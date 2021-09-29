6 хитростей и уловок, которые облегчат жизнь любому водителю

Современный человек проводит за рулем автомобиля огромное количество времени.

1. Теннисный мячик в гараже

В общем все просто: мячик коснулся лобового стекла - значит тормози!

2. Запотели окна – включи кондиционер

Запотели окна – включи кондиционер.

3. Следите за более «высокими» участниками движения

При движении в потоке машин очень важно прогнозировать ситуацию наперед.

4. Дальний свет перед холодным пуском

Чтобы облегчить задачу батарее, можно перед запуском на пару минут включить дальний свет.

5. По лужам ездить не так-то просто

Движение по мокрой дороге таит в себе много скрытых опасностей.

6. Не стоит выворачивать колеса, пропуская встречный поток при повороте налево

Потенциально аварийная ситуация для машины с вывернутыми колесами.