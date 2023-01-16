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Жареный горох: забытый рецепт популярного в Советском Союзе блюда


Жареный горох: забытый рецепт популярного в Советском Союзе блюда


В последнее время практически на все крупы выросла цена. Неизменным остался разве что горох, и именно из него можно приготовить достаточно необычное блюдо. Необычным оно считается в современном мире. В СССР его готовили многие и достаточно часто. Рецепт максимально простой, да и процесс приготовления элементарный.

Жареный горох был одним из самых любимых блюд у советских детишек / Фото: Pinterest

Жареный горох был одним из самых любимых блюд у советских детишек / Фото: Pinterest

 

Речь идет не о супе-пюре или каше. В данном случае горох жарится. Много лет назад именно такой горох был одним из самых любимых детских лакомств. Это сейчас в магазинах изобилие всего, в том числе и орехов на любой вкус, а раньше этого не было.
Закуску можно готовить из колотого гороха / Фото: bmvl.ru

Закуску можно готовить из колотого гороха / Фото: bmvl.ru


Блюдо, приготовленное из цельного гороха, будет выглядеть очень аппетитно / Фото: stancia-plantacia.ru

Блюдо, приготовленное из цельного гороха, будет выглядеть очень аппетитно / Фото: stancia-plantacia.ru


Для этой закуски подойдет как колотый, так и целый горох. Какой попадется, не принципиально. В первую очередь его следует хорошо промыть в дуршлаге. Если попадется мусор, убрать.
Горох необходимо предварительно замочить на 12 часов, чтобы он разбух / Фото: cook-dom.ru

Горох необходимо предварительно замочить на 12 часов, чтобы он разбух / Фото: cook-dom.ru

 

Чистый горох перекладывается в емкость (подойдет любая миска) и заливается водой, чтобы он набух. Можно сделать все приготовления с вечера. По истечении двенадцати часов или чуть меньше, когда горошины значительно увеличатся, воду сливаем, горох еще раз промываем. Можно приступать к основной процедуре – жарке.
Обжаривается горох на разогретой сковороде без крышки / Фото: cookpad.com

Обжаривается горох на разогретой сковороде без крышки / Фото: cookpad.com

 

На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладывается горох и жарится на сильном огне до золотистого оттенка. Важно обязательно регулярно его помешивать. Накрывать сковороду необходимости нет.
Специи можно добавлять самые разные, все зависит от личных предпочтений / Фото: nika-po.livejournal.com

Специи можно добавлять самые разные, все зависит от личных предпочтений / Фото: nika-po.livejournal.com

 

По вкусу добавляем соль, перец, специи. Тут уж кому как больше нравится. В Советском Союзе горох жарили и на противнях в духовке без масла и прочих добавок.

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Жареный горох: забытый рецепт популярного в Советском Союзе блюда

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Жареный горох: забытый рецепт популярного в Советском Союзе блюдаПодписаться на мой Instagram
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