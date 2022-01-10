Оригинальные дизайны подвесных полок

Подвесные полки — это не просто полезная вещь для дома, это возможность преобразить интерьер, дополнив его необычными деталями.

Не стоит выбирать ничем непримечательные деревянные или пластмассовые полки, ведь среди огромного разнообразия стильных нестандартных моделей можно найти именно тот, который идеально впишется в интерьер и станет его «изюминкой».

Полка в форме луны, круглая полка, или, может быть, полка из водопроводных труб? В этой подборке вы наверняка найдете вариант для своего интерьера.



































































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