6 занятных фактов о песке, без которого невозможно представить отпуск, смартфоны и просветление будд

1. О составных частях песка

Какие только составные части в песке не находятся. /Фото: zagge.ru

Кварцевый песок - один из самых распространённых. /Фото: ru.wikipedia.org

2. О цветовой гамме песка

Жёлтый песок и белый песок - самые популярные, но далеко не единственные оттенки. /Фото: rostov.izkarera.ru, pesok-karier.ru

Гавайский пляж Пуналу обладает самым чёрным песком на планете. /Фото: pinterest.com

Розовые пески острова Сардиния и красные песчаные дюны аравийских пустынь. /Фото: sardiniadom.com, blog-house.pro

Оливково-зелёный песок на пляже Папаколеа, Гавайи, США. /Фото: iowagirleats.com

3. Об объёмах добычи песка

Обычно люди даже не представляют, как много добывается песка каждый день. /Фото: грунт-всем.рф

4. О количестве сфер использования песка

Никакой строительный объект, даже в вашем дворе, не обойдётся без песка. /Фото: youtube.com

Из песка делают стекло, а из стекла - тысячи самых привычных нам вещей. /Фото: futurenow.com.ua

5. Об использовании песка микроскопическими организмами

Макроизображение тихоходки, которая живёт в песчинках. /Фото: zagge.ru

6. О роли песка в просветлении буддийских монахов

Тибетская песчаная мандала. /Фото: vokrugsveta.ru

Создание, осмысление и разрушение песчаной мандалы - часть процесса просветления буддистов. /Фото: nsknews.info, fishki.net