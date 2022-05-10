10 удивительных городов-призраков, которые реально существуют и сегодня

Самые удивительные города-призраки.
Сегодня среди огромного количества мегаполисов и небольших городишек есть самые настоящие города-призраки, которые по разным причинам оказались заброшены людьми. Некоторые из них являются популярными туристическими достопримечательностями, тогда как другие запрещены для посещения, а визиты туда опасны для жизни.
1. Колманскоп
Погребенный в песке Колманскоп.
Намибия
Колманскоп - город-призрак в южной части Намибии, в нескольких километрах от порта Людериц. В 1908 году в Людерице началась алмазная лихорадка, и люди ринулись в пустыню Намиб, надеясь на удачу. В течение двух лет в бесплодной песчаной пустыне был построен город, в котором есть казино, школа, больница и элитные жилые здания. Но вскоре после падения продаж алмазов после Первой мировой войны наступило начало конца города. В 1950-х годах Колманскоп окончательно опустел, и дюны начали вновь возвращать себе то, что всегда принадлежало им.
Город-призрак Колманскоп.
Вскоре металлические заборы рухнули, а красивые сады и аккуратные улицы были погребены под песком. Так родился новый город-призрак. Несколько старых зданий все еще сохранились, а их интерьеры, выглядящие как театральные декорации, все еще находятся в очень хорошем состоянии, но большинство руин некогда роскошных домов окончательно разрушаются.
2. Припять
Город работников АЭС Припять.
Украина
Припять - заброшенный город в «зоне отчуждения» на севере Украины. В нем жили рабочие Чернобыльской атомной электростанции, на которой произошла катастрофа в 1986 году. А до этого население Припяти составляло около 50 000 человек. До недавнего времени Припять фактически была музеем и документальным свидетельством поздней советской эпохи. Жилые дома (четыре из которых даже не успели заселить), плавательные бассейны, больницы и другие здания были заброшены, а все внутри зданий при эвакуации просто бросили: грампластинки, телевизоры, детские игрушки, мебель, ценности, одежду и т. д.
Город-призрак Припять.
Жителям при эвакуации разрешалось взять с собой только чемодан с документами, книгами и одеждой (причем после обязательной проверки на загрязненность радиацией). Однако многие из многоквартирных домов Припяти были почти полностью разграблены в начале XXI века. Мародеры вывезли практически все ценное, даже сиденья от унитазов. Поскольку здания не ремонтируют, крыши начали протекать, и весной квартиры заливает водой. Нередко можно увидеть деревья, растущие на крышах и даже внутри зданий.
3. Саньчжи
Футуристический курорт Саньчжи.
Тайвань
Эта футуристическая деревушка на севере Тайваня первоначально строилась как роскошный курорт для богатых людей. Однако после многочисленных несчастных случаев со смертельным исходом во время строительства проект заморозили. Учитывая, что после этого иссяк бюджет, работы были остановлены навсегда, а структуры, подобные инопланетным «летающим тарелкам», остались как будто в качестве памятника погибшим. Что интересно, в округе ходят слухи о том, что в заброшенном городе обитают призраки умерших.
Город-призрак Саньчжи.
После этого все факты о Саньчжи предпочли скрыть, поскольку правительство, которое заказало курорт, стремилось дистанцироваться от странных событий. Благодаря этому неизвестны даже имена архитекторов. Проект, возможно, никогда не будет перезапущен из-за того, что он постоянно обрастает жуткими легендами, и выясняются все новые факты.
4. Крако
Очаровательный средневековый город Крако.
Италия
Крако расположен в регионе Базиликата провинции Матера, примерно в 40 километрах от залива Таранто. Этот средневековый городок типичен для данного района. Крако, как считают историки, построили в 1060 году, когда эта земля находилась в собственности архиепископа Арнальдо, епископа Трикарико. В 1891 году население Крако составляло более 2 000 человек. Хотя, стоит отметить, что у них было много проблем, поскольку сельскохозяйственные культуры росли здесь очень плохо. Между 1892 и 1922 годами более 1 300 человек переехали из города в Северную Америку.
Город-призрак Крако.
Подобная массовая миграция была вызвана не только плохим земледелием, но и землетрясениями, оползнями и войной. Между 1959 и 1972 годами Крако постоянно страдал от оползней и землетрясений. В 1963 году оставшиеся 1 800 жителей были переселены в близлежащую долину под названием Крако Пескьера, а оригинальный Крако с тех пор разрушается.
5. Орадур-сюр-Глан
Ужас Второй мировой войны: деревня Орадур-сюр-Глан.
Франция
Небольшая деревня Орадур-сюр-Глан во Франции, является местом невыразимого ужаса. Во время Второй мировой войны все ее 642 жителя были убиты немецкими солдатами в качестве наказания за участи во французском Сопротивлении. Согласно рассказу оставшегося в живых, мужчин посадили в сарай, где прострелили им ноги, чтобы они умирали как можно дольше.
Деревня-призрак Орадур-сюр-Глан.
