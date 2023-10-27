Причина намораживания льда на стенке холодильника

Одна из причин намораживания льда на стенке холодильника — неисправный уплотнитель. Со временем он приходит в негодность, и его нужно поменять. Замена уплотнителя — работа всего на 10 минут, с которой справится любой желающий!







Демонтаж старого уплотнителя

Первым делом следует снять старый, отработанный уплотнитель. Для этого используйте любой доступный инструмент. Лучше всего подойдёт пластиковый, поскольку он не поцарапает дверцу.Совет Прекрасно показывает себя в работе автомобильный набор для снятия защёлок.Убедитесь, что старый уплотнитель полностью удалён. В пазухах может остаться клей/пена. Всё это также нужно полностью удалить.YuriiНовый уплотнитель для вашей модели холодильника можно заказать в специализированных магазинах. Затем этот уплотнитель следует зафиксировать в пазы. Начинать фиксацию нужно с углов. Дополнительно использовать секундный клей или герметик не стоит, так как, если вновь потребуется демонтаж, уплотнитель вряд ли получится снять без повреждения дверцы.Подсказка некоторые мастера фиксируют новый уплотнитель на саморезы на расстоянии 10-15 см.Но также можно и просто немного прогреть уплотнитель строительным феном, чтобы закрепить.YuriiПосле замены старого уплотнителя на новый холодильник будет служить вам верой и правдой очень долго! Однако помните, что причин, по которым холодильник намораживает лёд на стенке, может быть немало, и не всегда новый уплотнитель решит данную проблему. Каждый случай уникален и требует полной диагностики.