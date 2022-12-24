Cкрытый резерв: пиво

Заканчивается очередная веселая вечеринка, гости, пошатываясь, благодарят за лучший вечер в их жизни и расходятся по домам, а на кухне остается полным-полно початых бутылок с пивом и недопитых стаканов. Знакомый сценарий?
Не торопитесь выливать выдохшуюся жидкость в канализацию, ведь пиво с необычайным успехом может быть использовано во множестве бытовых ситуаций и с самыми разными целями. И даже если вы не фанат этого напитка, способы применения пива в домашних условиях, подобранные нами, наверняка заставят вас задуматься о том, что купить пару банок, когда вы в следующий раз выберетесь за покупками, может стать неплохой идеей.
Мыть волосы
Любители ледяного хмельного напитка будут рады узнать, что им можно лечить слабые волосы. Стакан пива налейте в небольшую кастрюлю и, доведя до кипения, подожди пока в ней не останется с четверть стакана напитка. Так испарится алкоголь, способный повредить волосам. Остудите пиво и смешайте с любимым шампунем. Это добавит волосам блеска и объема.
Мариновать мясо
Благодаря своей кислой среде, пиво является отличным маринадом, смягчая мясо и делая его менее жирным. Кроме того, оно не так сильно влияет на вкус мяса, как вино и уксусные маринады. Положите мясо в кастрюлю, проделайте в нем несколько дырок и залейте пивом. Пусть полежит в холодильнике несколько часов и хорошенько пропитается.
Жарить цыпленка
Выдохшееся пиво конечно вряд ли уже захочется применять внутрь, но его все еще можно использовать для готовки. Для того чтобы приготовить «Цыпленка навеселе», вылейте полбанки пива, отрежьте верхнюю часть и добавьте в пиво соль, перец и другие приправы по вкусу. Засуньте банку в курицу и поставьте на часок в духовку – нагретое, пиво будет насыщать своим ароматом куриное мясо.
Поливать газон
Оказывается, пиво неплохо стимулирует рост растений и убивает вредные грибки. В частности, залив пиво (лучше домашнее) в опрыскиватель, им можно поливать проплешины в вашем газоне. Сахар из пива пойдет траве в качестве подкормки и точно придется ей по вкусу.
Полировать столы
В следующий раз, когда ваш неуклюжий приятель разольет свое пиво на ваш журнальный столик, не торопитесь выставлять этого олуха из дома. Лучше вручите ему тряпочку из мягкой ткани и заставьте как следует надраить столешницу. Отполированная мебель заблестит особо приятным для глаз блеском.
Делать массаж
Как утверждают сертифицированные массажисты, банка с пивом может стать отличным приспособлением для самомассажа. Прижавшись к стене и поместив банку в область поясницы или между лопатками, можно с легкостью помассировать эти трудно досягаемые части тела. Давление расслабит мышцы и стимулирует кровообращение.
Ловушка для насекомых
Устроив вечеринку на открытом воздухе, с наступление сумерек легко можно стать жертвой голодных комаров и других надоедливых насекомых. Чтобы пикник прошел удачно, поместите несколько чашек или банок с пивом чуть в стороне от вашего месторасположения. Привлеченная сахаром, содержащимся в напитке, назойливая мошкара и думать про вас забудет.
Тушить огонь
Конечно, это не так эффективно как огнетушитель или пожарный рукав, но в трудную минуту выбирать не приходится. Пиво ведь тоже все-таки состоит из воды. Конечно, лучше всего этот метод помогает справляться с жаркой шашлыка, когда в мангале возникают небольшие вспышки. Просто потрясите банку или бутылку, полную пива, и начните разбрызгивать.
Снять боль в суставах
Замороженная банка пива может заменить лед, так как металлическая оболочка хорошо пропускает холод. Приложите банку к ушибленной голове, потянутой мышце или даже привяжите бинтом к больному месту. Только подложите сначала полоску ткани под банку, чтобы не добавить к травме еще и обморожение.
Построить дом
В городе Хьюстон, США есть дом, строительным материалом для которого послужили пустые пивные банки. Вместо того чтобы заливать бетон в формы, строители клали слоями пивные банки и раствор. Таким же образом, можно строить ограды в саду или другие сооружения.
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