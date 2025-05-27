Как открыть вино, если под рукой нет штопора

Неприятные случайности бывают со всеми. Штопор может внезапно потеряться, сломаться или забыться дома, во время отдыха на природе, а винная бутылка не откроет себя сама. Поэтому приходится придумывать оригинальные лайфхаки, которые помогут выйти из затруднительного положения с достоинством. Подборка простых проверенных способов позволят быстро и без пролитого вина открыть пробку в любых обстоятельствах и с инвентарем, который всегда под рукой.

1. На природе

2. Молоток и шуруп

3. Обувь приходит на выручку

4. Вино и ножницы

5. Ключи от машины вместо штопора

6. Лайфхак с зазубренным ножом

7. Вешалка из проволоки приходит на помощь

8. Насос спасет ситуацию