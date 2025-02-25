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6 мифов о свежевыжатых соках, которые люди принимают за чистую монету



Когда речь заходит о диетах, похудении, правильном питании, здоровом образе жизни, на ум сразу приходит свежевыжатый сок. Он считается невероятно полезным, насыщенным витаминами, минералами и другими, ценными для организма, компонентами. Однако можно ли употреблять его регулярно и бесконтрольно? Novate. ru развенчивает самые популярные мифы.

Миф 1: Сок утоляет жажду


С точки зрения физиологии сок - это еда. / Фото: fb.ru

С точки зрения физиологии сок - это еда. / Фото: fb.ru

 

Дело в том, что фреш, в первую очередь, является источником питательных веществ, поэтому с точки зрения физиологии, соки мы, скорее, едим, а не пьем. Кроме того, в некоторых напитках содержится большое количество сахара, поэтому после их употребления мы, наоборот, еще больше хотим пить.

Миф 2: Ананасовый сок сжигает жир


В состав ананасового сока не входят вещества-жиросжигатели. / Фото: goodfon.ru

В состав ананасового сока не входят вещества-жиросжигатели. / Фото: goodfon.ru

 

Если, сидя на диете, вы часто пили ананасовый сок в надежде, что он поможет сжечь лишний жир, вынуждены вас расстроить: эти действия были лишними. Согласны, маркетологи очень хорошо поработали, когда пиарили метод похудения на таблетках, содержащих экстракт ананаса. Однако во время рекламной компании никто не упомянул, что в состав медикаментов входил растительный фермент бромелайн который добывали промышленным путем не из мякоти ананасов, а из ствола ананасового дерева. Кроме того, бромелайн не способен сжигать жир, его главная функция – расщеплять белки, чтобы улучшить пищеварение. Вот и получается, что есть ананасы, как и пить сок, приготовленный из плодов, бесполезно в том случае, если ваша цель похудеть. А вот употреблять их для очищения сосудов, улучшения памяти и устранения отеков можно и даже нужно.

Миф 3: Стакан сока = килограмм овощей и фруктов


В рационе должны присутствовать и соки, и овощи. / Фото: 1zoom.ru

В рационе должны присутствовать и соки, и овощи. / Фото: 1zoom.ru

 

Это утверждение имеет место быть, но лишь с одной стороны. Если вы хотите быстро «подзарядиться» витаминами и минералами, действительно лучше выпить сок, чем съесть килограмм яблок или брокколи. Полезные вещества в том виде, в котором они содержатся в соках, гораздо лучше усваиваются организмом.

Однако не стоит забывать, что главный компонент овощей и фруктов – клетчатка – содержится в мякоти и кожуре. То есть продукты после встречи с соковыжималкой, лишаются этой важной составляющей, особенно если готовые соки хорошо отфильтрованы и в их состав не входит мякоть.

Поэтому включать в свой рацион исключительно соки будет ошибкой. Ежедневной меню также должно быть насыщенно достаточным количеством овощей и фруктов. Обратите внимание, что если на обед или ужин вы ели тяжелую пищу, например, стейк из свинины, не стоит запивать все соком. Это может привести к затруднению пищеварения.

Миф 4: Соки помогают сбросить вес


В отличие от гречки сок не помогает сбросить вес

В отличие от гречки сок не помогает сбросить вес

 

Если вы не придерживаетесь голодной диеты, то соки вряд ли смогут помочь вам похудеть. Большинство людей помнят только о том, что в составе соков много витаминов и минералов, однако напрочь забывают про наличие фруктового сахара. Если бессистемно употреблять свежевыжатые напитки и не контролировать их количество в своем рационе, вы, наоборот, можете увидеть несколько лишних килограммов на весах.

Самое лучшее решение, которое принесете максимум пользы и минимум вреда, – относиться к сокам как к десерту. Обращайте внимание на его калорийность и количество углеводов, употребляйте утром или в обед, но не перед сном. Кстати, самым калорийным является напиток из винограда – в 100 миллилитрах содержится 29 граммов сахара. Учитывайте этот момент при выборе сока. Что касается овощных напитков, то они безопаснее, однако заменять ими порцию овощей на своей тарелке – плохая идея. Лучше выпивайте стакан между приемами пищи.

Миф 5: Можно приготовить фреш на несколько дней вперед


Свежевыжатый сок нельзя хранить в холодильнике. / Фото: u-f.ru

Свежевыжатый сок нельзя хранить в холодильнике. / Фото: u-f.ru

 

Приготовить большой кувшин свежевыжатого сока, а затем отправить его на несколько дней в холодильник – одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать. Объясним почему. В состав свежевыжатых соков входит столько же витаминов, сколько в овощах и фруктах. Но под длительным воздействием воздуха, солнечного света или длительного хранения они просто разрушатся. Особенно это касается витаминов А, С, Е, В2, В4, В12. Чтобы не допустить этого и не насыщать организм бесполезными продуктами, выпивайте свежевыжатый сок сразу после приготовления. Максимум – через один-два часа. А вот запасаться впрок не нужно. К тому же соки имеют неприятное свойство менять свой вкус и цвет после долгого пребывания в холодильнике.

Миф 6: Свежевыжатый сок обязательно нужно пить утром


Сок можно пить после завтрака, но не голодный желудок. / Фото: lori.ru

Сок можно пить после завтрака, но не голодный желудок. / Фото: lori.ru

 

Да, это можно делать, но после завтрака, а не на голодный желудок. Диетологи и гастроэнтерологи утверждают, что многие фрукты (особенно цитрусовые) содержат кислоту, которая агрессивно воздействует на желудок. Поэтому от соков натощак следует воздержаться людям, страдающим от гастрита, язвы, панкреатита и прочих заболеваний, связанных с желудком. Лишь некоторые соки были исключены врачами из черного списка. Среди них морковный, картофельный и сок белокочанной капусты.

Секреты приготовления


Яблочный сок, приготовленный с помощью соковыжималки. / Фото: about-tea.ru

Яблочный сок, приготовленный с помощью соковыжималки. / Фото: about-tea.ru

 

• Самым полезным является сок из сезонных овощей и фруктов. Зимой стоит отдать предпочтение овощным фрешам, а летом и осенью – фруктовым и ягодным. Весной отлично впишутся в меню соки из продуктов с плотной кожурой, под которой сохраняются витамины. Это может быть морковь, грейпфрут, белокочанная капуста, киви.

• Овощи и фрукты, из которых вы будете готовить сок, должны быть свежими, без островков гнили, каких-либо пятен и плесени. Последняя способна проникать вглубь продукта и портить его изнутри. Даже если вы уберете с фрукта видимую часть плесени, вы не сможете полностью от нее избавиться.

• Продукты нужно тщательно отмывать под проточной водой, а для лучшего эффекта еще и чистить щеткой. Листья зелени необходимо тщательно осмотреть и убрать вялые листки. Если вы готовите сок из брокколи или цветной капусты, овощи следует разобрать на соцветия, отделить стебли и промыть все это по отдельности.

• Соки лучше выпивать примерно через 40-60 минут после трапезы. Отличный вариант завтрака – тарелка полезной каши с орехами, ягодами или сухофруктами, а по истечении указанного времени – стакан свежевыжатого сока. Желудок скажет вам спасибо!

• Морковный сок стоит пить только в том случае, если предварительно вы добавили в него немного масла или сливок. Дело в том, что витамин А, которого очень много в овоще, усваивается только при наличии жиров – растительных или животных.

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