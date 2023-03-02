Зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Хотите, чтобы в вашем холодильнике всегда приятно пахло, и никогда не накапливалась лишняя влага? А может не знаете, что предпринять, чтобы одни продукты не впитывали запах других? Воспользуйтесь этой житейской мудростью. Разместите на одной из полок рулон туалетной бумаги. Обработанный определенным образом он станет настоящей палочкой выручалочкой.



Для обработки достаточно смешать 3 чайных ложки соды и 1/2 чайную ложку соли, добавить в смесь 10 капель понравившегося эфирного масла и немного воды. Воды должно быть достаточно для того, чтобы на выходе получилась густая пастообразная масса, не распадающаяся на отдельные крупинки. Распределяем получившуюся пасту по торцу рулона, разравниваем, помогая себе руками. Затем переворачиваем рулон и смазываем с другой стороны.



Обработанный с обеих сторон рулон размещаем на полке. Теперь туалетная бумага стала источником приятного запаха, а заодно своеобразным «контролером» не позволяющим одной еде впитывать запах другой. Вместе с этим бумага будет поглощать излишнюю влагу и образовавшийся на полках и стенках конденсат.



Со временем, когда рулон бумаги напитается водой и изменит цвет, его понадобиться просто заменить.

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