6 хитростей и уловок, которые облегчат жизнь любому водителю

Современный человек проводит за рулем автомобиля огромное количество времени.
Современный человек проводит за рулем автомобиля огромное количество времени. Зная некоторые нюансы эксплуатации, водитель может упростить свою автомобильную жизнь и избежать многих проблем. О лучших хитростях и уловках для водителей – далее обзоре.
1. Теннисный мячик в гараже
В общем все просто: мячик коснулся лобового стекла - значит тормози!
Этот совет будет более полезен новичкам, которые еще плохо чувствуют габариты автомобиля. Трюк состоит вот в чем: в гараже нужно просто подвесить теннисный мяч на веревке таким образом, чтобы он касался лобового стекла автомобиля в тот момент, когда машина заехала в гараж на необходимую глубину. В общем, нет ничего проще, мячик коснулся лобового стекла - значит тормози! Такое приспособление поможет чувствовать себя увереннее новичкам при заезде в гараж, а также развить чувство габаритов.
2. Запотели окна – включи кондиционер
Запотели окна – включи кондиционер.
Осенью и зимой одной из самых больших проблем водителей являются запотевшие окна. В одном из прошлых материалов Novate.ru было сказано, что окна потеют из-за высокой влажности и перепада температуры в салоне и на улице. Конечно, ехать с запотевшими окнами нельзя ни в коем случае. Чтобы их просушить, достаточно не выключая печку запустить на пару-тройку минут кондиционер и включить обдув ветрового стекла. Кондиционер подсушит воздух в салоне, и окна станут прозрачными.
3. Следите за более «высокими» участниками движения
При движении в потоке машин очень важно прогнозировать ситуацию наперед.
При движении в потоке машин очень важно прогнозировать ситуацию наперед. Помогут в этом в этом высокие автомобили. Это могут быть грузовики или автобусы. Их видно издалека и по ним можно оценить дорожную ситуацию заранее. Например, если грузовик впереди начал замедление или перестроение, то лучше притормозить, даже если впереди идущая машина этого еще не сделала. Так никакое экстренное торможение машины впереди не застанет врасплох.
4. Дальний свет перед холодным пуском
Чтобы облегчить задачу батарее, можно перед запуском на пару минут включить дальний свет.
Запуск в мороз - та еще задачка. Повышенной нагрузке подвергается как двигатель, так и практически все механизмы автомобиля. Особенно непросто дается это упражнение аккумулятору. Чтобы облегчить задачу, можно перед запуском на пару минут включить дальний свет. Это запустит заторможенную от холода химическую реакцию в и поможет повысить пусковой ток батареи.
5. По лужам ездить не так-то просто
Движение по мокрой дороге таит в себе много скрытых опасностей.
Движение по мокрой дороге таит в себе много скрытых опасностей. Самая большая из них – аквапланирование. Вода попадает в протектор колеса, из-за чего автомобиль как-бы приподнимается над дорогой – фактически плывет. В этот момент машина абсолютно не имеет сцепления с дорогой. Чтобы этого избежать, нужно заведомо снижать скорость движения в мокрую погоду. Если же аквапланирование таки наступило, ни в коем случае нельзя поворачивать руль. Проезжать такой участок необходимо только с прямыми колесами, постепенно снижая скорость.
6. Не стоит выворачивать колеса, пропуская встречный поток при повороте налево
Потенциально аварийная ситуация для машины с вывернутыми колесами.
Казалось бы, что тут такого. Однако не все так просто. Стоит немного включить логику и подумать о том, что случится, если сзади в автомобиль с вывернутыми колесами въедет другая машина. Правильно, тот, в кого въехали, покатится прямиком на встречную полосу, где велика вероятность аварии «лоб в лоб».
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