10 креативных вещей, которыми можно заняться, если пропадет интернет

Нет интернета! Что делать?!
Интернет — бесспорно, замечательная вещь. Он произвел революцию во всем мире, предоставив людям мгновенную связь по всему миру и демократизировав потоки информации. Но есть и негативные моменты - современный человек часто просто увязает во Всемирной паутине, теряя связь с реальным миром.
1. Общение
Нет интернета? Проведи время с друзьями!
Хотя сегодня люди больше связаны, чем в любой момент в истории, Интернет сделал всех более социально некомпетентными, чем когда-либо прежде. Если интернета не станет, стоило бы проводить побольше времени со своими друзьями. Погулять вместе, перекусить, сходить на пикник и т. д. На самом деле, живого общения должно быть намного больше.
2. Дневник
Нет интернета? Веди дневник!
Психологи утверждают, что ведение дневника обеспечивает множество преимуществ: от улучшения памяти до улучшения навыков общения и помощи в достижении целей. Стоит выделить 10 минут на дневник каждый день перед сном.
3. Выспаться
Нет интернета? Постарайся выспаться...
Полночь. Очередное видео про кошек или просто чтение блогов. А скоро уже вставать. Знакомо? А такое происходит каждый день. А если вдруг Интернета не будет, предоставится прекраснейший шанс наконец-то выспаться.
4. Воспоминания о давней поездке
Нет интернета? Пересмотри фотографии!
Стоит вспомнить поездку на море в прошлом году. Наверняка во время этого отпуска были сделаны сотни фотографий. А сколько из этих фото с тех пор пересматривали? Вот и стоит отвлечься от Интернета и вспомнить о прекрасно проведенном времени.
5. Зарядка
Нет интернета? Займись здоровьем!
Поскольку люди проводят все больше времени в помещениях, пялясь в экраны, нынешнее поколение выросло намного менее здоровым. Вместо Интернета стоит побегать, сходить в бассейн или в тренажерный зал.
6. Вечеринка
Нет интернета? Устрой вечеринку!
В тех местах, где стихийные бедствия довольно часты, люди часто проводят вечеринки, чтобы как-то поднять свое настроение после шторма. Например, в Майами местные жители проводят "Ураган-пати", когда из-за очередного шторма пропадает электричество. Большинство людей пьют пиво под светом звезд и съедают все запасы из холодильника, чтобы еда не испортилась.
7. Чтение книги
Нет интернета? Прочти интересную книгу!
Это может показаться слишком очевидным, но если признаться честно — кто когда в последний раз читал настоящую книгу? Наверняка, большинство делали это еще во время учебы.
8. Изучение другого языка
Нет интернета? Изучай иностранный язык!
Те, кто выезжал за границу, наверняка умеют говорить хотя бы на английском. А за время, которое освободится от просмотра котиков или общения в соцсетях, можно изучить еще язык-другой. В современном быстро глобализирующемся мире полиглоты имеют большие преимущества.
9. Починка
Нет интернета? Осмотрись, отремонтируй!
Любые вещи ломаются и выходят со строя. Наверняка, дома у каждого есть что-то сломанное, так почему бы не провести день без Интернета за тем, чтобы исправить сломанный шарнир, почистить забитую трубу или убрать свой двор.
10. Сад
Нет интернета? Разводи зелень!
Потеря любимого Интернета может стать прекрасным временем для сада и огорода. Более того, собственный сад или огород также означает, что в рационе появится более здоровая пища, которая выращена без пестицидов и химикатов, или хотя бы заведи фикус на балконе...
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