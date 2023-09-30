Советская косметика, которой бы современные девушки вообще не согласились бы пользоваться

1. Тушь для ресниц

«Ленинградскую» тушь называли плевалкой. / Фото: 1gai.ru

2. Тональный крем «Балет»







Тональный крем «Балет» можно найти и сейчас. / Фото: perfection-shoes.ru

3. Лак для волос «Прелесть»

Лак фиксировал даже самые сложные прически

4. Вазелин

Вазелин использовали вместо гигиенической помады. / Фото: pro-lekarstvo.ru

5. Пудра

Пудра «Кармен» относилась к бюджетным. / Фото: really-cool.ru

6. Тени

Тени были преимущественно яркими. / Фото: fb.ru

7. Губная помада

Губные помады разного оттенка. / Фото: pinterest.com

8. Румяна

Советские румяна были очень жирными. / Фото: life-ussr.ru

9. Карандаши для глаз

Для стрелок использовали канцелярские цветные карандаши. / Фото: auction.ru

10. Лак для ногтей

Лак для ногтей и жидкость для снятия лака. / Фото: gorodovoy.ru