Вкусные картины: гиперреалистические изображения аппетитной еды

С картинами Чалфа Спарнаая на стене у себя дома трудно будет придерживаться диеты – если только эта картина не с салатом. Потому что нарисованные бургеры и жареная картошка у этого художника получаются такими реалистичными, что хочешь-не хочешь, а аппетит дает о себе знать.













Фруктовый щербет.







Большой бургер.



Изначально голландец Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay) учился на учителя физкультуры, а рисовал он так – для души. Иногда получалось продать некоторые изображения в качестве открыток. Однако мало-помалу хобби захватило Чалфа, и в какой-то момент он значительно преуспел в мастерстве, да так, что картины получались совсем как фотографии. Чалф называет свой стиль «мегареализмом», хотя по сути это тот же гиперреализм, только с кулинарным подтекстом.







Сэндвич.







Картошка-фри.



Хотя в галерее картин Чалфа Спарнаая есть и кукла барби, и осенние листья, и знаменитые голландские тюльпаны, львиная доля картин все же повествует о еде. О вкусной, аппетитной еде – только что пожаренная яичница-глазунья, картошка-фри в пластиковой коробке, как будто только что купленная в киоске быстрой еды, вареный картофель с мясом, двойной гамбургер – такой огромный, что, кажется, сейчас развалится. Мало того, что картины аппетитны сами по себе – они еще огромных размеров; эти картины будто заполоняют все пространство, чтобы не было никаких других мыслей, кроме как о еде.







Банка колы.







Запеченное мясо.



Огромные размеры картин позволяют Чалфу Спарнааю прорисовать самые мельчайшие детали, накладывая краски слой за слоем. «Мои картины, – говорит художник, – призваны заставить зрителя ощутить реальность снова, открыть заново для себя обычные объекты, которые стали уже такими обыденными. Я хочу, чтобы красота запечатлелась так глубоко, чтобы она отпечаталась в ДНК человека. Я называю это «красотой каждого дня».







Яичница.







Салат-латук.



Критики сравнивают Спарнаая с другим голландским художником – Яном Вермеером, в том плане, как грамотно и чисто художники используют свет и наложение цветов, как много внимания приделено деталям. Спарнаай по-своему преображает тематику натюрморта, популярную у фламандских художников XVIII века. «Используя обычные повседневные объекты, я позволяю реальности переливаться через мою кисть и снова проявлять себя. Я хочу дать этим объектам душу, хочу заявить об их существовании.»







Свежий хлеб в бумажном пакете.



Работы Чалфа Спарнаая выставляются как в галереях, так и продаются в частные коллекции. И если репродукцию можно купить по еще относительно доступной цене, оригиналы влетят желающим в копеечку: в зависимости от размеров картин они могут стоить от 17 500 евро до 120 000 евро. Что ж, зато проблемы с отсутствием аппетита будут решены навсегда.







Миска с салатом.



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