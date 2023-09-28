Путешественник Генри Уорсли скончался после попытки пересечь Антарктиду в одиночку

Три месяца назад англичанин Генри Уорсли один отправился покорять ледяной континент. Генри предстояло выживать в одиночестве более двух месяцев и пройти пешком 1770 километров.







Свой поход Уорсли посвятил ирландскому путешественнику Эрнесту Шеклтону, который пытался пересечь Антарктиду в начале XX века, но вынужден был прекратить экспедицию в 1916 году. Вторая цель, которую преследовал Генри Уорсли, — собрать 100 тысяч фунтов стерлингов на лечение бывших военных, получивших ранения.







Эрнест Шеклтон







Маршрут Генри Уорсли



Путешественник был хорошим другом принца Уильяма. Те самые 100 тысяч, которые Генри все-таки собрал своей экспедицией, пойдут в фонд Endeavour, находящийся под патронажем герцога Кембриджского. На Рождество, когда Уорсли был в середине своего похода, принц Уильям связался с ним, чтобы лично поздравить с праздником.











Экспедиция Уорсли началась в середине ноября.











Генри Уорсли собирался пересечь ледяной континент в одиночку, без чьей-либо помощи. На протяжении всего путешествия погодные условия были ужасными: Уорсли приходилось выживать при невероятно низких температурах (–44 C˚), терпеть сухой снег, бьющий в лицо, и по несколько дней пережидать жуткие снежные бури. Несмотря на это, Уорсли никогда не терял бодрости духа.















2 января, на 51-й день путешествия, Генри достиг Южного полюса.







На 70-й день путешествия Уорсли был изможден и сильно обезвожен. Его жена просила команду поддержки немедленно забрать Генри, но по договоренности с самим путешественником спасатели могли прийти на помощь только в случае, если об этом сообщит сам Генри. Он вызвал спасателей на 71-й день. До конца пути Генри Уорсли оставалось пройти 50 километров.







25 января жена Генри сообщила СМИ, что, несмотря на все усилия врачей, путешественник скончался в одной из больниц Чили от истощения, обезвоживания и острого перитонита.







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