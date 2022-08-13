Почему пираты носили серьги: новые факты в легендарной истории

В то время как пираты имеют репутацию кровожадных преступников, они также известны как яркие модники. Именно такой образ можно представить из популярной культуры. Традиционно это немолодые люди в банданах и широкополых шляпах. И есть один существенный аксессуар, которым щеголяли Джек Воробей и капитан Морган: золотая серьга в ухе.











Когда именно моряки начали вставлять кольца в уши, можно только догадываться, но есть несколько легенд, для объяснения этой моды. Самая популярная версия гласит, что матросы носили золотые и серебряные серьги, чтобы их достойно похоронили независимо от того, где они умрут. Золото и серебро были общепринятой формой оплаты почти везде в мире. Держать немного драгоценного металла в ухе, откуда его не смоет в море, было довольно солидным страховым полисом.







В этом мифе есть доля правды, – заявляют историки. Однако, у флибустьеров было мало шансов умереть своей смертью. А значит, пираты носили серьги, чтобы показать свое богатство. И не только серьги. Во времена Золотого века пиратства корсары часто сверлили отверстия в монетах и носили их как ожерелья или браслеты. Такие украшения на запястье или на шею были более сохранны, чем кошелек. Археологи нашли немало ювелирных изделий из денег – так что это не просто миф.

Кроме первоначального взноса по захоронению, серьги и ювелирные изделия были объектами бунта. В 17-м и 18-м веках большая часть Европы, и особенно Англия, имела ряд законов, которые регулировали, что простые люди могли одевать и носить. Таким способом правящий класс отделял себя от простолюдинов.Эти законы оговаривали перечень разрешенных вещей, их цвет. Мужчинам запрещалось носить любые ювелирные украшения. За нарушения сулили тюремное заключение и денежные штрафы . Неудивительно, что эти ограничений игнорировались и высмеивались людьми по ту сторону закона. Яркие платья и серьги, с которыми ассоциируются пираты, были прямым вызовом.Тем не менее, нет конкретных исторических свидетельств того, что же пираты на самом деле одевали, не известны особенности их моды. И поэтому нет уверенности , что их серьги что-то означали.Есть мнение, что корсары в действительности не носили серьги и банданы. А они были изобретением американского художника 19-го века Говард Пайла. Когда его попросили изобразить пиратов для детских книг, он взял за образец испанских бандитов и крестьян. Так, флибустьеры Пайла носили кушаки вокруг талии , платки… и серьги. Пайлу часто приписывают популяризацию стереотипного пиратского костюма. И изображение пиратов, носящих серьги, скорее всего, прижилось благодаря его художественным работам.Является ли это миф, основанный на какой-то истине, или истина в окружении мифа, удалые мореплаватели и их серьги теперь неразрывно связаны между собой. Даже сотни лет спустя, не возможно отделить пиратов от своих сокровищ, а также от примет и суеверий, которых корсары боялись как огня.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)