6 занятных фактов о песке, без которого невозможно представить отпуск, смартфоны и просветление будд

Песок обычно ассоциируется у людей с тёплыми пляжами, где они отдыхают во время отпуска, или с песочницами, где играют дети. Однако значение этого природного материала в нашей повседневной жизни намного больше, чем традиционно кажется. Многие из нас даже не задумываются о том, что этот материал находится буквально везде, в большинстве предметов, которые окружает человека в его повседневной жизни.
1. О составных частях песка
Какие только составные части в песке не находятся. /Фото: zagge.ru
Традиционно песок считается материалом, в составе которого лежит порода по типу песчаника, в очень мелких частицах. Однако в реальности его элементами могут быть десятки самых разных веществ - например, разбитые на мельчайшие кусочки морских раковин, осколки коралловых скелетов и других обитателей мирового океана, в чьих элементах есть кальций.
Кварцевый песок - один из самых распространённых. /Фото: ru.wikipedia.org
А нередко песок представляет собой ещё и скопление различного рода кристаллов и даже полудрагоценных камней. Самый очевидный вариант - это кварц, ведь его очень много в самой литосфере Земли, к тому же он довольно устойчивый к разрушению. Собственно, именно кварцевый песок особенно актуален для добычи. Но иногда это сырье содержит и другие типы полудрагоценных камней, например, частицы турмалина, граната и даже топаза.
2. О цветовой гамме песка
Жёлтый песок и белый песок - самые популярные, но далеко не единственные оттенки. /Фото: rostov.izkarera.ru, pesok-karier.ru
В классическом понимании песок изображается как целый ассортимент приглушённо-жёлтых оттенков, которые и называются песочными.чистых пляжах с хорошим песком, то скажут, что он там очень светлый вплоть до белого. В реальности же количество цветов, которыми может похвастаться песок, поражает своим разнообразием.
Гавайский пляж Пуналу обладает самым чёрным песком на планете. /Фото: pinterest.com
Например, в противовес белому песку есть немало примеров, когда он бывает чёрным - по информации редакции novate.ru, зачастую такой оттенок придаётся за счёт большого количества железной руды в различных вариантах или вулканической породы по типу базальта - пляжи с такими песками можно найти в Новой Зеландии или Гавайях.
Розовые пески острова Сардиния и красные песчаные дюны аравийских пустынь. /Фото: sardiniadom.com, blog-house.pro
Нередким является и розовый песок - такой можно найти на острове Сардиния или на Крите, и там он приобретает такой цвет из-за огромного числа микроскопических осколков раковин простейших микроорганизмов под названием фораминиферы. А на территории Саудовской Аравии есть пески более насыщенного, красного оттенка, причём источником этого окраса является ничто иное, как окислившиеся и заржавевшие частички железа.
Оливково-зелёный песок на пляже Папаколеа, Гавайи, США. /Фото: iowagirleats.com
Но и это ещё не всё - как уже упоминалось ранее, в некоторых песках есть включения минералов, и порой их концентрация настолько высокая, что это отражается на цвете всей песчаной массы. Яркий пример тому - ещё один гавайский пляж, известный как Папаколеа, где в песке преобладает оливин, делающий его приятного оливкового оттенка.
3. Об объёмах добычи песка
Обычно люди даже не представляют, как много добывается песка каждый день. /Фото: грунт-всем.рф
Если о добыче таких ископаемых, как нефть, алмазы, золото или железная руда известно много, то объёмы получения из недр планеты песка в информационном пространстве освещается намного меньше. И напрасно, ведь именно данное сырьё, согласно выводам международных организаций, является самым добываемым в мире по количеству: по данным редакции novate.ru, каждый год люди выкапывают для своих нужд около шести миллиардов тонн песка. Правда, экологи уже давно бьют тревогу, утверждая, что такие темпы добычи наносят непоправимый вред экосистеме Земли.
4. О количестве сфер использования песка
Никакой строительный объект, даже в вашем дворе, не обойдётся без песка. /Фото: youtube.com
На самом деле, это трудно представить сразу, но огромное количество предметов, которыми мы пользуемся каждый день, без песка были бы немыслимы. Самый очевидный вариант - это наши же дома: песок является одним из ключевых строительных материалов и применяется в бетоне, различных растворах и штукатурке. Ряд продукции литейной отрасли также не смогли бы изготовить, если бы не песок.
Из песка делают стекло, а из стекла - тысячи самых привычных нам вещей. /Фото: futurenow.com.ua
Но самое поразительное по масштабам использование песка - это, конечно, производство стекла. Вот и получается, что все стеклянные предметы - от чашки, где мы завариваем наш утренний кофе или чай, окна, защищающие нас от дождя и ветра дома или вовсе смартфоны и ноутбуки с их дисплеями из всё того же стекла - каждый этот предмет в основе имеет всё тот же песок. Даже линзы и, как ни странно, проводной Интернет также входит в это число, ведь то же самое оптоволокно для кабелей - всё это не изготовили бы без песка.
5. Об использовании песка микроскопическими организмами
Макроизображение тихоходки, которая живёт в песчинках. /Фото: zagge.ru
Если люди строят с помощью песка дома, то микроскопические организмы используют песчинки в качестве своих домиков. Самым ярким примером являются так называемые тихоходки - известный представитель мезофауны, для которых песчаные частички являются естественной средой обитания. Более того, любителям пляжного отдыха стоило бы поблагодарить этим мельчайшим созданиям, ведь тихоходки питаются ещё более маленькими организмами, чем они сами, в том числе и бактериями - так что в какой-то степени они чистят пляжи на микроскопическом уровне.
6. О роли песка в просветлении буддийских монахов
Тибетская песчаная мандала. /Фото: vokrugsveta.ru
На первый взгляд такое утверждение покажется странным, однако на самом деле песок действительно занимает особое место в философии буддистов. А дело всё в таком процессе, как создание мандалу — красивейшего узора из массы элементов с поразительной симметрией. Формирование, изучение и дальнейшее уничтожение мандалы считается путём к просветлению, своего рода медитацией, и постижением факта несовершенства природы.
Создание, осмысление и разрушение песчаной мандалы - часть процесса просветления буддистов. /Фото: nsknews.info, fishki.net
А песок играет в этом ключевую роль - именно из него представители тибетского буддизма создают мандалу. Зачастую берутся цветные пески, после чего на протяжении дней или даже недель — в зависимости от размера и сложности конкретной мандалы - её элементы потихоньку насыпаются из этого песка. Во время процесса монахи усиливают свою концентрацию и входят в некое медитативное состояние, а потом мандалу разрушают, утопив песок в водоёмах, чтобы освятить мир.
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