Женщины и дети, которых заперли в церковь, погибли под пулеметным огнем при попытке сбежать. После этого деревня была разрушена немцами. Ее руины по-прежнему стоят сегодня как памятник мертвым и как напоминание о произошедших событиях.
6. Гункадзима
Запретный остров Гункадзима.
Япония
Остров Хасима является одним из 505 необитаемых островов в префектуре Нагасаки в Японии и находится примерно в 15 километрах от города Нагасаки. Он также известен как «Гункадзима» или «Остров-крейсер» из-за того, что его побережье обнесено стеной, напоминающей со стороны борт корабля. Все началось в 1890 году, когда компания Mitsubishi приобрела остров и начала проект по добыче угля со дна моря. Это привлекло много внимания, и в 1916 году на острове было построено первое крупное бетонное здание. Многоквартирный высотный дом предназначался для местных бесчисленных рабочих и одновременно защищал остров от ураганов.
Город-призрак Гункадзима.
В 1959 году население увеличилось, достигнув плотности 835 человек на гектар для всего острова (или 1 391 человек на гектар в жилом районе). Это одна из самых высоких плотностей населения, когда-либо зарегистрированных во всем мире. Поскольку нефть в Японии начала вытеснять уголь в 1960-х годах, по всей стране начали закрываться угольные шахты. Не стали исключением и шахты Хасимы. В 1974 году Mitsubishi официально объявила о закрытии разработок, и с тех пор на острове нет ни единого человека, а здания постепенно разрушаются. Посещение Хасимы запрещено законом. Именно в этом месте в 2003 году снимали фильм «Королевская битва 2».
7. Кадыкчан
Воспоминания о Советском Союзе: городок Кадыкчан.
СССР
Кадыкчан был одним из многих небольших городков в СССР, которые пришли в упадок после его распада. Местные жители были вынуждены переехать, чтобы получить доступ к таким благам цивилизации, как водопровод, школа и медицинское обслуживание. Людей в течение двух недель вывезли в другие города, снабдив их там новым жильем.
Город-призрак Кадыкчан.
Бывший шахтерский городок, в котором добывали олово и в котором жило 12 000 человек, превратился в город-призрак. В спешке местные жители оставили множество вещей в своих бывших домах, поэтому и сейчас в городке полным-полно игрушек, книг, одежды и других предметов.
8. Город-крепость Коулун
Город вне закона Коулун.
Китай
Город-крепость Коулун был расположен недалеко от Гонконга во время британского правления. Когда-то это был аванпост, созданный для защиты района от пиратов. Во время Второй мировой войны он был оккупирован Японией, а после ее капитуляции Коулун был занят самовольными поселенцами. Ни Великобритания, ни Китай не хотели брать на себя ответственность за анклав, поэтому он стал городом, живущим по своим законам (контролировали его триады). Его население процветало на протяжении десятилетий, а жители строили настоящие лабиринты выше уровня улиц, которые были просто забиты мусором.
Город-призрак Коулун.
Здания строились настолько высокими, что солнечный свет не мог достичь нижних уровней, и весь город вскоре пришлось освещать флуоресцентными лампами. Это было место, где процветали публичные дома, казино, опиумные притоны, кокаиновые салоны, места общепита, где продавали собачье мясо, а также секретные производства, которые не контролировали власти. Город-крепость Коулун был окончательно снесен в 1993 году после того, как британские и китайские власти приняли подобное взаимное решение, начав опасаться антисанитарного, анархического города и его неконтролируемого населения.
9. Фамагуста
Туристический «рай» Вароша.
Кипр
Вароша - это квартал города Фамагуста в непризнанной Республике Северного Кипра. До вторжения Турции на Кипр в 1974 году это был современный туристический район, но в течение последних трех десятилетий он превратился в город-призрак. В 1970-х годах Фамагуста была единственным туристическим курортом на Кипре. Чтобы удовлетворить растущее число туристов, в Вароше было построено много новых высотных зданий и гостиниц.
Город-призрак Вароша.
Когда турецкая армия получила контроль над этим районом во время войны, они отгородили Варошу и с тех пор закрыли доступ в этот район для всех, кроме турецких военных и персонала Организации Объединенных Наций. Поскольку в течение 34 лет в курортном районе не проводился ремонт, все здания медленно разваливаются. Природа постепенно осваивает Варошу: металл ржавеет, окна бьются, а растения разрушают своими корнями тротуары и стены многоэтажных отелей. А на пустынных пляжах гнездятся морские черепахи.
10. Агдам
Заброшенный город Агдам.
Азербайджан
Жуткий город Агдам в Азербайджане когда-то был процветающим городом, в котором жило 150 000 человек. Он был заброшен в 1993 году во время карабахской войны. Хотя в городе никогда не велись боевые действия, он стал жертвой вандализма со стороны армян.
Город-призрак Агдам.
Здания были буквально выпотрошены, а многие сожжены и разрушены. Сохранилась только мечеть, стены которой покрыты граффити. Жители Агдама перебрались в другие районы Азербайджана, а также в Иран.
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