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Зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Хотите, чтобы в вашем холодильнике всегда приятно пахло, и никогда не накапливалась лишняя влага? А может не знаете, что предпринять, чтобы одни продукты не впитывали запах других? Воспользуйтесь этой житейской мудростью. Разместите на одной из полок рулон туалетной бумаги. Обработанный определенным образом он станет настоящей палочкой выручалочкой.
Зачем класть туалетной бумаги в холодильник
Для обработки достаточно смешать 3 чайных ложки соды и 1/2 чайную ложку соли, добавить в смесь 10 капель понравившегося эфирного масла и немного воды. Воды должно быть достаточно для того, чтобы на выходе получилась густая пастообразная масса, не распадающаяся на отдельные крупинки. Распределяем получившуюся пасту по торцу рулона, разравниваем, помогая себе руками. Затем переворачиваем рулон и смазываем с другой стороны.
Зачем класть туалетной бумаги в холодильник
Обработанный с обеих сторон рулон размещаем на полке. Теперь туалетная бумага стала источником приятного запаха, а заодно своеобразным «контролером» не позволяющим одной еде впитывать запах другой. Вместе с этим бумага будет поглощать излишнюю влагу и образовавшийся на полках и стенках конденсат.
Зачем класть туалетной бумаги в холодильник
Со временем, когда рулон бумаги напитается водой и изменит цвет, его понадобиться просто заменить.
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