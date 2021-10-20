Величественные здания, притягивающие восхищённые взгляды туристов, всё чаще теряются среди современных построек, которые становятся всё больше похожими друг на друга. Таковы реалии современных городов, и это не может не огорчать любителей красивой архитектуры, в том числе и фотографа Марка Янкуса (Marc Yankus), увековечивающего старые здания Нью-Йорка в своих фотографиях в минималистичном стиле.
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Старая архитектура Нью-Йорка: ностальгия по былым временам
Величественные здания, притягивающие восхищённые взгляды туристов, всё чаще теряются среди современных построек, которые становятся всё больше похожими друг на друга. Таковы реалии современных городов, и это не может не огорчать любителей красивой архитектуры, в том числе и фотографа Марка Янкуса (Marc Yankus), увековечивающего старые здания Нью-Йорка в своих фотографиях в минималистичном стиле.
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