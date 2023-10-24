Как сохранить тепло в доме

Рассказываем, как наслаждаться зимой, но не впускать ее в дом.
Иногда счета за отопление такие высокие, что мы начинаем думать — а не золото ли течет по моим трубам? Но есть действенные способы, которые не позволят замерзнуть и без лишних трат. И так, делимся списком простых (и недорогих) лайфхаков, с которыми вы забудете про выбор между теплом и кошельком.
Проверьте котел
Проблемы в работе котла начинаются задолго до его поломки. Он перестает прогревать помещение (так что вам все время приходится увеличивать температуру) и тратит больше электроэнергии на ежедневные задачи. Поэтому стоит проверять котел каждые 12 месяцев — это невысокая трата, в сравнении с покупкой нового котла.
Обновите термостат
Термостат — это устройство, которое измеряет температуру вашего дома и передает данные в котел (или кондиционер). Если термостат устарел, то и котел будет выдавать не ту температуру, которая вам нужна. Так что советуем обновить термостат — тем более, что он, как правило, недорогой.
Переставьте мебель
Если ваш диван прилегает к батарее, то он получает все прелести отопления, а вы остаетесь в стороне. Поэтому освободите доступы к батареям — так они будут распространять тепло по всей комнате, и никакая мебель не будет его «впитывать».
Проверьте окна
Окна пропускают воздух даже в новых домах, но не обязательно сразу покупать новые — подготовьте старые к холодному сезону. Так, закройте окно и проверьте, есть ли у него место, которое пропускает воздух. Дальше снова откройте окно, и пройдитесь самоклеящейся лентой из пенопласта по тем участкам, к которым окно прилегает неплотно. Дополнительная подкладка не пропустит холодный воздух и прослужит сезон.
Заполните промежутки в паркете
Многие выбирают необычное напольное покрытие с трещинами, но они пропускают холодный воздух (особенно в большом доме). Промежутки в паркете можно заполнить — например, специальным резиновым покрытием, которое проникает прямо в трещины пола. Оно продается в магазинах для дома и не остается на поверхности пола.
Побольше ковров
Другой вариант для паркета с трещинами — покупка ковра. Так, постелите его на особо продуваемые места, чтобы ткань вобрала в себя весь холод. Этот совет подойдет и для обычного паркета — как правило, он все равно холоднее, чем ковер, по которому можно ходить без тапок.
Не забудьте про подложку
Эксперты из бренда ковровых покрытий Carpetright в США выяснили, что ковры с подложкой на 15% теплее, чем без нее. Дело в том, что она не пропускает холод с пола к ковру, а забирает его на себя. А еще она выполняет роль фиксатора, не позволяя ковру скользить.
Купите свечи
Маленькая свеча повышает температуру комнаты на несколько градусов. А что, если свеча будет не одна, да еще и большого размера? Да, это не заменит центральное отопление, но точно даст дополнительное тепло, когда батареи не справляются.
Поменяйте шторы
Чтобы сохранить тепло в комнате, выберите шторы из плотной толстой ткани — они забирают весь холод на себя и не пропускают его в квартиру. Держите их закрытыми с вечера и до утра (когда на улице особенно холодно), а утром открывайте, чтобы дом согрелся за счет солнца. Кстати, выбирайте шторы темных цветов: они привлекают лучи солнца днем, и отталкивают холодный воздух ночью.
Управляйте радиатором
Когда отверстия в радиаторе установлены сверху, то основное тепло идет в потолок — то есть, впустую. Если же вы установите небольшую полку над радиатором, то воздух будет сталкиваться с ней, и перенаправляться прямо в комнату. К тому же, это еще и красиво — на нее можно поставить свечу или букет сухоцветов.
Уберите трещины на чердаке
Согласно некоторым данным, чердак (или неотремонтированный верхний этаж) забирает ¼ тепла у вашего дома. Так что пройдитесь стекловатой по всему периметру чердака и не забудьте про крышу. Да, этим не всегда хочется заниматься, но цифры говорят сами за себя — изоляция на чердаке служит от 40 лет.
«Запечатайте» плинтусы
Если вашим плинтусам более 7 лет, настало время проверить — пропускают ли они воздух. Если да — не нужно сразу покупать новые, попробуем восстановить старые. Так, пройдитесь герметиком по всем трещинам за плинтусами и над ними. Этот лайфхак особенно полезен в частных домах — они легче продуваются воздухом.
Закройте замочную скважину
Если вы живете в частном доме, то замочная скважина ведет прямо на улицу и пропускает холодный воздух. Да, отверстие пропускает немного воздуха, но он ощутим. Так что прикройте скважину металлическим или пластмассовым диском.
Купите электрическое одеяло
Электрическое одеяло кладется поверх обычного одеяла, как теплый плед. Собственно, оно может и дальше быть просто пледом, пока вы не включите его через компактный пульт. На многих одеялах есть таймеры: вы можете включить его только на 20 минут, пока не заснете. Кстати, есть еще электрические матрасы — работают они по тому же принципу.
Изолируйте входную дверь
Чтобы холод из входной двери не проходил в дом, нужно установить небольшую прихожую с еще одной дверью — которая уже будет вести в помещение. Да, такой шаг требует перепланировки, зато дом будет защищен в мороз.
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