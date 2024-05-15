Наведение порядка в доме по системе FlyLady

Домашние дела — утомительная обязанность, которая отнимает много времени. Однако существует методика, способная сократить время уборки до пятнадцати минут в день.

Рассказываем, в чем суть техники FlyLady, которая изменила жизнь множества людей по всему миру.







Согласитесь, нам всегда сложно найти время на то, чтобы устроить уборку в доме. Стоит только представить, что нужно разобрать гардеробную или шкафчики на кухне, отсортировать вещи, разложить все по полочкам — моментально возникает желание оставить все на потом. Если вы даже не хотите думать о том, чтобы посвятить все выходные уборке квартиры, обратите внимание на метод FlyLady (он был придуман еще в 1999 году американкой Марлой Силли). Особенность уборки по такой методике в том, что она занимает всего лишь 15 минут в день. Бренд-менеджер бренда «Фрекен БОК» Ольга Ермакова расскажет, в чем эффективность такой техники, а также поделится основными принципами, которыми следует руководствоваться при уборке по такой методике.



В чем особенность техники FlyLady? С

Зоны уборки по методике FlyLady

Основные принципы уборки в такой технике

мысл подхода FlyLady заключается в том, что уборка вашего домашнего пространства не должна быть спешным и напряженным процессом. Когда вы разобьете процесс на мелкие ежедневные обязанности, наведение порядка перестанет казаться вам чем-то сложным и невыполнимым. Например, вы можете начать с чистки раковины, это займет не более 15 минут, а ощущение, что вы сделали что-то полезное смотивирует вас на то, чтобы сделать следующий шаг завтра, и убраться в новой зоне.Для эффективной уборки разделите ваш дом на пять разных зон. Первую неделю месяца посвящайте первой зоне, выделяйте 15 минут в день, чтобы разобрать весь скопившийся мусор по всему дому. Далее перейдите во вторую зону — кухню, и также посвятите ей целую неделю. Третья зона — ванная комната. Зона четыре — ваша спальня. И наконец, пятая зона — гостиная. Важно не забывать, что каждой зоне вы посвящаете не более 15 минут в деньТакже раз в неделю постарайтесь выделять 45 минут на генеральную уборку, она может включать в себя смену постельного белья, мытье полов, влажную уборку. При уборке важно использовать нитриловые перчатки, которые защищают кожу рук и при этом создают эффект второй кожи. Специальные салфетки и губки помогут уложиться в 15 минут и эффективно убрать пыль и загрязнения. Каждая из них (целлюлозные, вискозные, из микрофибры) может быть полезна для разных целей и ускорит уборку. Например, для влажной уборки лучше использовать салфетки, которые быстрее всего впитывают влагу — целлюлозные или из микрофибры. Для стекол и зеркал идеально подойдет салфетка с полиуретановым покрытием. Она позволяет очистить стеклянные поверхности без использования чистящих средств, не оставляет следов, разводов и пылинок.Сразу после того, как вы проснулись, застелите постель, примите душ и после — займитесь чисткой ванны или душевой кабины, чтобы использовать свое время с максимальной эффективностью. Самый быстрый способ — протереть все влажной салфеткой, которая содержит перекись водорода и отлично дезинфицирует любые поверхности. Это гораздо удобнее, чем использовать химические средства. Как только вы закончите уборку в ванной, загрузите белье в стиральную машину. Далее отправляйтесь на кухню, и если она не нуждается в уборке, помойте посуду, приготовьте завтрак и наслаждайтесь утренними часами.Перед сном вымойте раковину на кухне до блеска (раковина в методике FlyLady — самое главное! По мнению автора техники, это место может стать отправной точкой распространения порядка и уюта по всей квартире. А для обеспечения чистоты и гигиены на кухне и в раковине важно не забывать менять губку 1 раз в неделю. Кухонная губка является одним из самых грязных мест в доме, так как там скапливаются микробы и бактерии), разложите свои вещи по местам, составьте список дел на следующий день. И обязательно уделите время себе.Наводите порядок в тех местах в доме, которые нуждаются в ежедневном «присмотре». Например, это может быть ваше рабочее место, которое каждый день обрастает бесконечными чашками кофе, документами, бумажками. Наводите порядок в таких «горячих точках» ежедневно в течение пяти минут, и тогда вам не придется тратить несколько часов на выходных, чтобы разобрать накопившееся. Начните вести специальный ежедневник для фиксации еженедельных планов и рутинных работ по дому. Там же составляйте список продуктов для закупки и меню на неделю. Каждый вечер просматривайте свои записи и делайте списки дел на следующий день.Нам всем тяжело выделять время на уборку в доме, но стоит попробовать подойти к этому процессу более осознанно и научиться правильно распределять домашние дела, и тогда рутина перестанет казаться такой обременительной, а у вас появится дополнительное время на себя и своих близких.