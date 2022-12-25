Как сложились судьбы жен самых жестоких диктаторов XX века

Даже у самых жестоких правителей и диктаторов были семьи, жены и дети. Вы удивитесь, но многие из этих женщин, не только были заодно со своими половинками, но и сами принимали активное участие в политике своих стран. Ведь не зря говорят, что муж и жена – одна сатана. Страшно то, что большинство из них так и не раскаялись в своих деяниях. Но какими на самом деле были супруги людей, которые совершили самые страшные преступления в истории человечества?
Ева Браун (жена Адольфа Гитлера)
Ева Браун
Парадокс: один из самых жестоких и циничных правителей в истории человечества по отношению к женщинам был совсем другим, ласковым и обходительным. Возможно, именно поэтому молоденькая Ева Браун не смогла устоять перед чарами фюрера.
Познакомились молодые люди в фотоателье, где работала будущая любовь диктатора. Гитлеру сразу понравилась симпатичная ассистентка. Но перед тем, как начать ухаживать за ней, он проверил, является ли девушка «настоящей арийкой». А, когда убедился в этом, перешел в наступление. Ева же, которую Адольф задарил подарками и цветами, устоять не смогла.
Более того, девушка так сильно влюбилась, что буквально дышала мужчиной. Тем страшнее для нее было узнать, что ее избранник делил постель не только с ней. Не справившись с разочарованием, Браун предприняла две попытки самоубийства, но ее удалось спасти.
Адольф Гитлер и Ева Браун
Гитлер же, узнав, что именно из-за него Ева пыталась свести счеты с жизнью, начал заботиться о ней больше. Однако их встречи по-прежнему проходили в обстановке строгой секретности. Что уж говорить о том, что в обществе влюбленные никогда не появлялись вместе, и мало кто даже из пособников фюрера знал о существовании Браун. Конечно, Ева мечтала стать женой избранника, но даже входить в его комнату без стука она не могла, а их встречи происходили лишь тогда, когда этого хотел фюрер. Кстати, политикой девушка совсем не интересовалась.
Однако супругой Гитлера Браун все же стала в апреле 1945 года, но брак их продлился всего 36 часов. Поняв, что война проиграна, влюбленные совершили двойной суицид в бункере диктатора.
Елена Чаушеску (жена Николая Чаушеску)
Елена Чаушеску
Девушка, которой суждено было стать супругой румынского диктатора, родилась в обычной крестьянской семье. Учеба ее мало интересовала, и, окончив несколько классов школы, Елена начала работать. Возможно, ее имя никогда бы не вошло в учебники истории, если бы в 1939 году она не познакомилась с Николе Чаушеску. Мужчина только вышел из тюрьмы, где сидел за кражу. Но для девушки это не стало преградой: молодые люди начали встречаться, а вскоре решили узаконить свои отношения.
После Второй мировой войны Николае начал делать политическую карьеру, а Елена не только во всем его поддерживала, но и о себе не забывала: несмотря на практически полное отсутствие образования, супруге румынского политика удалось даже получить несколько ученых степеней.
Николае и Елена Чаушеску
О том, каким слаженным был семейный тандем, можно судить по тому, что супруги вместе начали насаживать культ личности в Румынии. Не без помощи Елены в стране вводились законы, которые постепенно разрушали экономику. К тому же именно ее обвиняют в геноциде больше 60 тысяч человек. А супруга же диктатора, решив, что звания главы Академии наук ей мало, вскоре получила должность вице-премьера государства.
Николае и Елена любили роскошь, жили в домах, больше похожих на дворцы. Однако на то, как живет их народ, им не было дела. Более того, однажды супруги решили, что люди совершенно не умеют экономить, и приказали уменьшить количество потребляемой пищи и сократить расход электричества даже в социальных учреждениях. Из-за этого в 1983 году десятки только что появившихся на свет младенцев умерли прямо в инкубаторах.
Терпение народа лопнуло в конце 1989 года, когда Чаушеску жестоко подавили антикоммунистический митинг. Министры отказались поддерживать их, и судил диктатора и его супругу военный трибунал. В конце декабря Николае и Елену расстреляли.
Ракеле Муссолини (жена Бенито Муссолини)
Ракеле Муссолини
Итальянский «дуче» одержал не только много политических, но и любовных побед. Причем диктатором он был и в отношениях, но это не останавливало девушек, которые буквально заваливали его письмами с просьбами провести с ними хотя бы ночь. Но для жизни он выбрал совершенно другую женщину, которая должна была стать хранительницей домашнего очага.
