса, вот 12 фактов о жизни Майкла, которые он наверняка предпочел бы скрыть.









12. Его лучшим другом был шимпанзе

11. Ходили слухи, что он страдал от недостаточности альфа-1-антитрипсина

10. Он запатентовал антигравитационные туфли

9. Существует видеоигра, в которой он спасает похищенных детей

8. Его обвинили в растлении малолетних

7. Он хотел стать Человеком-пауком

6. Он страдал от витилиго

5. Он носил парики

4. Он спал в барокамере

3. Он страдал от дисморфофобии

2. У него был готов план побега

1. Его первый брак продлился всего 18 месяцев