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Жизнь на небесах: как советский студент предложил идею создания летающего города


Жизнь на небесах: как советский студент предложил идею создания летающего города

1920-е года можно смело назвать эпохой расцвета советских мечтателей. Именно в это время были написаны такие известные романы как «Человек-амфибия» и «Гиперболоид инженера Гарина». В 1928 году молодой архитектор Георгий Крутиков написал дипломный проект под названием «Летающий город», который вызвал большой резонанс в советских инженерных кругах.

Масштабный труд Крутикова вобрал в себя самые смелые идеи своих лет. Студента беспокоила проблема перенаселения Земли, поэтому он выдвинул идею создания летающих городов. Работа над проектом затянулась на несколько лет, но в итоге получилось весьма нетривиальная концепция, которой могли бы позавидовать даже современные фантасты.

Помимо текста в дипломной работе имелось несколько десятков иллюстраций, самолично нарисованных Крутиковым простым карандашом. В Novate.ru выяснили, что за богатую фантазию молодого архитектора в прессе прозвали «советским Жюль Верном». Впрочем, коллеги и преподаватели академии не особо оценили проект, хоть и называли Георгия талантливым архитектором, которому сулило большое будущее. Уже во время работы над проектом летающего города Крутиков участвовал в разработке дизайна советских самолетов и дирижаблей.
Жилой комплекс-коммуна. | Фото: togdazine.ru.

Жилой комплекс-коммуна.
| Фото: togdazine.ru.

Автор проекта выдвинул концепцию, что определенный строй общества порождает конкретную архитектуру городов. Например, феодализм — центрально-радиальную планировку, капитализм — перпендикулярное пересечение улиц. Георгий предложил уйти от стандартных понятий и перенести жизнь в воздух.
Вдохновленный работами Цилковского Крутиков решил разделить жизнь населения на «земную» и «небесную». На земле расположилась бы основная рабочая зона: заводы, предприятия, офисы, а воздухе планировалось возвести множество вертикальных жилых зданий-коммун. По задумке здания должны были крепиться к гигантским кольцам, которые удерживались бы в воздухе за счет атомной энергии.
Жилой комплекс. Перспектива. | Фото: Популярная механика.

Жилой комплекс. Перспектива. | Фото: Популярная механика.

Собственно говоря, сам город должен был оставаться статичным, а перемещаться по воздуху между постройками планировалось на специальных летающих капсулах. В воображении автора капсулы представляли собой не просто средство передвижения, а полноценные жилые единицы, которые могли принимать конкретную форму под нужды человека. Капсулы должны были летать за счет электромагнитных волн и присоединяться к жилым помещениям с помощью магнитов.
Транспортный модуль. | Фото: LiveJournal.

Транспортный модуль. | Фото: LiveJournal.

Несмотря на то, что дипломная работа Георгия обсуждалась на многих заседаниях, она так и не была ни разу опубликована. Как бы там ни было, проект молодого советского архитектора надолго запомнился в архитектурных кругах того времени. Одни называли работу Крутикова последним словом техники, другие же критиковали автора за излишнее фантазерство. Сам же Георгий впоследствии все-таки получил диплом архитектора и работал по профессии до конца жизни. Ему принадлежат проекты станции метро имени Горького, семи московских школ и пары жилых зданий.

 
План и разрез города. В нижнем углу схемы, объясняющие формообразование города. | Фото: togdazine.ru.

План и разрез города. В нижнем углу схемы, объясняющие формообразование города. | Фото: togdazine.ru.

 

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Жизнь на небесах: как советский студент предложил идею создания летающего города

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Жизнь на небесах: как советский студент предложил идею создания летающего городаПодписаться на мой Instagram
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