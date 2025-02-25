6 мифов о свежевыжатых соках, которые люди принимают за чистую монету

Миф 1: Сок утоляет жажду

С точки зрения физиологии сок - это еда. / Фото: fb.ru

Миф 2: Ананасовый сок сжигает жир

В состав ананасового сока не входят вещества-жиросжигатели. / Фото: goodfon.ru

Миф 3: Стакан сока = килограмм овощей и фруктов

В рационе должны присутствовать и соки, и овощи. / Фото: 1zoom.ru

Миф 4: Соки помогают сбросить вес

В отличие от гречки сок не помогает сбросить вес

Миф 5: Можно приготовить фреш на несколько дней вперед

Свежевыжатый сок нельзя хранить в холодильнике. / Фото: u-f.ru

Миф 6: Свежевыжатый сок обязательно нужно пить утром

Сок можно пить после завтрака, но не голодный желудок. / Фото: lori.ru

Секреты приготовления

Яблочный сок, приготовленный с помощью соковыжималки. / Фото: about-tea.ru