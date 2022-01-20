Пакеты с силикагелем в хозяйстве: 10 полезных способов применения

Силикагель часто можно встретить в коробках с новой обувью, в сумочках и даже одежде. Обычно люди не обращая на них особого внимания, без сожалений отправляют странные пакетики в мусор, иногда даже не зная их истинного назначения.

Но на самом деле силикагель — очень полезное вещество, которое спасает вещи от лишней влаги. А в быту он способен помочь в решении даже не одной, а целого списка проблем.

1. Ржавчине дадим бой!

Силикагель — отличное средство для продления службы инструментов.

В гараже или в доме зачастую повышенная влажность, а это — прямая угроза всем металлическим предметам. Если положить пару пакетиков с силикагелем в ящик для инструментов, то можно с легкостью предотвратить появление ржавчины. Вещество впитает лишнюю влагу и поможет защитить инструменты от порчи.

2. Кошка будет довольна

Вместе с пакетиком силикагеля можно хранить корм для домашних животных свежим намного дольше.

Иногда действительно трудно сохранить продукты сухими в квартирах, где достаточно повышенная влажность. Корм для домашних питомцев — не исключение. Лучше всего хранить сухой корм в неизменном виде, чтобы он не потерял своей калорийности и витаминной ценности. Сделать это максимально простым способом можно поместив корм в герметичный контейнер с несколькими пакетиками силикагеля.

3. Более долговечные бритвы

Их можно положить прямо поверх еды или приклеив к нижней стороне крышки.

Бритву не обязательно выбрасывать раньше истечения срока годности.

Часто так бывает, что бритвы быстро портятся и ржавеют из-за повышенной влажности. Избыток влаги в ванной комнате сложно убрать. Однако у проблемы все равно есть решение — несколько пакетиков силикагеля спасут ситуацию. Нужно просто положить бритвенный станок на упаковку с силикагелем в то время, когда вы его не используете. Пакет впитает избыточную влагу и конденсат, чем поспособствует продлению срока службы бритвы.

4. Надежная защита для электроприборов

Защитить любую электронику можно без особого труда и затрат.

Положив пакетик с силикагелем в месте, где хранится электроника с объективом или экраном, можно избежать проблем с поломками. Техника особенно чувствительна к влаге и конденсату, поэтому применение впитывающего влагу материала может стать подобием дешевой страховки от нежелательных повреждений.

Полезная информация: Силикагель — это гель, высушенный на производстве. Он изготавливается из перенасыщенных растворов кремниевых кислот и используется как твердый сорбент. При изготовлении некоторых марок силикагеля могут применяться специальные цветовые индикаторы влажности — это вещества, которые могут менять свой цвет при изменении степени впитываемости. Например, в неизмененном состоянии силикагель имеет темно-синий цвет, а после того как впитывает много влаги становится светло-розовым.

5. Свежесть на каждом шагу

Пакетики силикагеля помогают освежить содержимое спортивной сумки.

Стоит положить несколько пакетиков с гелем в нижнюю часть спортивной сумки. Они помогут поглотить влагу и неприятный запах от тренировочной одежды и обуви. В итоге сумка будет всегда свежей, да и вещи всегда будут сухими и опрятными.

6. Восстановление телефона

Если телефон промок, тут уж не до шуток и нужно действовать быстро.

Если в корпус смартфона попала избыточная влага, нужно как можно скорее попытаться его просушить. Довольно популярен метод с рисом, согласно которому нужно положить телефон в крупу на ночь и таким образом спасти его от поломки. Действенный лайфхак, но и у него есть недостаток — рис состоит не только из целых гранул, но и их пыли, которая выделяется при трении, поэтому она может забиться во все открытые отверстия телефона. Чтобы этого избежать, можно использовать альтернативное средство сушки — силикагель.

7. Забота об украшениях

Силикагель помогает сохранить естественный блеск и красоту украшений.

Если положить парочку гелевых пакетов в шкатулку для драгоценностей, то можно предотвратить потускнение серебра и золота. Особенно от действия избыточной влаги страдает серебро, которое сразу же темнеет и теряет свой презентабельный вид и красоту. Поэтому зачастую при длительном хранении украшений, когда наконец-то захочется их надеть, приходится сначала чистить и мыть, а уж потом использовать по назначению. С силикагелем такой траты времени можно избежать.

8. Безопасное хранение таблеток

Пакеты с силикагелем — это эффективный и экономически выгодный способ защиты лекарств от избыточной влаги и порчи.

Если вы храните витамины, лекарства и другие таблетки в ванной комнате, обязательно стоит поместить в каждую коробочку пакет с силикагелем, чтобы препараты оставались сухими. В ванной комнате почти всегда повышенная влажность, которая плохо влияет на целостность лекарств, их структуру и полезные качества. Даже небольшая влажность может привести к преждевременной порче таблеток или их неэффективности.

9. Хранение бумаги

Силикагель поможет сохранить ценные знания и памятные моменты.

Если в доме есть специальная коробка, в которой хранятся важные документы, памятные фотографии и открытки, обязательно стоит отправить пару пакетиков силикагеля для их безопасности. Вещество поможет сохранить их сухими и в неизменном виде долгие годы. Аналогичный совет касается и хранения книг на полочках — силикагель поможет избежать пожелтения страниц и приобретения бумагой неприятного запаха.

10. Ветровое стекло в идеальном состоянии

Силикагель помогает в любых нежелательных ситуациях, связанных с повышенной влажностью.

Положив несколько пакетов с силикагелем прямо на приборной панели автомобиля, можно избежать проблем с плохой видимостью. Пакетики будут поглощать часть избыточной влаги во время плохой погоды, а лобовое стекло будет меньше запотевать.

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