Секреты больших мышц: три способа провести идеальную тренировку

Для многих из нас, тренажерный зал становится настоящей психологической поддержкой: справляясь со вполне ощутимыми задачами, имея перед глазами постоянный прогресс, мы чувствуем себя лучше и в обыденной жизни. Почему же тогда люди вообще бросают фитнес? Обычно, это происходит, когда замедляется прогресс. Преодолеть плато бывает тяжело — и многие предпочитают просто сдаться перед трудностями. Вот три стратегии успешной тренировки, которые помогут вам эту проблему решить без особого труда.
Быстрый прогресс
Это фантастическое ощущение — добраться до своих пределов и увидеть максимум, который может показать собственное тело и дух. В зале, мы постоянно добавляем веса, увеличиваем количество повторов, делаем все, чтобы сделать большее. Но для постоянного прогресса нужно тренироваться с умом. Преодолеть плато, рано или поздно возникающее у каждого, поможет только грамотно построенное занятие.
Плато
На этом этапе, скорость нашего прогресса снижается до минимума. Для многих людей, плато становится непреодолимым препятствием: не видя результатов, проще сдаться. Терпение и упорный труд — только это может помочь вам вновь выбраться к повышению показателей. Дальше мы приведем несколько стратегий, которые просто необходимы для успешной тренировки.
Аэробные нагрузки
Аэробные тренировки могут помочь преодолеть застой. Они не только увеличат скорость метаболизма, но и значительно повысят выносливость организма. С выносливостью появится возможность работать большими весами на протяжении длительного времени — это первый шаг к победе над плато. Кроме того, аэробные нагрузки уменьшат содержание жира в организме, резче обрисуется рельеф мышц, что тоже послужит достаточной мотивацией к продолжению тренировок.
Сила
Тренировки, которые увеличивают силу — основная цель большинства спортсменов. Не застревайте на одних и тех же, комфортных для вас весах, надолго. Попробуйте работать, взяв вес который действительно заставляет попотеть. Сделайте восемь повторений на три подхода в первую-вторую тренировки. К третьей вы наверняка сможете превратить этот вес в рабочий и делать привычные десять-двенадцать повторов на четыре подхода. Таким образом, тело получит необходимый толчок для дальнейшего развития.
Ломаем привычки
Многие из нас повторяют одни и те же упражнения изо дня в день, неделя за неделей. С таким подходом, прогресс неуклонно снижается — тело привыкает к нагрузкам. Чтобы избежать этой проблемы, меняйте рутину каждую неделю. Это может быть небольшой аспект: в первую неделю сосредотачивайтесь на повышении общей выносливости, выполняя большее количество повторов меньшим весом и добавив аэробные тренировки. В следующую — работайте на силу.
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