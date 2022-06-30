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Простой способ укоренения черенков роз в песке

Розы — чудесное украшение сада. Вопреки распространенному мнению, процесс размножения роз довольно прост. Главное — знать один быстрый способ, который без особых усилий позволит получить большое количество черенков с хорошо развитыми корнями.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Для укоренения роз в песке понадобится пятилитровая бутылка. Проделайте в ее дне отверстия.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Разрежьте бутылку на две части: верхняя часть должна быть немного меньше, чем нижняя.
На дно нижней части выложите небольшое количество мха. Мох поможет хорошо удерживать влагу и в то же время не даст песку высыпаться через дренажные отверстия на дне бутылки. Сверху на мох насыпьте 7-10 см обычного речного песка.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Поместите черенки розы в песок, слегка наклоняя их к центру, для того чтобы в дальнейшем беспрепятственно закрыть бутылку крышкой. Замечено, что лучше укореняются черенки с «пяточкой», срезанные черенки роз укореняются гораздо медленнее.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Обильно полейте черенки водой, так чтобы песок полностью намок.
На верхней части бутылки сделайте четыре надреза размером 2-3 см. Это поможет крышке легко одеться на нижнюю часть бутылки.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Поставьте бутылку с черенками таким образом, чтобы она постоянно находилась в тени.
Ориентировочно через 5 недель бутылку с черенками можно будет открывать.



Простой способ укоренения черенков роз в песке

За это время черенки отлично укоренятся и будут готовы к посадке в питательный грунт.

Простой способ укоренения черенков роз в песке

Подробно об укоренении черенков роз в песке смотрите в видео ниже:


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укоренениеРозы
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