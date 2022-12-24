Cкрытый резерв: пиво

Заканчивается очередная веселая вечеринка, гости, пошатываясь, благодарят за лучший вечер в их жизни и расходятся по домам, а на кухне остается полным-полно початых бутылок с пивом и недопитых стаканов. Знакомый сценарий?



Не торопитесь выливать выдохшуюся жидкость в канализацию, ведь пиво с необычайным успехом может быть использовано во множестве бытовых ситуаций и с самыми разными целями. И даже если вы не фанат этого напитка, способы применения пива в домашних условиях, подобранные нами, наверняка заставят вас задуматься о том, что купить пару банок, когда вы в следующий раз выберетесь за покупками, может стать неплохой идеей.









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