Странные советы для уборки, которые действительно работают

В интернете попадается множество советов для уборки. Какие-то из них выглядят логичными, но на деле оказываются абсолютно бесполезными, а какие-то, наоборот, поражают своей нелепостью, но решают большинство бытовых проблем.

В сегодняшней статье делимся лайфхаками из второй категории – да, они странные, но рабочие.

Совет 1: Таблетки для посудомойки почистят унитаз

Совет 2: Минеральная вода вернет блеск столовым приборам

Совет 3: Пена для бритья уберет известковый налет

Совет 4: Перекись водорода отбелит пластик

Совет 5: Уксус помоет окна без разводов

Совет 6: Дегтярное мыло очистит матовые фасады

Проверьте сами.Положите таблетку в бачок унитазаЧаще чем на кухне, уборку приходится проводить разве что в туалете. И дело не столько в красоте и эстетичности, сколько в гигиене, ведь бактерии размножаются здесь очень быстро. Если специальная бытовая химия лишь разочаровывает, а бабушкины советы, родом из Советского Союза, решают лишь часть проблем, советуем прибегнуть к помощи таблеток для посудомоечной машины. Оказывается, они значительно упрощают процесс чистки унитаза.Все, что вам нужно сделать – положить в бачок две таблетки и оставить на ночь. Этого времени им хватит для того, чтобы раствориться, очистить стенки от грязи и ржавчины, а также продезинфицировать поверхность. Кроме того, таблетки помогут избавиться от неприятного запаха, который царит в санузле. Как видите, одни сплошные плюсы.Проводить такую процедуру можно каждую неделю или два раза в месяц. Это выйдет намного дешевле и эффективнее, чем заливать в бачок дорогущее средство для унитаза. Кстати, если хотите, чтобы после чистки в комнате витал приятный аромат, можете сначала нанести на таблетки для ПММ пять-десять капель эфирного масла, а уже потом класть их в бачок.Залейте вилки и ложки минералкой.В интернете можно найти множество способов, призванных очистить столовые приборы из нержавеющей стали. Одни хозяйки советуют использовать соду и лимонную кислоту, другие – зубную пасту или зубной порошок. Также есть те, кто привык кипятить столовые приборы.А вот лайфхак с минеральной водой встречается гораздо реже. И зря, потому что по своей эффективности он превосходит многие распиаренные средства. Конечно, старые ложки и вилки, покрытые ржавчиной, минералка спасти не сможет, но вернуть былой блеск потускневшим приборам – вполне.Сама процедура очень простая и быстрая: возьмите глубокую миску или контейнер, подходящий по размеру, сложите туда столовые приборы, которые нуждаются в чистке, и залейте минеральной водой на несколько часов. По истечении времени вам нужно будет лишь ополоснуть ложки, вилки и ножи под проточной водой. Готово! И нет, насухо протирать полотенцем не нужно – достаточно положить приборы на сушилку.Протрите кран салфеткой с пеной для бритьяТратить время и силы на борьбу с известковым налетом – неблагодарное дело. С учетом того, насколько жесткая вода в нашей стране, он появляется на смесителях, душевой лейке и прочей сантехнике уже через пару дней после генеральной уборки. Однако убирать его все равно нужно – разница лишь в том, как средство вы выберете.Мы предлагаем подойти к решению этой проблемы нестандартно. Вместо дорогой бытовой химии используйте обычную пену для бритья, которая не понравилась вашему молодому человеку. Она отлично отмоет не только хромированные смесители, но также раковину из нержавеющей стали.Возьмите губку для мытья посуды, выдавите на нее небольшое количество пены и распределите средство по загрязненным участкам. Оставьте пену на пять-десять минут, затем тщательно протрите поверхность и смойте водой. А чтобы добавить сантехнике красивого блеска, в конце не забудьте насухо протереть ее мягкой салфеткой или полотенцем. В результате от известкового налета, а также разводов и капель воды не останется даже следа – все будет сиять!Смочите салфетку перекисью и протрите выключательОказывается, перекись водорода выполняет роль отбеливателя не только в случае с посеревшей одеждой или постельным белье. Не менее эффективно антисептик работает с пластиком, особенно с выключателями и розетками, которые со временем желтеют. Чтобы вернуть им белизну, необходимо смочить ватный диск в перекиси водорода и хорошо протереть поверхность.Но перед тем, как начинать процедуру чистки, рекомендуем проверить действие антисептика на каком-нибудь незаметном участке выключателя или на розетке, которая находится вдалеке от любопытных глаз. Убедившись в том, что пластик не пострадал и вернул свой первоначальный внешний вид, можно приступать к полномасштабной «операции». Также перекисью можно чистить бытовую технику и декоративные элементы, сделанные из пластика.Обратите внимание: Обрабатывайте розетки только снаружи, тщательно следя за тем, чтобы перекись не попала внутрь (для надежности можно закрыть отверстия специальными заглушками). После того, как вы закончите, протрите поверхность влажной салфеткой из микрофибры, а затем сухой.Приготовьте раствор из уксуса и водыМойка окон – тот еще квест. Она отнимает много времени и сил, ведь добиться идеальной чистоты без разводов очень сложно. Особенно трудно приходится, когда под рукой не оказывается профессионального стеклоочистителя или его количества недостаточно для очистки всех стекол в доме. Впрочем, это не проблема. Вы вполне можете сделать домашнее средство из подручных материалов. Есть несколько рецептов, но объединяет их одно – уксус в составе, который прекрасно справляется с разводами и загрязнениями.• Смешайте 400 миллилитров теплой воды, 50 миллилитров уксуса, 50 миллилитров медицинского спирта и столовую ложку кукурузного крахмала. Залейте получившийся раствор во флакон с распылителем и нанесите на поверхность. Спирт и крахмал в составе придадут стеклу дополнительный блеск.• Смешайте в равных количествах уксус и воду, добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды и перелейте во флакон с распылителем. Обращаем ваше внимание, что это средство лучше наносить не на стекло, а на салфетку из микрофибры, чтобы не оставить разводов.• Смешайте 600 миллилитров воды, 50 миллилитров уксуса и 20 капель любимого эфирного масла, чтобы придать окнам приятный аромат. Распылите средство на салфетку из микрофибры и протрите загрязненные участки.Можно взять твердое дегтярное мыло.Когда речь заходит о покупке нового кухонного гарнитура, всегда встает нелегкий выбор между глянцевыми и матовыми фасадами. В большинстве случаев хозяева квартир склоняются ко второму варианту, так как он более практичный. Действительно, на матовых поверхностях практически незаметны пятна, разводы от воды и прочие загрязнения. Однако это не значит, что их не нужно мыть.Если мягкие средства не могут очистить загрязненные участки, а агрессивные вы не хотите использовать, чтобы не повредить поверхность, прибегните к помощи обычного дегтярного мыла. Удобнее всего использовать средство в жидком формате, но если в наличии есть только брусок, предварительно нужно натереть его на терке.Протрите фасады мыльным растворомИтак, для начала нужно приготовить мыльный раствор. Если видимых пятен на фасадах нет, вам понадобится небольшое количество мыла. А для генеральной уборки советуем использовать более концентрированный раствор – он поможет справиться с застарелыми загрязнениями, которые вовремя не убрали.Смочите в готовом растворе тряпку или губку для мытья посуды, хорошо отожмите и тщательно протрите фасады. После того, как все пятна будут устранены, пройдитесь по поверхности влажной тряпкой (важно, чтобы она была безворсовой), а затем насухо вытрите фасады полотенцем. Так они будут идеально чистыми, без разводов.