Бытовые хитрости, чтобы квартира сияла даже без частых уборок

Ведение хозяйства может быть простым, не требующим использования дорогой бытовой химии. А еще оно может приносить удовольствие. Хотите узнать, как этого добиться? Все просто – достаточно пользоваться различными хитростями для готовки, уборки, стирки и прочих домашних дел.

Где их найти? Мы все сделали за вас!

Хитрость 1: Как хранить соленья?

Хитрость 2: Как ускорить созревание авокадо

Хитрость 3: Как облегчить уборку?

Хитрость 4: Как устранить неприятные запахи?

Хитрость 5: Как отмыть посуду?

Хитрость 6: Как очистить обои?

Ищите море полезного в этой статье.Избежать порчи огурцов поможет горчица.Есть негласное правило: открыл банку с солеными огурцами или помидорами – сразу все съедай (максимум – на следующий день). Если этого не сделать, мы «благополучно» забудем о консервации, и через неделю овощи закиснут. Не хотите выбрасывать почти полную банку солений? Тогда используйте следующий лайфхак.Смешайте небольшое количество горчицы и кипяченой воды, чтобы получилась густая кашица, после чего поместите ее между двумя кусочками марли. В конце накройте банку этой марлей и наденьте сверху крышку. Благодаря такой «горчичной прослойке», консервация дольше будет оставаться вкусной, так как в банке не будут размножаться бактерии.Храните авокадо вместе с бананами.Авокадо – не только полезный, но и универсальный продукт. Из него можно делать соусы, салаты, пюре, намазку на бутерброды и прочее. К сожалению, часто случается такое, что на рынке или в магазине мы выбираем недозрелый авокадо. Конечно, можно подождать, пока он дозреет «естественным» путем, но обычно на это уходит много времени. А вот если знать несколько хитростей, получится существенно ускорить процесс.Если авокадо нужен в качестве компонента салата, отправьте его в микроволновку на 30-40 секунд – после такой «термической» обработки, он станет гораздо мягче и вкуснее. Еще один вариант – очистить плод от кожуры, разрезать на дольки, положить в миску и залить кипятком на несколько секунд. Затем слейте воду и смело используйте мякоть для приготовления соуса. Если же у вас есть в запасе пару дней, положите авокадо в бумажный пакет вместе с бананами. Дело в том, что желтый фрукт выделяет этилен, который ускоряет дозревание плодов, которые находятся «по соседству».Используйте для мытья полов кондиционер.Обычно генеральную уборку хозяйки проводят пару раз в месяц: наводят порядок в шкафах, моют полы и подоконники, очищают плитку в ванной и на кухне, пылесосят ковры и пр. Понятно, что подобная процедура всегда отнимает много времени и сил, какую бы дорогую бытовую химию вы не использовали. Однако есть способы, которые помогают облегчить и ускорить выполнение некоторых задач.Например, кондиционер для белья является прекрасным помощником в уборке. Его можно использовать для чистки кафеля и мытья полов. В первом случае средство нужно смешать с водой в пропорции 1:4, нанести на загрязненные участи, оставить на 10-15 минут, а затем смыть теплой водой и вытереть насухо тряпкой.Во втором случае следует добавить небольшое количество кондиционера в ведро с водой и помыть полы как обычно. Он создаст на поверхности защитную пленку, благодаря которой пыль дольше не будет оседать на полу. Главное – не переусердствовать с количеством. Будет достаточно пары капель кондиционера, иначе эффект будет обратным.Ароматизируйте холодильник с помощью лимонного сока и эфирного масла.Неприятные запахи в квартире – не редкость. Они могут появиться на кухне из-за мусорного ведра, в ванной из-за унитаза. Но чаще всего «страдает» холодильник. Стоит лишь раз не уследить за продуктами, как они портятся и начинают источать ужасный аромат, от которого потом не помогают избавиться даже профессиональные средства.Если вы столкнулись с такой проблемой, для начала устраните причину (выбросьте испорченные продукты, протрите полки уксусным раствором), а затем сделайте ароматизатор из подручных средств. Возьмите эфирное масло розмарина, корицы или лаванды, смешайте несколько капель с чайной ложкой лимонного сока, смочите в полученном растворе несколько ватных дисков и разложите на полках. Еще один вариант – поставить в холодильник блюдце с содой или измельченными таблетками активированного угля. Они являются отличными абсорбентами, и будут быстро поглощать неприятные запахи.Еще одна причина появления амбре в квартире – домашние питомцы. Иногда даже своевременная уборка лотков не помогает избежать запаха. В этом случае рекомендуем поставить сковороду на плиту, дождаться, пока она хорошо разогреется, и положить свежую кожуру апельсина или лимона. Через пару минут по квартире распространится приятный аромат цитрусовых. С этой же целью можно поджечь лавровый лист, палочку корицы или бутон гвоздики.Дома не оказалось цитрусовых? Ничего страшного – на помощь придет обычный яблочный уксус. Налейте небольшое количество в кастрюлю и поставьте на плиту. Когда уксус нагреется, его пары перебьют неприятный аромат.Сковороду замачивайте с чайным пакетиком, а доски натирайте лимономЕсть категория очень вкусных блюд, которые мы очень редко готовим. А знаете почему? Потому что после них практически нереально отмыть посуду до блеска. Плов, жареная картошка, котлеты – приходится несколько раз думать, прежде чем радовать такой едой членов семьи.Но если очень хочется, можно прибегнуть к помощи уксуса – он справится даже с теми загрязнениями, которые не смогло побороть моющее средство. Добавьте пару столовых ложек в средство для мытья посуды и приступайте к очистке кастрюль и сковородок. Уксус растворит жир, благодаря чему посуда быстро станет чистой.С овощными, ягодными и фруктовыми пятнами на разделочных досках поможет справиться лимонный сок. Разрежьте фрукт на две части и одной половинкой пройдитесь по загрязненной поверхности. Через 15 минут ополосните доски под проточной водой и вытрите насухо.А для мытья тарелок с засохшими кусочками еды и жирными пятнами продвинутые хозяйки используют пакетики спитого чая. Да-да, вы все правильно поняли, поэтому ни в коем случае не выбрасывайте их. Замочите грязную посуду в миске с горячей водой, добавив несколько чайных пакетиков. Через пару часов приступайте к мытью – вы заметите, что загрязнения отходят за считанные секунды.Хлебный мякиш впитает жир.В какой комнате обои становятся грязными быстрее всего? Правильно, на кухне. Жирные пятна, капли воды, пар от готовки неизменно оказываются на стенах, после чего внешний вид обоев оставляет желать лучшего. Не планируете делать ремонт в ближайшем будущем? Тогда прибегните к помощи народных средств.Возьмите хлебный мякиш, приложите его к свежему жирному пятну и подержите пару минут. Хлеб вберете в себя основную часть жира, после чего нужно будет посыпать пятно солью и оставить на полчаса, чтобы она втянула в себя остатки загрязнений.Если же пятно застарелое, попробуйте обработать его утюгом. Накройте загрязненный участок бумажным полотенцем и пройдитесь по нему разогретым прибором. Под воздействием высокой температуры засохший жир расплавится и впитается в бумагу.Пройдитесь по обоям утюгом.Будьте готовы к тому, что салфетку придется менять несколько раз, иначе жир пригорит и еще сильнее впитается в обои. Следите, чтобы утюг не сильно нагревался. Идеально, если на нем есть регулировка мощности, тогда контролировать температуру будет проще.