Ракеле Гиди родилась в крестьянской семье и до свадьбы с Муссолини работала прислугой. Для диктатора она стала второй женой и родила ему пятерых детей. Однако политика не интересовала девушку, гораздо легче ей удавалось выполнять роль образцовой хозяйки и матери.
Ракеле и Бенито Муссолини с детьми
Тем временем Бенито менял любовниц, но всегда возвращался домой. Но все изменилось тогда, когда он познакомился с молоденькой поклонницей Кларой Петаччи - ей удалось стать постоянной любовницей Муссолини. И Ракеле забеспокоилась, понимая, что ей предстоит борьба за мужа.
В апреле 1945 года Муссолини сбежал с Петаччи в Швейцарию, оставив супругу и детей. Но любовников схватили итальянские партизаны и повесили на автозаправке. Ракеле тоже попыталась бежать, но ее задержали и передали американцам. Однако вскоре супругу диктатора отпустили, и она даже открыла ресторан и до конца жизни получала пенсию от Итальянской Республики.
Кармен Поло (жена Франсиско Франко)
Кармен Поло
Испанский диктатор и близкий друг Адольфа Гитлера познакомился с будущей супругой задолго до того, как стать у руля своей страны. Семья Кармен считалась одной из самых знатных в стране. Поэтому ее родственники холодно приняли 24-летнего майора Франко, который начал ухаживать за девушкой.
Однако подобное отношение только раззадорило намерение Франсиско добиться взаимности от девушки. И несмотря на то, что близкие были против, в конце концов Поло согласилась выйти замуж за небогатого военного.
Кармен Поло и Франсиско Поло
Вскоре политическая карьера Франко пошла в гору. Вместе с этим в отношениях супругов пропала романтика, а их союз все больше оставался формальностью. Однако именно Кармен было суждено сыграть роль «серого кардинала»: она активно вмешивалась в политическую жизнь страны, устраняла тех, кто мог иметь влияние на мужа, включала в правительство «своих людей» и даже составляла рабочие графики супруга. Но даже этого Поло показалось мало, и вскоре она решила вмешаться в законотворческую деятельность. Именно с ее подачи испанским женщинам запретили уходить от мужей, брать кредиты, являться свидетелями в суде и даже заниматься наукой.
Франко скончался в 1975 году, и последние годы Кармен прожила затворницей: редко выходила из своей квартиры, практически ни с кем не поддерживала общение и не интересовалась политикой. Пережила она своего супруга на 12 лет.
Екатерина Дангиаде (жена Жана Беделя Бокассы)
Екатерина Дангиаде
Екатерина Дангиаде было всего 13 лет, когда ее увидел сорокалетний офицер Жан Бедель Бокасса, вернувшийся на Родину, в Центральноафриканскую республику. За плечами у мужчины уже было пять неудачных браков, но он был полон решимости найти новую жену. А молоденькая Катрин (так ее еще называли близкие) подходила для этой роли: представительница знатного рода должна была стать хорошей партией для бывшего военного с большими политическими амбициями. Но родственники Дангиаде не сразу одобрили союз влюбленных, и женой Бокассы она стала спустя три года.
В 1966 году Жан Бедель совершил государственный переворот в ЦАР и объявил себя президентом. Екатерина же стала «главной» из 19 жен нового правителя. Именно ей было позволено сопровождать супруга на светских приемах, вмешиваться в политические дела страны и купаться в роскоши.
Почти 20 лет правления Жана Беделя запомнились многочисленными репрессиями, казнями, пытками и даже фактами каннибализма. Однажды он лично расправился с сотней школьников за то, что они осмелились протестовать против слишком дорогой униформы.
Более того, в 1977 году Бокасса решил короноваться, а «императрицей» была объявлена Екатерина. Для торжественной церемонии были потрачены сотни миллионов долларов, тогда как большая часть страны жила в нищете. Дангиаде же быстро привыкла к роскошной жизни: ни в чем себе не отказывала и носила только дизайнерские вещи.
Жан Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде
Однако супруга диктатора верностью не отличалась. Одного из ее любовников Жан Бедель убил лично сам. Екатерина же вышла сухой из воды. По некоторым данным, позже она нашла новую «любовь»: ею оказался французский президент Валери Жискар д’Эстена. Правда это или нет, но вскоре силами армии европейской страны в ЦАР был произведен госпереворот. Бокассе пришлось бежать, а Екатерина же перебралась в замок под Парижем.
Вскоре Жан Бедель вернулся в ЦАР, был приговорен к смертной казне, но позже попал под амнистию и вышел на свободу. Скончался диктатор в 1996 году, после его смерти Дангиаде вернулась на Родину, где и живет до сих пор.
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