Жизнь и смерть самой уродливой женщины в мире: Удивительная история Хулии Пастрана

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Хулия Пастрана.

Хулию Пастрану называли самой уродливой женщиной в мире, и тому были объективные причины: с ног до головы Хулия была покрыта жесткими черными волосами



Хулию Пастрану называли самой уродливой женщиной в мире, и тому были объективные причины: с ног до головы Хулия была покрыта жесткими черными волосами , ее нос и уши были гораздо больше обычных, ее прикус был неправильным, так что даже называли «женщиной-обезьяной». И тем не менее, в женихах у Хулии не было отбоя, да и денег она заработала немало.

Хулия Пастрана, из книги 1900 года.

После смерти тело Хулии забальзамировали и выставляли за деньги.

Хулия была родом из Мексики, однако кто был ее родителями, неизвестно.

*Неописуемая* Хулия Пастрана. Плакат выступления.

Литография В. Катцлера, изображающая Хулию Пастрана. 1860 г.

Мумифицированное тело Хулии выставляли вместе с мумией ее сына.

Вторая жена Теодора. Теодор выдавал ее за сестру Хулии.

Похороны Хулии Пастрана через 150 лет после ее смерти.