Простое средство, которое очистит любую ржавчину

Потрясающий лайфхак, который должен знать каждый! Смешайте всего-то аптечную перекись водорода с лимонной кислотой и посмотрите, что получится. Это мощное средство, которое очистит любую ржавчину в самых труднодоступных местах!

Такое самодельное средство решает множество бытовых и строительных проблем.







Чудо-средство из перекиси и лимонной кислоты

Возьмите пластиковый стаканчик. Насыпьте лимонную кислоту примерно на 1/4. Добавьте 1 пузырёк аптечной перекиси водорода 3 %. Перемешайте, чтобы кислота растворилась.В самодельное средство погрузите любые ржавые металлические детали. Оставьте минимум на полчаса.Чтобы процесс пошёл быстрее, раствор можно нагреть. Оцените результат, спустя всего лишь 30 минут! Налёта больше нет, металлическая деталь чистая.Невероятное преображение! Такой раствор удалит ржавчину в самых труднодоступных местах без проблем. Берите идею себе на заметку!